JOYEUX DIMANCHE À RENNES AVEC LES TOMBÉES DE LA NUIT

Les TDN, en collaboration avec l’Etage et le comité de la Ballade avec Brassens vous propose, deux spectacles le dimanche 24 octobre à Rennes.

L’Étage et Les Tombées de la Nuit présentent Les Petits Dimanches Les concerts jeune public de L’Étage

Eurêka ! • Compagnie Monsieur Barnabé (France)

Pièce musicale pour enfants





© Eureka

Eurêka ! est une expérience sensorielle riche et singulière, un mariage entre théâtre, lumière et musique électronique. Des paysages sonores nous immergent dans un monde rétro-futuriste. Une découverte onirique à partager en famille.

Dans ce spectacle, Monsieur Barnabé souhaite offrir aux spectateurs de tout âge un moment partagé faisant appel à la vue, à l’ouïe, à tous nos sens. La découverte d’un monde inexploré : le monde d’Eurêka !

Report du concert initialement prévu le 21 mars 2021

L’Étage, esplanade Charles-de-Gaulle, 24 octobre 15h et 17h

8€ Tarif plein, 4€ Tarif Sortir ! • Durée : 35 minutes • À partir de 1 an

Plus d’infos







Le comité de la Ballade avec Brassens, en partenariat avec Les Tombées de la Nuit, présente Bon anniversaire, Georges ! Georges, what else ?





© Emmanuel Heredia

En 2021, Georges Brassens aurait eu 100 ans. Avec Bon anniversaire, Georges !, le comité de pilotage de la Ballade avec Brassens vous propose une célébration dominicale de l’artiste.

Pour débuter l’après-midi, sur le mail Louise Bourgeois, profitez d’une scène ouverte de chansons en acoustique, en solo ou en bœuf. Puis, la nouvelle Halle Saint-Hélier accueillera le trio Les Brassensophiles ainsi que Leïla and the Koalas et leur spectacle Brassens encore.

Dimanche 24 Octobre 2021 13:30 > 16:30 Scène ouverte • Gratuit • Sans inscription • Prévoir siège Mail Louise Bourgeois, Rennes

Dimanche 24 Octobre 2021 16:30 > 19:30 Les Brassensophiles, 16h30 • Leïla and the Koalas, 18h Halle Saint-Hélier, Rue Saint-Hélier, Rennes

Plus d’infos