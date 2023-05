La ville de Dinard accueille la 3e édition du Playmobil Festival au Palais des Arts & du Festival, du 27 au 29 mai 2023. Organisée par l’association PlaymoCréa, cette exposition mêle différentes animations autour de l’univers du Playmobil : spectacles, animations, collections, magie, décors, etc. Ce rendez-vous incontournable d’Ille-et-Vilaine attend près de 5 000 visiteurs.

Après 3 années d’absence, Playmobil® Festival reprend ses droits en terre bretonne. Sa mise à l’arrêt du à la pandémie n’a pas découragé pour autant les organisateurs. Aujourd’hui, l’association PlaymoCréa revient avec de nouvelles intentions pour votre plus grand bonheur !

Interrogé par notre magazine, le président de l’association Bruno Lacroix vous présente des expositions inédites et personnalisées pour Dinard : « On essaie toujours d’être raccord avec l’histoire et l’image de la ville de Dinard : nous aurons des expositions sur Buckingham avec le sacre de Charles III, l’Agence Spatiale Européenne, Ghostbuster, la Route 66, Les Misérables, etc. » Des bandes dessinées (Tintin : On a marché sur la lune, Astérix, etc.) seront également adaptées en version Playmobil® pour les amoureux de ces deux univers.

Comme son nom l’indique, ce festival n’est pas une simple exposition. On y retrouve de nombreuses animations : « Au delà des quinzaines de scènes exposés, il y aura une expo photo de l’immense artiste Richard Unglik […], un spectacle de magie (11h/14h/16h), des animations pour gagner des lots ou jouer en familles, une boutique, etc. », nous affirme l’organisateur. C’est un moment unique à vivre en famille dans un cadre parfait : le Palais des Arts & des Festivals. Pour Bruno Lacroix, il s’agit d’un « lieu exceptionnel pour faire de la création ».

Les enfants sont au cœur du Playmobil Festival. De nombreux espaces et activités leur sont dédiés, ainsi qu’à leurs parents. L’organisation met en place une chasse aux intrus : dissimulés dans les décors, il faudra identifier l’intrus pour remporter de nombreux lots. Dans la salle Paul Valéry, l’espace sera adapté aux familles pour jouer aux petits chevaux, au football, aux coloriages, et surtout s’amuser sur le tapis avec les figurines Playmobil®. Sans oublier Manuel le Magicien qui étonnera petits et grands. « Manuel a adapté totalement sa magie aux enfants puisqu’il les fait monter sur scène, c’est génial. C’est un super moment à passer en famille. » De plus, un concours a lieu en amont du festival. Ainsi, trois enfants ont été sélectionnés pour exposer leur scène.

© PlaymoCréa

© PlaymoCréa

© PlaymoCréa

© PlaymoCréa

Pour l’organisateur Bruno Lacroix, la visite est estimée à 1h30 environ, sans compter le spectacle de magie (45 min). « C’est un super moment à passer en famille et à partager, avant ou après la plage. C’est l’activité complémentaire. », nous promet-il. Le Playmobil Festival reste un événement original, qui sort des codes classiques des expositions. « Le Playmobil reste iconique et intergénérationnel. Les grands-parents et parents emmènent leur enfant et discutent de ça. On peut se raconter des histoires, des souvenirs. C’est inépuisable. »

Enfin, un espace de vente sera proposé par Playmôme : de multiples figurines neuves ou d’occasion seront disponibles pour le plus grand bonheur des passionnés. Il y aura également des boîtes inédites et de la pièce détachée.

Cette 3e édition du Playmobil Festival se déroulera au Palais des Arts & du Festival de Dinard de 10 à 18h ce 27-28-29 mai 2023. Le président de l’association Bruno Lacroix n’attend que vous : « Je suis très excité. On est passionné. On a vraiment hâte d’y être et d’ouvrir les portes du Palais samedi. »

Tarif : 3 € (spectacle de magie inclus) / Gratuit pour les moins de 4 ans.

© PlaymoCréa

Infos pratiques :

Playmobil Festival, le 27-28-29 mai 2023 de 10h à 18h. Au Palais des Arts & du Festival, 2 Bd Wilson 35800 Dinard.

Contact : Ville de Dinard / Facebook PlaymoCréa