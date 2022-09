Débranché : Nantes et Montréal imaginent un Manifeste du Numérique à l’horizon 2034

Dans le cadre d’un partenariat entre les métropoles de Montréal et Nantes, portant sur deux festivals autour du numérique (Printemps du numérique de Montréal et Nantes Digital Week), des jeunes québécois et nantais ont pensé et rédigé Débranché, un Manifeste du numérique souhaitable à horizon 2034.

Fruit du travail d’une année, ils y exposent leur vision du futur désirable du numérique, sur ces aspects techniques, économiques et sociaux.

Pour parvenir à illustrer cette vision, les 9 jeunes, âgés de 19 à 29 ans, ont imaginé une situation fictive en 2034. Après un “krach écologique de 2027”, le numérique et ses usages sont recentrés autour de fonctions jugées essentielles (éducation, santé, travail). Le groupe propose ici une réflexion collective sur la place du numérique dans un monde idéal.

“Nous avons tout d’abord réalisé un état des lieux du numérique et réfléchi à ce qui nous plaît particulièrement et ce qui est trop éloigné de nos préoccupations. Nous avons également questionné notre entourage dans son utilisation quotidienne du numérique. Un élément majeur est ressorti de ces échanges : l’omniprésence du numérique et un besoin profond de déconnexion”, expliquent Typhaine et Rozenn.

“Durant plusieurs mois, nous avons réalisé des ateliers créatifs et expérimenté différentes méthodes avec pour objectif de sortir d’un référentiel commun pour penser autrement et creuser dans l’imaginaire”, poursuivent-elles.

Les jeunes ont ainsi formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles la création de quartiers de la connexion. Ces derniers pourraient centraliser les accès et l’utilisation du numérique au sein d’une ville. Ils se distinguent des autres quartiers, où la connexion est réduite à l’essentiel et où l’accès aux services numériques est limité pour favoriser un rythme plus sain à ses habitants et pour leur permettre de se “reconnecter” à leur environnement direct.