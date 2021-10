DOCUMENTAIRE : LA CAROTTE ET LE BÉTON

Un collectif de jeunes promoteurs de l’agriculture urbaine s’installe au Blosne, un quartier populaire de Rennes, avec une mission ambitieuse : retisser des liens entre les habitants, la nature et une nourriture saine.

Pour y parvenir, ils installent ni plus ni moins qu’une ferme entre les tours ! La ferme réussira-t-elle son implantation ? Pourquoi la Ville de Rennes mise-t-elle tant sur ce projet ? Et au fait, c’est quoi l’agriculture urbaine ? Documentaire – 52 minutes











Avant-première à RENNES – Le Triangle le MARDI 26 OCTOBRE à 19h

La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Émilien Bernard, Hélène Brethes et Aline Desurmont de l’association des Cols Verts. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Diffusion sur FRANCE 3 BRETAGNE le LUNDI 1 ER NOVEMBRE vers 23h.

Une coproduction Vivement Lundi ! et France Télévisions avec la participation de TVR, Tébéo et TébéSud et le soutien de la Région Bretagne, du CNC, de la Procirep et de l’Angoa.

