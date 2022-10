Décider ensemble à Rennes avec les 6e Rencontres européennes de la participation

Les 6e Rencontres européennes de la participation se dérouleront du 24 au 26 octobre à Rennes au Couvent des Jacobins, centre des congrès. Elles sont organisées par la mairie et la métropole de Rennes, l’association Décider ensemble et le Conseil Économique, Social et Environnemental.

À l’heure de la transition écologique, de la crise énergétique et de la défiance grandissante à l’égard des institutions, le renouveau démocratique est plus que jamais nécessaire pour répondre aux nouveaux défis et retisser les liens de confiance entre les élus et les citoyens.

Du 24 au 26 octobre à Rennes, la 6e édition des Rencontres européennes de la participation, qui réunira plus de 1 000 participants venus de toute la France et d’Europe, représentera un moment clé pour échanger sur ces sujets, avec l’ensemble des acteurs de ces transitions : citoyens, élus locaux et nationaux, représentants des institutions publiques, chercheurs, entreprises, associations, praticiens de la concertation, etc.

Au cours d’une soixantaine de temps d’échanges, articulés autour de la question centrale « La participation : partout et pour tous ? », la participation citoyenne sera interrogée sous tous ses aspects (ses pratiques, ses acteurs, ses publics, ses échelles…). Ces partages et réflexions permettront d’esquisser des pistes pour renouveler et renforcer la démocratie.

Cette 6e édition sera notamment marquée par un moment inédit : le débat grand public « Crise écologique, réponses citoyennes ? La participation citoyenne peut-elle être moteur d’une transition sociale et environnementale ? », organisé mardi 25 octobre à 18h30. Face au défi commun que pose la lutte contre le changement climatique, ces échanges seront l’occasion pour toutes et tous, et notamment les habitants et acteurs du territoire rennais, de partager leurs préoccupations et de réfléchir à des solutions.

L’invitation à la conférence de presse et le programme des Rencontres européennes de la participation sont disponibles en pièce-jointe.

Toutes les informations sur les thématiques de travail sur le site de Décider ensemble.