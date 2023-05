Dinard. Jeux de Vagues rendra hommage à George Sand en mai

La sixième édition du festival Jeux de Vagues à Dinard en Ille-et-Vilaine présentera les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 mai 2023 George Sand, Une vie en musique. Cinq concerts et deux conférences se dérouleront à l’Auditorium Stephan Bouttet. Les organisateurs rendront hommage à l’icône du romantisme littéraire français qui fut liée à la plupart des artistes et intellectuels de son temps.

Dès son plus jeune âge, la célèbre écrivaine George Sand, née Aurore Dupin, s’intéresse à la musique et aux sonorités de la nature, car elle grandit à la campagne chez Marie-Aurore de Saxe, sa grand-mère et amie du philosophe Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Elle a toujours vécu aux côtés de musiciens et en apprécie le charme et l’authenticité. Mélomane, elle apprécie tous les genres de musique : l’opéra à travers son amitié avec la célèbre cantatrice Pauline Viardot, la musique instrumentale à travers ses relations avec Frédéric Chopin et Franz Liszt, mais aussi la musique italienne des XVIIe et XVIIIe siècles.

George Sand

Cette année, le thème du festival Jeux de Vagues s’avère être le prolongement de l’édition précédente A l’aube du romantisme. Emmanuel Mercier, le directeur artistique du festival confirme et ajoute que la romancière George Sand (1804-1876) a baigné toute sa vie dans la musique. George Sand était passionnée par la musique de son temps comme par celle du passé et également par les musiques des paysans du Berry lorsqu’elle séjournait à Nohant-Vic dans l’Indre. La musique l’accompagnait partout : dans ses amitiés, ses amours et dans son inspiration artistique.

Emmanuel Mercier, le directeur artistique de Jeux de Vagues

Pendant trois jours de festival, Jeux de Vagues fera revivre l’intense activité musicale du Paris des années 1830-1845 en pleine effervescence romantique. Le public pourra retrouver avec plaisir des œuvres connues écrites pour le piano, seul, ou avec des partenaires musiciens, des chanteurs ou des comédiens. Il découvrira aussi un répertoire moins connu. Des artistes prestigieux mettront leur talent au service du programme des cinq concerts et deux conférences permettront également de compléter et d’enrichir l’écoute. Le festival rendra hommage à George Sand, cette grande dame qui fut liée à la plupart des artistes et intellectuels de son temps. Elle accueillait des écrivains, des artistes et des hommes politiques comme, le romancier Alexandre Dumas (1824-1895), l’écrivain Honoré de Balzac (1999-1850), le poète Théophile Gautier (1811-1872), l’écrivain Gustave Flaubert (1821-1880), le peintre Eugène Delacroix (1798-1863) ou encore Ivan Tourgueniev (1818-1883), un dramaturge russe.

Le programme :

Jeudi 18 mai 2023

A 18 h : Concert-Lecture, intitulé Je ne suis pas sainte, quoi qu’on dise !

La lecture musicale du journal intime de George Sand sera lu par l’actrice Marie-Christine Barrault. Elle sera accompagnée au piano par la professeure et pianiste Jacqueline Bourgès-Maunoury. Le choix des textes revient à Aude de Tocqueville.

Voyage littéraire et musical avec :

Frédéric Chopin : Nocturnes op.9 n° 2 et op.27 n° 2, Préludes op. 28 et n° 4, 7 et 8, Valse op. 64 n°1

Franz Liszt : Rêve d’amour nocturne n° 3

Franz Schubert : extrait Ständchen

Franz Liszt/Franz Schubert : extrait Erlkönig

Ludwig Van Beethoven/Franz Liszt : Pastorale andante de la Symphonie op. 68 n°. 6 en fa majeur

Pauline Viardot.

Marie-Christine Barrault Jacqueline Bourgès-Manoury

A 20h30 : Concert : Lettres d’un voyageur avec,

Clémence Danvy : soprano ; Emilie Callesen et Emmanuel Coppey au violon ; Evan Mut : alto ; Noé Natorp au violoncelle ; Chloé Lucas à la contrebasse et Jean-Baptiste Doulcet au piano

Au bord d’une source ; Les cloches de Genève ; Un soir dans la montagne ; Comment disaient-ils ? ; Oh quand je dors ; Enfant si j’étais roi ; La tombe et la rose ; S’il est un charmant gazon. – Entracte – Tristia ; Malédiction.

Franz Liszt (1811-1886) et George Sand avaient en commun l’humanisme social et religieux prôné par le Malouin Félicité de Lamennais (1782-1854), écrivain philosophe, prêtre et frère de Jean-Marie de Lamennais le cofondateur de la Congrégation des Frères de Lamennais à Ploërmel dans le Morbihan en 1819. Ces valeurs de fraternité, George Sand et Franz Liszt les incarnent dans leurs œuvres. Les deux amis se dédiaient mutuellement des textes et partageaient leurs idées. George Sand écrit à Franz Liszt : Oui, la musique, c’est la prière, c’est la foi, c’est l’amitié, c’est l’association par excellence.

George Sand Franz Linzt

Vendredi 19 mai 2023

A 16h30 : Concert : Fantaisie, nocturne et balade

Fantaisie en ré mineur K. 397, composée par Wolfgang Amadeus Mozart en 1782

Frédéric Chopin : Mazurkas ; Nocturne op. 27, n° 2 ; Ballade op. 47 n° 3 en la bémol majeur ; Sonate op. 35 n° 2 en si bémol mineur.

I Grave : Doppio movimento ; II Scherzo ; III Marche funèbre ; IV Finale : Presto

Les œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) font partie de l’héritage musical de George Sand. Son œuvre romanesque en témoigne à plusieurs reprises. Mozart seul est supérieur, parce que Mozart a en plus le calme de la santé, par conséquent la plénitude de la vie, dira George Sand. Elle partage huit ans de sa vie avec Frédéric Chopin (1810-1849). Leur passion est mutuellement créative, car ils se nourrissent l’un de l’autre dans leur production artistique. En 1845, ils assistent ensemble au Requiem de Mozart. Pauline Viardot (1821-1910) le chantera quatre ans plus tard pour les funérailles de Frédéric Chopin à l’église de la Madeleine à Paris, le 30 octobre 1849.

George Sand Frédéric Chopin

A 18h : Conférence : George Sand et la musique, avec Brigitte Diaz, professeure en littérature française.

durée 1 heure

En suivant les méditations sur la musique que George Sand a livré dans sa correspondance et dans ces grands romans musicaux, tels que Consuelo ou Les Maîtres sonneurs, la conférencière refera son parcours au pays de la musique qui était pour George Sand, le Paradis des hommes.

Brigitte Diaz

A 20h30 : Concert : De la Nouvelle Athènes à Nohant avec : Clémence Danvy, soprano ; Evan Mut, alto ; Emilie Callesen au violon ; Noé Natorp au violoncelle et Jean-Baptiste Doulcet au piano

Frédéric Chopin : Sonate pour piano op. 58, n° 3 en si mineur (composée durant l’été 1844, alors qu’il était en villégiature à Nohant-Vic avec George Sand) ; Allegro maestoso ; Scherzo (molto vivace) ; Largo ; Finale : Presto non tanto

Vincenzo Bellini (1801-1835) : Malinconia ninfa gentile (poème d’Ippolito Pindemonte)

Ma rendi pur contenti (poème de Pietro Metastasio)

Frédéric Chopin : Chants polonais op74 n°1 et 2 sur des poèmes de Stefan Witwicki (1801-1847), publié à titre posthume en 1857

Henri Reber (1807-1880) : Pastorale berrichonne sur un texte de George Sand

Pauline Viardot : Hai Luli sur un poème de Xavier de Maistre

Pauline Viardot

Après l’entracte : Frédéric Chopin : Grand Duo concertant en mi majeur, B. 70, pour piano et violoncelle sur des thèmes de Robert le Diable, composé en 1832 par Frédéric Chopin en partenariat avec Auguste-Joseph Franchomme (1808-1884). Introduction (Largo) Andantino ; Allegretto ; Risoluto ;Andante Cantabile

Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor pour piano no 1 et cordes en sol mineur, K. 478, composé en 1785. Allegro ; Andante ; Rondò Allegro moderato.

George Sand et Frédéric Chopin partagent leur vie entre Paris et Nohant-Vic dans une maison, qui devient le cadre de vie essentiel de la romancière. Le couple s’entoure de ceux qui lui sont chers : les enfants, les amis berrichons et les artistes, les romantiques : Franz Liszt, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Pauline Viardot, Théophile Gautier, Gustave Flaubert. C’est dans cette demeure que Frédéric Chopin compose la plus grande partie de son œuvre.

La maison à Nohant-Vic (36)

Samedi 20 mai 2023

A 18h : Causerie musicale : Sand, Colette et la musique, par le biographe Jean-Yves Tadié

Ce festival est consacré à George Sand, mais une comparaison s’impose avec une autre romancière : Colette (1873-1954) dont on a fêté le 150e anniversaire de sa naissance le 28 janvier dernier. Toutes deux ont été passionnées de musique et l’ont vécue dans leur vie et dans les œuvres. De Frédéric Chopin à Maurice Ravel (1875-1937), un panorama d’un siècle de musique se déploie, interprété par deux femmes exceptionnelles.

Jean-Yves Tadié

A 20h30 : Concert : Jeux d’eaux et de lumières : un récital de la pianiste Anne Queffélec

Claude Debussy (1862-1918) : Reflets dans l’eau écrit en 1905 ; Ondine composé en 1909 ; La cathédrale engloutie composée en 1910.

Charles Koechlin (1867-1950) Le chant des pêcheurs, Paysages et marines op. 63, composé entre 1915 et 1916

Reynaldo Hahn (1874-1947) : Hivernale ; Maurice Ravel : Une barque sur l’océan ; Frédéric Chopin : Berceuse ; Claude Debussy : Clair de lune ; Franz Liszt : La lugubre gondole et Légende de Saint-François de Paul marchant sur les flots.

Anne Quéffelec

George Sand est une romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française, née à Paris le 1er juillet 1804 et morte au château de Nohant-Vic le 8 juin 1876. Elle compte parmi les écrivains les plus prolifiques, avec plus de 70 romans à son actif et 50 volumes d’œuvres diverses : des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques. George Sand prend la défense de la condition des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d’une société conservatrice.

George Sand fait scandale avec sa vie amoureuse agitée, avec son pseudonyme masculin, sa tenue vestimentaire masculine, aussi parce qu’elle fume beaucoup, et notamment le cigare comme un homme. Elle lance la mode du pseudonyme qui sera suivie par d’autres :

Après elle, la femme de lettres Marie d’Agoult signe ses écrits Daniel Stern (1805-1876) ; l’auteure Delphine de Girardin prend le pseudonyme de Charles de Launay (1804-1855) en 1843 : La romancière bretonne, née Eugénie-Caroline Saffray à Ploërmel dans le Morbihan, fascinée par George Sand, devient Raoul de Navery (1829-1885).

George Sand au cours des différents moments de sa vie

Infos pratiques

Concerts et conférences : Festival Jeux de Vagues,

les 18 – 19 et 20 mai 2023 : George Sand, Une vie en musique.

Adresse : Auditorium Stephan Bouttet – 6, rue Sadi Carnot à Dinard

Contact : 06 77 09 67 47

Réservations : https://www.festival-jeux-de-vagues.com/billetterie/

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme sur le site : www.festival-jeux-de-vagues.com

Pass Tarif plein 110 € – Pass adhérents 90 € – Pass Tarif réduit 60 €