La friperie Dernière Main réinventera-t-elle le centre-ville de Nantes ?

Dernière Main est le nouveau challenger qui entre dans la compétition des neuf Lieux à réinventer de Nantes. Pour l’Îlot Boucherie, l’association propose de transformer son escalier inusité en magasin de fripes tout en hauteur ! Pour rallier le plus d’électrices et d’électeurs à leur cause, Dernière Main organise, du 1er au 6 septembre 2022, une semaine riche en événements dans leur QG de campagne, à la galerie Paradise.

La saison deux des Lieux à réinventer voit vingt-sept participants concourir à la réhabilitation d’endroits abandonnés mais parmi eux, une association se démarque du lot. Dernière Main, fondée en 2019 par le jeune breton Idris Carlier, n’est décidément pas une friperie comme les autres. Récupérant ses vêtements auprès d’associations locales comme L’Homme Debout ou La Fraternité, Dernière Main les revend au gré de ses apparitions nomades et furtives. Elle déploie pour cela son “Carré volant”, une structure en métal avec portants capable de s’adapter à n’importe quel lieu intéressé de l’accueillir. Elle est ainsi déjà intervenue dans des cafés, des bars à jeux et des marchés. A contrario d’associations comme Le Relais, où les habits récoltés partent le plus souvent pour l’étranger, 60 à 70% des fripes recyclées par Dernière Main sont directement données aux plus nécessiteux, c’est-à-dire aux SDF, Roms, personnes isolées, migrants et autres exilés vivants aux alentours de Nantes.

© Dernière Main

Du 24 septembre au 19 octobre, nantaises et nantais auront l’opportunité de pouvoir changer la vie jusque là morose de neuf lieux délaissés, en votant pour les associations de leur choix qui sauront les raviver. Sur ces sites en attente de changement, les escalators de l’Îlot Boucherie font la convoitise de trois projets : Osmose, le lieu éducatif des droits LGBTQIA+ ; la galerie d’art solidaire Le Crayon de Bois ; et bien entendu Dernière Main. Pour sa part, Idris Carlier souhaite exploiter ce lieu insolite pour en faire une friperie vertigineuse où les vêtements seraient disposés de part et d’autre de l’escalier sur des rails ascendants. Quant aux cabines, on les trouverait au sommet de ce magasin en pente, de quoi descendre les marches (paré) comme une star !

Aperçu du projet de Dernière Main à l’escalator de l’Îlot Boucherie © Dernière Main

Cependant le projet d’Idris Carlier ne s’en tient pas là puisque des événements plus ou moins réguliers viendront animer la vie de la boutique. Interviendront de la sorte Victor Petit, alias Prélusion474, pour des ateliers sérigraphie ; Kahina Sutra et ses créations en cuir pour des journées maroquinerie ; ou encore le mystérieux Jean de Sainte Croix, créateur de mode ayant grandi dans le Paris punk des années 1970, 1980 et produisant de manière obsessionnelle des vestes en jean aux détails fouillés. En sus de ces ateliers ouverts à toutes et à tous, Dernière Main organisera des moments où chaque article sera vendu à deux euros, voire même, gratuit lors des instants “free shop”. À d’autres occasions encore, le chiffre d’affaires de la journée sera intégralement reversé à une association invitée. Et comme d’habitude, tous les invendus seront redistribués aux plus démunis de la région.

La Tag Jacket Model 01, pièce unique cousue par Jean de Sainte Croix © United Nothing

La Tag Jacket Model 01, pièce unique cousue par Jean de Sainte Croix © United Nothing

La Tag Jacket Model 01, pièce unique cousue par Jean de Sainte Croix © United Nothing

Pour que le rêve devienne réalité, Dernière Main a besoin de votre soutien et pour vous rencontrer, l’association emploie les grands moyens ! Une campagne électorale qui va battre son plein chez Paradise, la galerie d’art contemporain du quartier de la Madeleine. Dès 18h30, le soir du 1er septembre, aura lieu le vernissage de l’exposition Ébrèchements vêtements de Benoît Travers, avec présentation des Lieux à réinventer et de la friperie. Les jours suivants vous proposeront des projections de film, un bingo, un atelier de sérigraphie, des rencontres avec des associations et bien d’autres surprises. Enfin, le dernier jour de campagne, le mardi 6 septembre, tout le monde sera convié à une grande fête où l’on pourra s’enjailler sur les remixs envoûtants de la DJ Pauline Gompertz, suivi d’un live de Matière Danse mélangeant rythme frénétique et gabber, avant que les deux ne se rejoignent dans un “back to back” pour une joute acoustique électrique !

© Dernière Main

Outre les obsolètes escalators de l’Îlot Boucherie, Dernière Main vise à s’installer également de manière pérenne dans le Finistère, à Pont-l’Abbé. Il s’agit d’un territoire intéressant où l’univers des fripes n’est pas encore bien développé mais qui trouvera sûrement écho chez ses résidents sensibles aux questions de la fast fashion et des habits recyclés. Dernière Main pourrait alors fédérer ces partisans d’une mode plus responsable et toucher un public plus large tout en ajoutant son ambiance joyeuse et légère dans le village.

INFORMATIONS PRATIQUES

La campagne électorale de Dernière Main et tous ses événements associés se dérouleront à la galerie Paradise, à Nantes au 6 Rue Sanlecque, du 1er au 6 septembre 2022. Ouvert sur cette période tous les jours de 14h à 22h.

Tél : 06 61 70 80 96

Instagram

Site internet