Des albums et BD qui revisitent notre enfance !

Voici la chronique hebdo pour toute la famille ! Découvrez des albums et BD autour des fables.

Nous avons grandi, bercés par les contes qui peuplent notre enfance. Retrouvez vos premières années avec cette sélection des nouveautés 2023 qui réécrivent les fables et l’imaginaire des tout-petits, d’un œil moderne.

Petite enfance – dès 3 ans

Le dragon et la princesse

Le dragon et la princesse, Christos, Clément Devaux, Bayard Jeunesse, avril 2023

Être un dragon moderne, ce n’est pas très passionnant : ni chevaliers à rôtir, ni princesses à enlever. Alors quand Flammèche en voit enfin une sortir d’un château, il n’hésite pas et la kidnappe. Mais la princesse n’est pas d’accord…

Partons à l’aventure avec le dragon qui s’ennuie à mourir du haut de sa tour. C’est que dans le monde moderne, les princesses et chevaliers se font rares ! Christos nous raconte astucieusement l’histoire d’un dragon qui cherche les sensations fortes, d’une princesse-maîtresse occupée et d’un facteur déterminé. Les grandes illustrations de Clément Dévaux titillent l’imaginaire merveilleux et nous ramènent en enfance, aux temps médiévaux. Mais voilà que l’épée se transforme en pompe à vélo, le chevalier en facteur et la princesse en institutrice d’école. Le dragon et la princesse est un album amusant, criant de modernité, un véritable moment de plaisir s’offre à nous en ouvrant la première page !

Le roi qui rêvait d’un ciel toujours bleu

Le roi qui rêvait d’un ciel toujours bleu, Alexandre Lacroix, Sophie Lebot, Flammarion Jeunesse, avril 2023

Il était une fois un roi qui n’aimait que le ciel bleu. Un jour, il rassembla ses sujets et leur dit : — À partir de maintenant, je commanderai la météo. Grâce à moi, il fera toujours beau ! Et le roi décida de transformer un vieux moulin en aspirateur à nuages…

Nous voici devant une histoire qui nous invite à sortir de notre zone de confort. Si le ciel bleu et un gâteau à la pistache nous enchantent pour profiter des matinées ensoleillées, il semblerait que leur rareté leur donne de la valeur. Alexandre Lacroix nous rappelle intelligemment l’importance du changement du temps, de la portée de la pluie et de ses bienfaits pour faune et flore. Les douces illustrations de Sophie Lebot accompagnent cet album poétique en faveur de la nature. En feuilletant Le roi qui rêvait d’un ciel toujours bleu, vous découvrirez une fable écologique, porteuse d’un message poignant, sur le respect de la nature et des dérèglements climatiques.

La randonnée

La randonnée, Alisson Farell, éditions Cambourakis, avril 2023

Viens te balader avec nous dans la forêt ! Pars à l’aventure aux côtés de trois sœurs et découvre la montagne sous toutes ses coutures.

Suivez Alice, Mel, Gwen et leur chien Noisette en escapade dans la montagne et retranscrivez sur le carnet de Gwen toutes les trouvailles que vous voyez dans ce lieu magique, véritable nid pour faune et flore. De la chouette à rayures, aux lierres grimpants, en passant par les oxalis, les troncs des arbres et un cerf plus rapide que l’air…. Ce livre vous emporte dans une promenade mouvementée avec nos trois héroïnes caractérielles et leur petit chien téméraire. La randonnée est un album qui nous fait voyager en plein air, un petit dictionnaire ludique sur la nature, foisonnant d’informations et d’images pour découvrir la forêt et ses nombreux habitants.

Littérature junior – dès 7 ans

L’homme est-il un singe ?

L’homme est-il un singe ? Emmanuelle Figueras, Fred L.,

éditions Saltimbanque, avril 2023

Pourquoi les chimpanzés et les gorilles nous ressemblent tant ? Font-ils partie de notre famille ? L’être humain, intelligent et cultivé, est-il lui-même un singe ? Ce livre documentaire répondra à toutes ces questions et bien plus encore.



Partons au cœur d’une enquête passionnante sur nos liens de parentés avec les singes. Accompagnés de deux petits héros, découvrons notre passé d’il y a des centaines de milliers d’années, dans l’aventure humaine et des singes qu’est ce documentaire passionnant et saisissant. L’homme est-il un singe est un album écrit par une autrice spécialiste du monde animal. Emmanuelle Figueras chapitre son discours par thématique en relevant toutes les questions qui nous passent par la tête quand on apprend que nos cousins germains ne sont nuls autres que les chimpanzés et les bonobos. Des points communs tantôt physiques, tantôt psychiques, des similitudes dans les cultures et l’établissement d’une société, nous partageons bien plus de ressemblances avec les singes que nous ne le pensons. Découvrons un peu plus sur nos voisins avec qui nous partageons des ancêtres.

Les Fables de la fontaine en BD

Les Fables de la fontaine en BD, Bruno Heitz,

éditions Casterman, mars 2023

« La Cigale et la Fourmi », « Le Corbeau et le Renard », « Le Lièvre et la Tortue »… Autant de fables que les enfants apprennent à l’école depuis des générations. Cette fois, Bruno Heitz les revisite en bande dessinée. L’occasion de savourer avec un plaisir nouveau, ces textes en vers parfaitement ciselés dans leur version originale.

Et si nous revisitons nos classiques d’enfance ? Cette bande dessinée est un nouveau moyen de faire connaître l’histoire littéraire française aux plus jeunes, d’une manière ludique et divertissante. De « La Cigale et la Fourmi » au « Laboureur et ses Enfants », 24 fables savoureuses y sont inscrites, dessinées et contées en vers, des plus incontournables aux moins connues. Entrez de plain-pied dans l’imaginaire de ce mystérieux auteur castelthéodoricien (originaire de Château-Thierry) comme l’indique l’introduction de l’ouvrage, qui fournit des informations sur l’auteur, son époque ainsi que ses inspirations, toujours en dessin. Destinés aux adultes et enfants, retrouvez la nostalgie d’antan et amusez-vous à découvrir ou redécouvrir ces contes, dessinés du crayon de Bruno Heitz, aussi ingénieux et plaisantin que Maître Renard, féru de fromage.

Young Adult – dès 12 ans

Gone with the wind

Gone with the wind, d’après le roman de Margaret Mitchell, Pierre Alary,

éditions Rue de Sèvres, avril 2023

Scarlett O’Hara, jeune fille riche des Etats-Unis, connait une vie douce et confortable, menée au rythme de son caractère déterminé et audacieux. Lorsque la Guerre de Sécession débute en 1861, ses repères s’écroulent. Au milieu de la destruction et de la mort, Scarlett rêve pourtant d’amour : celui pour Ashley Wilkes, pourtant promis à une autre. L’arrivée de Rhett Butler, aussi immoral que séduisant, rebattra de nouveau les cartes dont la jeune fille dispose pour atteindre le bonheur.

Le roman célèbre de Margaret Mitchell retrouve de nouvelles couleurs à travers le pinceau de Pierre Alary. La reprise de cette histoire d’amour à l’eau de rose qui faisait vibrer le cœur de nos ancêtres, il y a de cela 100 ans, se découvre dans cette bande dessinée, d’une manière plus moderne. L’histoire d’amour y est le point central, pour autant le contexte historique prime sur les balades amoureuses, la mélancolie du cœur et les tirades tragiques. Un décor sensiblement réaliste se dessine à travers les planches, où le récit débute à l’aube de la guerre de Sécession et la suit comme un fil conducteur durant tout le premier tome de cette série. La condition des femmes se retrouve sous les feux des projecteurs, tandis que la bataille pour la libération de l’esclavage fait rage du côté des yankee. Dans ce tournant historique, Scarlett, jeune fille fleur bleue et sentimentale, n’aura d’autre choix que de devenir une jeune femme forte et indépendante pour survivre et sauver son foyer.

Shamisen

Shamisen, Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa,

éditions Ankama, avril 2023

Japon, XXe siècle. Haru, une musicienne itinérante jouant du shamisen, devient célèbre pour sa musique. Durant son périple, elle parvient à séduire un kappa qui lui offre la clé de la dimension divine. En reprenant son chemin, Haru rencontrera alors les protagonistes emblématiques de la mythologie et du folklore japonais.

Shamisen nous amène dans une balade onirique, au son de ce magnifique instrument à cordes qui ponctue la vie de Haru de ses notes mélodieuses et apaisantes. Au fil de son voyage dans l’imaginaire japonais, nous partons à la rencontre de créatures mystiques, du kappa farouche à l’impitoyable yokaï des neiges, en passant par le shinigami. Des questions sur la vie, l’art et le bonheur sont posées à l’héroïne qui utilise sa musique pour y répondre et répandre la philosophie autour d’elle. Cet album relié se revêt d’une toile soignée sur la couverture et en l’ouvrant, de somptueuses peintures nous sont présentées à chaque page. Tantôt parsemés de bulles de paroles, de musiques et de chansons mais aussi par d’autres occasions, nous sommes accueillis par le silence pour profiter de ces belles tapisseries tout en méditant sur le son du shamisen qui s’élève dans l’air. Richement documenté, ce conte trouve en sa fin un index foisonnant de sources et d’explications, d’extraits de poèmes et d’illustrations. Shamisen, c’est un voyage emblématique dans un Japon mystérieux et qui n’est que trop peu connu.