Quimper et Rennes. Un nouveau documentaire sur le street art diffusé en avant-première

Où va le blanc quand la neige fond ? sera diffusé en avant-première le 3 février 2023 au Katorza de Quimper et le 12 février au ciné-TNB de Rennes. Réalisé par Guillaume Kozakiewiez et produit par les sociétés À perte de vue et Sancho & Compagnie, le documentaire nous plonge au cœur de Dédale, tiers-lieu vannetais dédié au street art entre 2018 et 2021, à la rencontre de certains artistes qui ont couvert ses murs de formes et de couleurs.

Où va le blanc quand la neige fond ? est un long-métrage documentaire tourné au sein de DéDalE, tiers lieu artistique de la rive gauche du port de Vannes. Entre 2018 et 2021, il a accueilli 119 artistes et a reçu plus de 100 000 visiteurs et visiteuses. Dans ce film, le réalisateur Guillaume Kozakiewiez recueille en huis clos la parole d’une quinzaine d’artistes qui ont œuvré dans les pièces de ce labyrinthe éphémère.

Des peintres issus du graffiti qui viennent de l’illégalité et d’une école que l’on appelle « la rue », investissent une friche administrative des années 1960. Ils la transforment en un labyrinthe de formes, installations, peintures qui englobent le spectateur. Plongée immersive dans un dédale haut en couleur, avec des artistes pour le moins singuliers.

Avec les artistes Zoer LeMoDuLeDeZeeR, Jean Moderne — RCF1, MGLO, Selah, Shoof, Lek & Sowat, Lokiss, Grems, Sylvain Ristori, Apotre, Bault et les œuvres de Joachim Romain, Aise, Soem, Moyoshi, Persu, Rezin, Mika, L7matrix, La Fleuj, L’Outsider, Franck Lesieur, Fuzi.

Guillaume Kozakiewiez, chef opérateur, réalisateur, voyageur curieux a fait de la caméra son outil fétiche pour voir et donner à voir des histoires de vie dans différents continents. Après avoir grandi dans l’est de la France, ses études le mènent en Bretagne où il vit depuis. Passionné de photographie, il se met à la pratique du montage puis à la prise de vues en autodidacte, pour se former finalement à la pratique documentaire. L’acte de création recoupe plusieurs de ses films. Ses sujets : un funambule, un réalisateur de fictions sonores sur France Culture, des musiciens de Boston, des réalisateurs, des artistes graffeurs… Le portrait est une forme qu’il affectionne particulièrement.

Infos pratiques

Vendredi 3 février, 17 h, à Quimper

Cinéma Katorza — 38 Boulevard Dupleix à l’occasion du Festival QIFF

en présence du réalisateur Guillaume KOZAKIEWIEZ, du compositeur Éric THOMAS

et de la productrice Colette QUESSON

Entrée libre

Dimanche 12 février, 18 h, à Rennes

Ciné-TNB — 1, rue Saint-Hélier à l’occasion du Festival Travelling

en présence du réalisateur Guillaume KOZAKIEWIEZ et de la productrice Colette QUESSON

