Destination Rennes ouvre le cloître des Jacobins au street-art

Une nouvelle ouverture du jardin du cloître du Couvent des Jacobins de Rennes est prévue samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022, sous le signe du street-art. Rythmé par une performance en live de l’artiste Ali, le week-end sera aussi ponctué de rencontres, dédicaces, marché des arts urbains et visites guidées.

Une œuvre créée en direct dans le jardin du cloître

Bien connu des rennais pour ses peintures à la craie blanche, Arthur-Louis Ignoré va réaliser, en direct et pendant les deux jours au jardin, une fresque de motifs aux inspirations patrimoniales rennaises. L’occasion pour les visiteurs de découvrir l’artiste en pleine performance artistique et d’échanger avec lui. Cette œuvre sera ensuite exposée à l’office de tourisme.

Dédicaces et mini-marché des arts urbains

Les deux journées seront également rythmées par des rencontres et séances de dédicaces de plusieurs acteurs des arts urbains, avec un mini-marché d’œuvres originales, livres, BD, prints et dessins. Violaine Pondard, auteur de Street Art, Arts Urbains en Bretagne paru aux éditions Ouest-France, sera accompagnée des artistes Tarek, Dino Voodoo, DeuxBendeRennes, Alexandre Bouchon et Touboulik.

Au programme :

Journaliste, Violaine Pondard est piquée aux arts urbains. Membre fondatrice de l’association L’Art Prend la Rue, elle participe au projet Dédale à Vannes (2018-2021), dont elle co-écrit le livre aux éditions Land’Artic, et publie Street Art, Arts Urbains en Bretagne, aux éditions Ouest-France. Une version enrichie paraît cette année aux côtés de deux nouveaux ouvrages sur la Nouvelle Aquitaine.

Auteur du premier livre sur le graffiti hexagonal paru en 1991, Paris Tonkar, et de 90 bandes-dessinées, Tarek est un artiste complet. Diplômé de la Sorbonne en histoire médiévale et histoire de l’art, il est à la fois scénariste de bande dessinée, photographe et peintre. Son travail est exposé en galerie en France et à l’international.

Illustrateur, graphic designer et muraliste indépendant, Dino Voodoo est originaire d’Hennebont et aujourd’hui installé à Bruz. Autodidacte, il est avant tout un artiste de terrain, fondateur du Moker Crew, puisant son inspiration dans le cubisme et le constructivisme.

Les silhouettes à grande échelle de DeuxBen de Rennes ornent les murs rennais depuis que ce niçois d’origine s’y est installé. Du collage de stickers à la bombe aérosol, l’artiste déploie des personnages joyeux, délurés, enfantins, en bande ou en solo, inspirés des B-Boy du graffiti. DeuxBen de Rennes parle de la famille, des liens qui se créent et qui soudent à vie (présent seulement le samedi).

Fonctionnaire d’état, Alexandre Bouchon profite de ses week-ends pour coller des agrandissements de polaroïds sur les murs de Rennes. Tôt le dimanche matin, à l’heure où les noctambules rentrent de leurs soirées, il se faufile dans des lieux repérés auparavant. Depuis plus de 10 ans, il colle des reproductions de ses polas personnels. Un petit format intimiste qui raconte le quotidien, les amis, la famille.

Natif des Côtes d’Armor, Touboulik colle ses petits personnages facétieux à Rennes, Nantes, Lorient, Saint-Malo et La Rochelle notamment. Des oiseaux, animaux ou petits monstres bienveillants peints sur des plaques de bois en matériaux recyclés. Des personnages qui surprennent les passants et qui amusent les enfants, en jouant avec les lieux et parfois en se tapant l’incruste avec d’autres œuvres. Objectif ? Mettre de la couleur là où la ville est un peu austère, et faire sourire les gens.

Jardin du Cloître – Couvent des Jacobins de Rennes

Accès libre et gratuit, Samedi 2 juillet de 9 h à 19 h, Dimanche 3 juillet de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Les prochaines dates d’ouvertures du Jardin du Cloître au cours de cet été : tous les jeudis et vendredis, à partir du 15 juillet et jusqu’au 26 août, de 9h à 19h – accès par l’office de tourisme au 1 rue de Saint-Malo.

