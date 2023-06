Dinard. L’École de l’Exploration ou l’énergie de la mer

L’École de l’Exploration sise à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine permet d’explorer le monde depuis la mer. Organisant des sessions ouvertes à tous, professionnels du monde marin ou non, la prochaine invite le vendredi 30 juin 2023 sur le site de l’institut Marie-Thérèse Solacroup à Dinard. Le thème abordé portera sur les énergies en mer, l’énergie et la mer.

L’École de l’exploration a été créée en juin 2021. L’objectif de Marie Dautzenberg, ancienne étudiante à l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) et fondatrice de l’École de l’Exploitation, est de former et préparer la société civile aux enjeux de la protection des océans en associant à l’école un large public. Ce public est composé par l’ensemble des professionnels de la mer, tels les scientifiques et les chercheurs ; les entrepreneurs, les associations, les artistes, les élus, les citoyens et la population. Tout le monde est concerné par la protection de l’environnement marin et tout le monde doit s’engager à explorer communément, à trouver de nouvelles façons permettant de préserver les mers et les océans.

Marie Dautzenberg

L’École de l’Exploration organise régulièrement des sessions qui permettent aux participants provenant de domaines différents d’échanger entre eux et se mélanger, à l’image des courants marins. Ces changements de profils sont pédagogiques et enrichissants : ils favorisent de nouveaux apprentissages visant à protéger plus encore l’environnement et la biodiversité marine. Les sessions se déroulent tous les deux mois à raison de deux jours par session. La vingtaine de participants accueillie par session appartient à des univers différents. Ouvertes à tous, les sessions sont composées d’habitants, d’étudiants, de marins, de laborantins, d’ingénieurs, etc. Les intervenants conviés par l’école sont à chaque fois différents, suivant le thème retenu pour la session : le futur des algues ; santé des océans, santé et océans ; l’avenir du transport maritime, manger la mer ? etc.

La session des 23 et 24 novembre 2022, sur thème Santé des Océans, santé et Océan à Saint-Malo et Dinard, avait bénéficié de la participation de représentants de trois instituts de recherche : L’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Ifremer de Dinard (laboratoire environnement ressources Bretagne nord) avec la présence de Wilfried Sanchez son directeur scientifique, spécialisé dans les pollutions océaniques en particulier les phytosanitaires.

La session de vendredi 30 juin 2023, intitulée « Les énergies en mer, l’énergie et la mer », portera sur les énergies marines renouvelables et notamment sur le déploiement de l’éolien en mer en France et dans le monde.*

Au cœur de l’actualité, le secteur des énergies marines renouvelables connaît actuellement une croissance accélérée dans notre pays. Il est porté par des annonces concernant l’inauguration du premier parc éolien en mer à Saint-Nazaire et aussi par le cahier des charges du projet éolien en mer flottant en sud Bretagne.

Infos pratiques :

Les énergies en mer, l’énergie et la mer, session organisée par l’école de L’Exploration de Saint-Malo (35), vendredi 30 juin 2023. De 9h à 17h le jeudi et de 9h à 18h le vendredi

Institut Marie-Thérèse-Solacroup, 4, avenue du Château-Hébert à Dinard (35)

Tarifs : 50 euros pour les étudiants et moins de 26 ans – 100 euros pour les membres actifs – 150 euros pour les demandeurs d’emploi – 200 euros pour les citoyens, les associations, les porteurs de projets et les retraités – 300 euros pour les chercheurs, les collectivités et les élus – 400 euros pour les salariés et les entreprises.

Places limitées à 20 personnes

École de l’Exploration, 41 Rue de Dinard, La Richardais à Saint-Malo (35)

Pour plus de renseignements et notamment pour connaître les intervenants de cette session : 06 64 33 21 27 ou ecoleexploration@gmail.com

Site Internet Ecole de l’Exploration

Prochaine session : les jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2023 à Saint-Malo. Thème : le design et la mer, dessiner la mer.