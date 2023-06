Dinard. Clubbing britannique avec Big love au parc de Port-Breton

Big Love bord de mer, prélude au festival Dinard Opening sera le 25 juin à 16h au parc de Port-Breton. La fête electro Big Love, bien connue des rennais, propose une édition bord de mer avec des artistes représentatifs de la diversité de la scène club actuelle au Royaume-Uni. Cette année, l’événement a lieu le dimanche 25 juin en prélude au festival, pour lancer la saison estivale en fête.

Le Royaume-Uni pourrait presque être considéré comme le berceau de la culture club, tant la place de la musique électronique et des nightclubs dans la culture britannique est grande depuis le milieu des années 80 avec l’apparition de la new-wave puis de la house music. Big Love, événement bien connu des rennais depuis 2015 et désormais des habitants de la côte d’Émeraude, défend cette culture club festive depuis le début et revendique l’éclectisme des styles de musiques électroniques lors de ses événements, de l’ambient à la house, de l’electro au disco, le courant musical à l’origine des musiques électroniques et des DJs. La collaboration pour la seconde année avec Dinard Opening offre l’opportunité de mettre en avant des artistes représentatifs de la diversité de la scène club actuelle au Royaume-Uni. Comme l’an passé la fête, accessible, fédératrice et populaire sera célébrée, en rassemblant plusieurs générations pour un beau moment de partage entre musique et gastronomie, avec d’excitants chefs locaux qui seront également de la partie pour régaler les papilles du public.

MUSIQUE –

– Richard Fearless (Death in Vegas)

– Alena Arpels

– Get a Room!

– Julien Tiné GASTRONOMIE

– Le Pourquoi Pas

– Castelbrac

– Oyster Club- Ombelle

– Les Sardines à la plage

GASTRONOMIE

– Le Pourquoi Pas

– Castelbrac

– Oyster Club

– Ombelle

– Les Sardines à la plage