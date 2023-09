Rennes. Le Diapason, une programmation éclectique qui mêle arts et science

Le Diapason, salle de spectacles gérée par le service culturel de l’Université de Rennes 1, lance sa saison culturelle 2023-2024. La programmation revêt une image éclectique à l’intention de son public principal : les étudiants et le personnel universitaire. À l’affiche, concerts, théâtre, photographies, soirées thématiques mêlant régulièrement arts et sciences. Le festival de rentrée UnivR, réservé aux étudiants, aura lieu ce jeudi 21 septembre 2023.

Sur le campus de Beaulieu, quelques étudiants se dépensent sur les terrains de sport à disposition pendant que d’autres cherchent le chemin vers leurs cours. Pas de doute, c’est la rentrée universitaire. Au centre de cette effervescence, la salle de spectacles Le Diapason gérée par le service culturel de l’Université de Rennes 1 dévoile une programmation éclectique pour son début de saison 2023-2024.

Guillaume Julien, chargé de communication au Diapason

Pour cette saison, le service culturel réaffirme sa volonté d’une programmation diversifiée sans thème central pour la guider signale Guillaume Julien, chargé de communication de la salle de spectacles. Les associations étudiantes et le travail qu’elles effectuent sont au cœur du projet du Diapason et représentent un tiers de son offre annuelle. Peu présentes de septembre au décembre 2023, les initiatives estudiantines viendront enrichir de manière plus conséquente la programmation du second semestre. Pour autant, c’est avec l’une d’elles que la saison commence. La première proposition donne le la avec l’exposition de photographie argentique Visions du monde par l’association Révélateur en collaboration avec APF-France Handicap, du 11 au 30 septembre 2023. Le projet met en avant des personnes en situation de handicap et leur manière de s’appréhender pour construire le regard du spectateur par-delà les difficultés et laisser un goût de liberté.

Mais Le Diapason lance aussi la saison universitaire avec un événement festif, le festival de rentrée UnivR. Il se tient ce jeudi 21 septembre et est réservé aux étudiants. Les groupes de musique se succéderont dès 16h. Parmi eux, la proposition poétique en Metalcore français portée par les voix d’AB NATURAL et le groupe Modkozmik Galactik. Les Bretons à l’univers déjanté revisite les fest-noz sous le signe d’un jazz-funk au groove profond. Plusieurs autres groupes joueront jusqu’en fin de soirée et un cinéma en plein air aura lieu à 21h30 sur écran géant pour y voir une projection du film RUBBER de Quentin Dupieux.

La diversité des propositions musicales qui rythment l’année témoigne d’une volonté affirmée par le service culturel de l’université. « Les lieux culturels sont des endroits où on doit se risquer à ne pas aimer des choses », ajoute Guillaume Julien. « Tant qu’on n’est pas confronté à différentes musiques, on ne sait pas ce qu’on aime. Les étudiants sont des jeunes adultes, leurs goûts se développent d’autant plus à ce moment. C’est à cette période qu’il faut les confronter à une offre très variée. Plus on en connaît, plus on se connaît soi-même ». Toutefois, même si certains événements ne sont accessibles qu’aux étudiants, d’autres sont ouverts à tous. C’est le cas de la soirée proposée par le festival Le Funk prend les Rennes jeudi 5 octobre 2023. La soirée concert et danse sera orchestrée par la battle Soul Train Line des années 60, suivie de l’afrobeat du groupe Kinyonga et du spectacle entraînant We are !. Les Red Line Crossers y mêlent musique et danse avec dix musiciens et trois danseurs au plateau.

© A. Duquesnel, We Are! par les Red Line Crossers en 2022

Dans le cadre du festival Jazz à l’ouest le jeudi 16 novembre, le groupe Niomoye et le saxophoniste Léon Phal, étoile montante du jazz, entouré par ses complices de toujours monteront sur la scène du Diapason. Le premier fait entendre une musique qui redéfinit les limites du jazz en le mêlant à la world music, le second s’affranchit des classiques en leur rendant hommage pour l’autre.

L’université de Rennes 1 concentre principalement des filières scientifiques et, dans ce cadre, Le Diapason souhaite valoriser la recherche dans ces domaines. Le jeudi 12 octobre, les amateurs d’énigmes pourront assister à Enigm’Hacks pour se mesurer à un défi mêlant musique et mathématique en présence du compositeur et créateur de l’énigme Thomas Menuet et de chercheurs en mathématique du laboratoire IRMAR. Cette expérience, accessible dès le lycée pour les intéressés par les mathématiques, se joue en équipe. Il vous suffit de choisir un groupe entre dix et de réserver. Une soirée sur le thème de l’astronomie « Les yeux au ciel » prendra place mercredi 25 octobre dans la continuité de l’édition de 2022. Le documentaire Le Soleil, notre étoile de la BBC fera l’objet d’une projection-débat suivie de plusieurs animations : séances de planétarium, rencontres avec des astrophotographes, stands de chercheurs en astrophysique…

Vidéo de présentation de la soirée Les Yeux au Ciel pour l’édition 2022

Plusieurs propositions sont faites chaque année sur le rapport entre patient et soignant du fait de la présence de la filière médecine dans l’université de Rennes 1. La pièce de théâtre Comme une ritournelle, produite par l’organisation En Mémoire d’eux, aborde le thème de la maladie d’Alzheimer et son impact sur l’entourage de la personne atteinte, ainsi que sur les relations parfois difficiles entre patients et soignants. La pièce proposera une immersion drôle et émouvante dans les coulisses de cette maladie, suivie d’un moment d’échange avec des soignants et des malades les jeudi 23 et vendredi 24 novembre.

Les collections universitaires sont une spécificité du lieu qui donne accès à ces pièces patrimoniales. Collections zoologiques, botaniques, géologiques, artistiques et d’instruments scientifiques du début du XXe siècle issues des réserves de l’université sont présentées et ouvertes aux publics une fois par mois entre 12h et 14h lors des “midis des collections”. Plusieurs toiles des artistes Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen mêlant art et science sont également exposées, « ils ont fait beaucoup d’œuvres ensemble et ils ont créé tout un décor. On a d’ailleurs découvert dernièrement qu’il y avait peut-être une relation plus intime entre les deux peintres », dévoile Guillaume Julien.

Autre offre du service culturel à l’intention des étudiants : des visites de lieux culturels et des ateliers de pratique artistique (cours de théâtre, de photographie argentique, de dessin d’observation, etc.). « C’est une compétence supplémentaire de pouvoir bien dessiner pour un étudiant en biologie » affirme le chargé de communication avant de conclure : « Ça apprend à dessiner, mais aussi à observer. Quand on découvre une espèce, il faut aussi savoir la décrire ».

Découvrir la programmation culturelle du Diapason

Réservation des événements sur le site du Diapason

Université de Rennes – Campus de Beaulieu

21 Allée Jules Noël, 35700 Rennes.

02 23 23 55 68

culture@univ-rennes.fr

Du lundi au vendredi 9h à 21h30, fermé le week-end.

