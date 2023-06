Dinan. La Fête des remparts fête ses 40 ans les 20 et 21 juillet

À vos agendas : les 22 et 23 juillet 2023, la Fête des Remparts revient faire vibrer les murs de Dinan de ses 100 000 visiteurs attendus ! Une édition anniversaire et qui se distingue, une nouvelle fois, par sa programmation contemporaine et innovante.

De retour après cinq ans d’absence, la Fête des Remparts soufflera cette année ses 40 bougies le temps d’un week-end – avec un prélude de deux jours – et signera son grand retour en métamorphosant, comme à son accoutumée, la cité médiévale de Dinan en un véritable écrin festif et pédagogique du Moyen Âge.

Les 100 000 visiteurs attendus pourront découvrir des campements et des spectacles immersifs, un marché et salon du livre, des animations et concerts dans toute la ville, et, bien entendu, le traditionnel tournoi de chevalerie qui mettra en scène Bertrand Du Guesclin, personnage emblématique de la ville et de l’Histoire de France !

Organisée par l’association Fête des Remparts de Dinan, le festival médiévaliste a pour but principal de mettre à l’honneur les représentations contemporaines du Moyen Âge et de faire découvrir aux petits, comme aux grands, l’histoire de Dinan et son riche patrimoine. Pour plonger, le temps d’un week-end, en plein cœur du Moyen Âge, rendez-vous les 22 et 23 juillet 2023 !

De plus, c’est un festival qui s’enrichit de deux journées pédagogiques organisées en amont, les jeudis et vendredis, appelées « prélude » permettant d’offrir un moment privilégié à la mise en place d’ateliers pédagogiques et de réjouissances immersives. En 2018, ce sont près de 1000 enfants qui s’en sont imprégnés via la mise en place d’ateliers découverte des techniques pratiquées au Moyen Âge (ateliers peinture, calligraphie, danse, archéologie, arts du combat…).

Prélude

Les 20 et 21 juillet, la Fête des Remparts de Dinan organisera, comme à l’accoutumée, un prélude de deux jours dédié aux plus jeunes spectateurs, avant le lancement officiel des festivités. Cette année, ce sont 11 ateliers qui seront proposés pour les enfants des centres de loisirs de Dinan Agglomération, avec une participation d’environ 10 enfants par atelier.

• Le combat dans tous ses états – Battle of Colors : Entrez dans la lice et participez à de grands jeux avec des armes en mousse.

• Dessin de carreaux de pavement – Parchemin et par Pot : Les enfants réaliseront un carreau peint, copié d’après un modèle archéologique trouvé au château de Suscinio.

• L’art de la forge – Forge d’Arnthor : Venez assister un forgeron pour apprendre à frapper le fer et manier le soufflet.

• Fabrique de savons – La Petite Hulotte : Les enfants réaliseront leurs propres savons avant de les décorer avec des fleurs séchées.

• Escape game médiéval – Mediemome : Aidez la princesse à retrouver la trace du roi dans cet escape game réservé aux plus intrépides !

• Danse médiévale – Maisnie des Remparts : Découverte et initiation des danses sur des musiques médiévales.

• L’art du coloriste – Scriptoria Mima : Venez découvrir les significations des couleurs au Moyen Âge.

• À la découverte du combattant viking – Meute de Nuada : Après une présentation du combattant viking et de son équipement, les enfants décoreront un bouclier.

• Combat féodal – Confrérie de la Corneille : Découverte du combat féodal, du combat au grand bouclier et à l’épée, en individuel ou en groupe.

• Poterie – Les Mains à la Terre : Découvrez les techniques de poterie et réalisez un objet en terre que vous emporterez chez vous !

• L’art de la marionnette – Jardin Parallèle : Vous allez créer et apprendre à manipuler une marionnette en forme de gargouille, avec uniquement du papier et du scotch !

Informations pratiques : Jeudi 20 et Vendredi 21 juillet de 10h à 16h. Lieu – Les Cordeliers

Ateliers réservés aux centres de loisirs de Dinan Agglomération, sur inscription. Une session, de 16h30 à 17h30, sera réservée aux individuels, sur inscription.

Conférences et soirée jeux de rôle

Pendant la Fête, le week-end sera ponctué de plusieurs conférences autour du Moyen Âge et de ses représentations contemporaines qui se tiendront au Théâtre des Jacobins.

Une soirée jeu de rôle (inédite), animée par William Blanc et Laurent Di Filippo se tiendra aux Cordeliers le 21 juillet à 16h30.

Tournoi de chevalerie

Changement de lieu pour l’événement phare de la Fête des Remparts ! Le spectacle équestre se déroulera cette année sur la place Duguesclin, en plein centre historique de Dinan. Une situation parfaite pour mettre en scène l’histoire de Bertrand Du Guesclin, personnage emblématique de la ville et de l’Histoire de France.

Le spectacle présentera au grand public un moment clé de l’histoire du connétable de France et de Navarre : son combat contre Thomas de Canterbury sur le lieu même où il s’est tenu en 1359. Cet épisode sera également l’occasion d’évoquer la figure féminine emblématique de la ville, Tiphaine Raguenel.

Sites d’animations

Cette année, en raison des travaux de restauration des remparts, les sites d’animation déménagent et, par la même occasion, se renouvellent.

– Rendez-vous au Jardin Anglais et dans les jardins de la médiathèque pour découvrir la reconstitution d’une foire de Dinan au XIIIème siècle (La confrérie de Coëtquen, La Milites-Pagenses et l’Host à Moelle). Dans cet espace totalement immersif, les visiteurs pourront prendre part de nombreuses animations et reconstitutions historiques : théâtre, concerts de musique, jeux médiévaux, découverte de l’artisanat médiéval et autres surprises pour petits et grands. Les plus valeureux pourront s’initier au combat à l’épée et découvrir un campement viking du Xème siècle (Le Clan Asketill, La Meute de Nuada).

– Le deuxième site d’animation prendra place sur la célèbre Promenade des Petits Fossés qui offre un point de vue incomparable sur les remparts et le château de Dinan : l’immersion des spectateurs sera également de mise avec de nombreuses animations théâtrales, musicales et artisanales.

Un spectacle de volerie théâtralisé et un campement immersif (La 9e Baronnerie et Les Lions de Montfort) autour de la vie dinannaise aux XIVème et XVème siècles complèteront la riche programmation de ce site d’animation. Retrouvez de nombreux ateliers et animations sur les deux sites, en continu et pendant tout le week-end !

Animations en ville

Pour animer le centre historique et guider les publics sur les sites d’animation, Dinan verra déambuler de curieux personnages, parmi lesquels un hilarant crieur de rue et une gargouille articulée !

De nombreux musiciens s’installeront sur les différentes places de la ville pour apporter cette ambiance médiévale si chère à la cité dinannaise et à la Fête des Remparts : les animations en ville mettent à l’honneur les troupes locales qui ont à cœur de mettre en valeur le patrimoine historique dinannais ! De nombreux spectacles et concerts prendront également place en soirée pour célébrer dignement les 40 ans de la Fête.

Pavane

Véritable temps fort de la Fête des Remparts, la Grande Pavane est l’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir les différentes compagnies artistiques qui ont animé le week-end, lors d’une grande déambulation dans les rues historiques de Dinan. Cette année, la Pavane ne se tiendra pas le dimanche soir, comme lors des précédentes éditions, mais le samedi soir vers 21h et elle se conclura par une surprise !

Bal

Le Bal de la Fête des Remparts, très attendu du public, clôturera cette année la 40ème édition : rendez-vous le dimanche soir, dès 19h30, sur la promenade des Petits Fossés pour une initiation à la danse médiévale et plusieurs heures de bal. Que nos danseurs et danseuses se rassurent : des buvettes leur proposeront de quoi se sustenter pour tenir jusqu’au bout de la nuit !

Marché médiévaliste

Le marché médiévaliste reste l’endroit incontournable pour découvrir l’artisanat du Moyen Âge ! Venez déambuler autour des échoppes médiévales, leurs artisans se feront une joie de vous présenter leurs métiers : costumiers, tourneurs sur bois, chapeliers, herboristes, sculpteurs sur bois et pierre, bijoutiers (argent, étain et bronze), etc. Vous pourrez également faire plaisir aux plus petits avec des jouets en bois et des costumes de chevaliers et de princesses.

140 artisans et d’exposants seront répartis sur les grandes places de la ville : place du Champ Clos, place du Marchix, Esplanade de la Fraternité, Grand’Rue et place Saint-Sauveur qui, elle, accueillera les “Jeunes Maistres” qui sont de jeunes artisans dont l’inscription aux registres professionnels date de moins de 3 ans et qui bénéficient d’un tarif préférentiel ! Cet effort de l’association a pour objectif de valoriser et aider les jeunes artisans qui œuvrent pour la valorisation de nos patrimoines.

Salon du livre

En parallèle, toujours au sein du Théâtre des Jacobins, se tiendra également ouvert tout le week-end un salon du livre regroupant des professionnels du monde du Livre (maisons d’édition et publications, librairies, écrivains, chercheurs et historiens) sur la thématique historique. Les publics du festival, néophytes ou passionnés, y trouveront à la fois des publications de vulgarisation et des ouvrages plus spécifiques sur l’histoire médiévale et son héritage culturel, mais aussi des romans, magazines et bandes-dessinées.

Informations pratiques : Théâtre des Jacobins, 1er étage. Accès libre samedi 22 et dimanche 23 juillet, de 10h à 19h.

Atelier costume et confection de costumes

Comme à son accoutumée, le dépôt-vente de l’atelier costume se situera au rez-de-chaussée de la Tour de l’Horloge, en plein centre historique de Dinan. Si vous souhaitez y déposer un costume ou en acquérir un, n’hésitez pas à y faire un tour du mardi au samedi, de 15h à 17h.

Nouveauté de cette édition 2023, l’aide à la confection de costume ! Si vous souhaitez bénéficier des conseils de nos couturières bénévoles pour confectionner votre costume, rendez-vous à la Maison des Associations – La Source : tous les lundis de 18h à 21h – salle Enki Damona (accessible gratuitement à toutes et tous et sans rendez-vous)

Infos pratiques

Sites d’animation : 13 euros | 9 euros* | gratuit -10 ans | par jour

Tarif préférentiel pour les costumés : 5 euros pour les deux jours

*Tarif réduit pour les -18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap et les demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif.

Tournoi : 12 euros | 7 euros** | gratuit -3 ans **Tarif réduit pour les -10 ans.

Animations en ville et marché : gratuit pour toutes et tous !

Venez costumés ! Vous bénéficierez sur place d’un tarif préférentiel (les billets pour les visiteurs costumés ne pourront être achetés que pendant les festivités, le contrôle des costumes étant obligatoire pour valider l’achat).

Billetterie