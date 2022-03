DÔME. UNE NOUVELLE SORTIE POUR LE SOUS-LABEL D’ASTROPOLIS

Le label Dôme faisait paraître une nouvelle compilation le 23 mars 2022, Vortex. Sous-label d’Astropolis, il est dédié aux artistes du grand Ouest ayant précédemment remporté le tremplin annuel du fameux festival brestois. De la Bretagne aux Pays de la Loire, on retrouve dans ce nouvel opus Carlton, Evenn, Fasme et DJ Padset pour une sortie entre basses abyssales et mélodies aériennes.

Bouillonnant comme à son habitude, le festival Astropolis profite d’une courte accalmie entre deux week-ends de festivités pour réactiver son label Dôme. Il a été lancé à l’été 2020, dans la volonté de poursuivre l’accompagnement des lauréat·e·s du tremplin du festival, qui plus est à une période où il était difficile pour les artistes de trouver des dates.

Aujourd’hui, Dôme célèbre sa troisième sortie, Vortex, après Voodoo et Rave. Au menu, une sélection toujours aussi pointue de talents locaux, qu’on pourrait qualifier d’émergent·e·s au regard de la scène française dans son ensemble et de la perception du grand public, mais qui ont largement fait leurs preuves sur la scène des musiques électroniques du grand Ouest.

Dans cette compilation quatre titres, on retrouve tout d’abord le Brestois Carlton, producteur et DJ résident de Rinse France dont l’univers navigue entre bass music et dub techno. Ayant déjà signé sur les labels Eddy Larkin, Fragil Musique, Krakzh et Strike A Pose, il propose pour cette sortie un titre lent, déstructuré et hypnotique, au sound design travaillé de textures et de détails. Un bip régulier domine le mixage et évoque à s’y méprendre le bruit d’un sonar de sous-marin qui quitterait la rade de Brest pour rejoindre l’Angleterre.

Le deuxième artiste de cette nouvelle sortie Dôme est le Rennais Evenn, DJ et producteur de l’Organisme Texture. Venu du hip hop et de la house, avec des morceaux parus sur de prestigieux labels internationaux (Rawax, Happiness Therapy, Rob Soul, Henry Street), on le retrouve également dans son penchant electro lorsqu’il signe sur des labels locaux, Charbon, Human Disease Network, Krakzh ou plus récemment sur le label de son collectif TXTR Recordings. À l’image du morceau “E.S. Trax” proposé ici, ces signatures sont l’occasion pour lui d’explorer un univers plus sombre qu’à son habitude, au BPM effréné rendu nerveux par les breaks.

Sacrée vedette de la scène grand Ouest, désormais débauché par les Parisiens de Chevry Agency, Fasme a fait le tour de la France avec son live-machines se baladant entre electro, acid et braindance. Ce n’est qu’en 2020 qu’il sort finalement un premier EP, sur l’excellent label Nocta Numerica. Un essai qui sera confirmé en 2021 par des signatures sur Acid Avengers, Central Processing Unit puis Feel My Bicep, le label de Bicep. C’est la consécration, et Fasme assure même la première partie du duo nord-Irlandais à l’Élysée Montmartre en octobre 2021. On le retrouvera au même poste aux Nuits Sonores de Lyon en mai 2022. Pour l’heure, son morceau “Ça groove” synthétise tout ce qui a fait son succès : une rythmique imparable, des synthés aux mélodies déchirantes et une ligne d’acid pour épicer le tout.

Le dernier morceau de Vortex est signé par DJ Padset, alias de productrice de la DJ Vanadis, du collectif rennais ÖND. Depuis quelques années qu’elle compose, elle affine peu à peu sa patte au travers de morceaux signés sur des labels locaux ou de proches, Armen Crew (chez qui elle signe également son premier EP), Interval, Garage 83C, Elemento Records. Construisant un univers qui lui est propre, les sons brutaux et bruitistes qu’elle affectionne s’organisent autour de rythmiques souvent lentes et déstructurées, mais s’énervent souvent au détour d’une ligne acid, comme ici dans “Leader’s Mischief”. Elle a aussi pris l’habitude de sampler sa voix pour habiller ses morceaux de ritournelles, évoquant l’EBM, et assénées comme autant de coups de fouet.

Forts de cette compilation à la fois variée et laissant entendre certaines évolutions sonores parmi les plus récentes de la scène de musique électronique française, les quatre artistes fêteront la release party de Vortex en compagnie de l’équipe d’Astropolis le 22 avril 2022 au Vauban de Brest.

