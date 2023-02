Distant Madness du Rennais Mô’ti Tëi primé au Qiff de Quimper

Depuis 3 années, le festival Qiff de Quimper (Images & films festival), organisé par l‘association GROS PLAN et en collaboration avec la salle de musiques actuelles le Novomax, propose un concours autour de la réalisation de clips bretons. Le clip « Distant Madness » de l’artiste rennais Mô’ti Tëi, sélectionné parmi les 15 meilleurs, s’est vu attribuer, lors de la cérémonie du 3 février 2022, le 2e prix du jury Le Prix du Fond et de la forme. Unidivers apprécie beaucoup Mô’ti Tëi (retrouvez notre entretien réalisé en 2018 en bas de cet article) !

Distant Madness sortie en avril 2022 a été réalisé en février 2022 en collaboration avec François Possémé (Complot Bronswick, la Fabrique Images…) et avec Héol Art dans son atelier à Hédé.

Sans chercher à raviver les influences mille fois entendues, qui ont nourri son imagination et sa discographie intérieure idéale, Mô’ti Tëi parvient à sortir des sentiers battus. Ses guitares et sa voix forment cette particularité riche de sens avec laquelle il nous invite à un voyage épique et onirique. Les influences revendiquées se retrouvent parfaitement au travers de ces mélodies. On retrouve chez lui tant d’inspirations parfaitement distillées au gré de sublimes riffs toujours placés avec justesse et parcimonie. L’ambiance est celle d’une bande son de film et surtout un manifeste à la poursuite d’un cheminement personnel vibrant.

Pochette de l’album « Well Dressed Exile: Second Humming » de Mô’ti Teï. Visuel: Thibault Balahy.

Road-trip sensoriel où l’imaginaire est leitmotiv et l’horizon l’unique limite. Cette intensité qu’il nous témoigne avec l’utilisation des sonorités anglo-saxonnes, est un tout indivisible autour du thème central en gardant une magnifique place aux mélodies dans l’harmonie. Mô’ti Tëi joue avec nos émotions en se dirigeant vers l’intimiste en touchant le majestueux au gré des mélodies. Sans doute la meilleure façon de rester au plus proche de nous, en étant toujours imprégné par une certaine emphase contagieuse qui nous transporte au-delà de nos espérances. A la croisée d’un chemin entre Folk Rock et Blues, qui se transforme au fil des minutes, Mô’ti Tëi invite vers des contrées inconnues, d’autres horizons plus intenses.

Mô’ti Tëi en concert en 2023

19 mars – Saint Hilaires de Chaleons (44) 21h

27 & 28 mars – Etang Moderne – Rochfort en Terre (56) Résidence

09 avril – Le Village – Saint Thual (35) + Apes O’Clock 20h

12 avril – Chez Charlie – Paris (11eme) – 20h – Gratuit

13 avril – Le Truskel – Paris (2eme) -19h – Gratuit + Olivier

ROCABOIS + Revue Persona

23 avril – Le Coota – Erdeven (56)

30 avril – La Grande Ourse – Saint Agathon (22) – 1ere partie de

Moonlight Benjamin -20h30

21 mai – Festival Farm&Village – Drouge (35) 12h

21 mai – Festival Du foin dans les granges – Ray Granneau – Mesnil en Vallée (85) -19h15

22 mai – Un après-midi MSI – Montreuil sur Ille (35) 16h

3 juin – Brasserie La Fouillotte – Epinal (88)

4&5 juin – Festival FIMU – Belfort (90)

17 juin – Fête de la musique – Argentré du Plessis (35)

18 juin – Fête de la musique – Thorigné-Fouillard (35)

11 août – Festival Transat en Ville – Rennes (35)

18 août – Les Bords de Loire – Oudon (44)

20 août – Le Mans (72) Option

25-28 août – Séoul Music Week – Séoul…

