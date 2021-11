RENNES. LE DESIGN POP-UP STORE AURA LIEU À L’HÔTEL DIEU

L’association La Bonne pioche organise le Design pop-up store #4 du 10 au 12 décembre 2021, à The Roof – Origines, l’Hôtel Dieu de Rennes.

La bonne pioche est une association rennaise composée de trois artistes : Marlène Gaboriau, Line Simon et Romane Poyard. Ces trois artistes plasticiennes et designer créent La bonne pioche en juillet 2016, en parallèle de leurs études en master à l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne de Rennes. Elles décident de se rassembler dans le but de faire émerger une création artistique collective, dynamique et pluridisciplinaire. Très attachées aux techniques d’estampe et son inscription dans le monde de l’édition, avec une affinité marquée pour la sérigraphie, elles font dialoguer et interagir leurs trois identités au travers de nos réalisations graphiques.

Le Design pop-up store #4 gravitera autour de plusieurs événements et activités : prints, jeux, objets, mobiliers, accessoires, textiles par des designers, artistes et designers graphiques rennais·es !

Avec L’atelier Bling Bling, L’atelier des frangins, Margot Behr, Audrey Bertoia, Léna Besse, Alice Bossut avec Comoyoko ediciones, Marylou Chalon, Marlène Gaboriau, François Gérard, Victor Guéritault, Mathéo Even, Valérian Henry, Angéline Pettinotti, Romane Poyard, Pierre Ponce, La bonne pioche, Laura La cagnina, Amélie Loron, Line Simon, ES.B studio, Studiosaure, Studio Vorace, Guillaume Thireau, Léo Thomas.

Infos pratiques

The Roof – Origines / 2 rue de l’Hôtel Dieu, Rennes

MÉTRO : arrêt Sainte-Anne

BUS : ligne C5 arrêt Hôtel Dieu

À PIED : 5 minutes de la Place Sainte-Anne

Horaires d’ouverture

• Vendredi 10 de 16h à 20h

• Samedi 11 de 11h à 20h

• Dimanche 6 de 11h à 18h

Entrée gratuite

Moyen de paiement : espèce ou chèque

Règles sanitaires :

Pass sanitaire obligatoire

Port du masque obligatoire