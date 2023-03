Des livres au plus près de la nature !

C’est le printemps ! Les fleurs éclosent, le vert reprend le dessus sur le manteau de neige hivernal. Savourez quelques livres du mois de mars qui chantent les louanges de dame nature et de ses beaux paysages.

Commençons par un héros… épineux !

Épi petit roi de Marine Joris et Lucia Scuderi

Epi petit roi, Marine Joris, Lucia Scuderi, Mineditions, mars 2023

Je m’appelle Épi, je suis un épicéa. Maman me dit souvent : « Sais-tu, mon épi, que tu es un roi ? » Je n’ai pas grand-chose d’un roi. Je suis tout petit et je suis loin d’être fort. Alors, j’ai prévenu maman : « Quand je serai grand, je serai un bouleau, comme mon ami Bili. »

Suivons l’histoire d’un petit épicéa, qui doute et qui a peur d’être différent mais comme sa mère le lui rappelle, c’est un petit roi, avec de belles aiguilles vertes et qui veille sur la forêt à la tombée des premiers flocons de neige. Apprenez en plus sur la nature et la beauté des arbres avec cet album, doux et tendre, écrit par Marine Joris et illustré par Lucia Scuderi. Même les questions les plus épineuses sont évoquées dans ce livre, traversez les saisons aux côtés de notre héros atypique !

Epi petit roi – Lucia Scuderi

Continuons avec une petite escapade nautique avec Edgar, dans les profondeurs de l’océan d’Emmanuelle Gras et Marion Péret.

Edgar, dans les profondeurs de l’océan, Emmanuelle Gras, Marion Péret, éditions Merci les livres, mars 2023

Edgar qui adore les livres sur l’océan, décide de découvrir les secrets de la vie sous-marine pour de vrai ! Mais, une fois sous l’eau, il se rend compte que la réalité est bien différente. L’océan souffre… Il faut agir, et vite !

Notre renard préféré est de retour pour parler écologie ! Les eaux vont mal, les coraux se décolorent, les méduses disparaissent, des algues toxiques apparaissent… Plongez dans l’océan blessé et sauvez-le aux côtés de notre héros aventurier, apprenez et comprenez la nature, protégez-la des méfaits de l’homme et revoyez le sourire de ses habitants ! Un album sur l’importance des océans et de l’impact des actions humaines et de la pollution qui en découlent. Une nouvelle histoire peuplée de plein de petits personnages qui nous rappellent la vie fragile dans la mer.

Nos amis butineuses sortent de leur hibernation… Comment vont-elles ?

Au début vole une abeille de Jennie Webber, Aimee Ghallager et Emmanuelle Kecir Le-petit

Au début vole une abeille, Jennie Webber, Aimee Ghallager, Emmanuelle Kecir Le-petit, Larousse Jeunesse, mars 2023

« Au début vole une abeille, toute seule dans le ciel… » L’air est chargé de délicieux parfums. L’abeille s’envole, le printemps l’appelle ! Bientôt elle sera suivie, par toutes ses amies !

Webber et Ghallager nous racontent avec poésie, douceur et couleur, l’histoire des abeilles au fil des saisons et leur chemin dans la nature qui se transforme à chaque coup d’aile. Véritable dictionnaire sur nos butineuses estivales, découvrez leur histoire, leur fonctionnement et leur vie à travers cet album succulent ! Une petite surprise vous attend à la fin, des pages en accordéon, style Leporello, pour mieux voir et comprendre le métier des abeilles et l’évolution d’un jardin après leur passage. Un petit encart explicatif se déroule à la dernière page pour en savoir un peu plus !

Et du côté des habitants de nos jardins ?

Les secrets de la nature tout près de toi de Laura Brand et Freya Hartas

Les secrets de la nature tout près de toi, Laura Brand, Freya Hartas, Larousse Jeunesse, mars 2023

Et si nous prenions le temps d’observer toutes les merveilles et les secrets que recèle la nature ? Une fourmi construit son nid, une abeille fabrique du miel, un champignon s’épanouit… Autant de petits miracles à découvrir au fil des pages.

Le livre défile et nous voilà à découvrir les différents habitants du jardin. Laura Brand nous raconte leur histoire avec beaucoup de précisions et de détails, le tout délicieusement illustré par Freya Hartas. Savoureux et instructif, c’est un beau documentaire sur la nature qui se trouve juste à nos pieds, du champignon qui pousse au colibri qui boit, faune et flore sont décortiqués avec attention et illustrés avec douceur par notre duo d’autrices. Plongez dans l’univers des touts petits et visitez leur maison, dînez à leur table et profitez de la vie, nature peinture !

Et si nous grimpions aux arbres pour visiter le « monde d’en haut » ?

Par la force des arbres d’Édouard Cortès, Dominique Mermoux

Par la force des arbres, Edouard Cortès, Dominique Mermoux,

éditions Rue de Sèvres, mars 2023

Comment retrouver de l’air quand le quotidien et son rythme infernal nous étouffe ? Édouard Cortès a choisi, pour se libérer du « monde d’en bas », d’aller vers celui « du haut » : au bord du gouffre, il va quitter femme et enfants pendant plusieurs mois pour vivre dans une cabane de sa propre construction, nichée dans un arbre en pleine forêt. Loin des réseaux sociaux et du tumulte de la société, il trouve une échappatoire dans le silence et la contemplation solitaire, et redécouvre des sensations essentielles au bien-être de chacun.

Plongez dans la vie d’un aventurier qui tente de se reconnecter avec mère nature. Édouard Cortès nous raconte l’histoire d’une vie qui défile en trois mois, perché sur cet arbre, un chêne majestueux qui lui rappelle l’importance de vivre, l’importance de profiter du temps et de l’espace, d’avancer non plus avec l’horloge humaine, ce tic-tac horripilant qui encadre le quotidien et nous étouffe de son aiguille aiguisée, comme pour nous rappeler o combien le temps est précieux et que nous en manquons cruellement. Dominique Mermoux le dessine avec puissance, peut-être celle du chêne… De véritables peintures s’invitent en cases sur les planches de la vie d’Edouard Cortès. La force de cette histoire réside dans la profonde humanité qui découle des pages, le héros bien que détaché du monde des hommes, ne peut s’empêcher d’y penser. Le passé se déroule en sépia et vient déranger la sérénité de l’instant. Il le sait, cette part de lui sera toujours là et le suivra durant toute sa vie. Vous aussi, mettez-vous au vert, le temps de la lecture de cette bande-dessinée, aussi courte qu’un instant mais aussi magique que l’éternité… Une véritable ode aux arbres et à la nature !