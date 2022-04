RENNES. UNE NUIT UNIQUE AVEC DARLING MILLIE

Darling Millie One Night Only, est le nom de la soirée organisée par la troupe de Broadway French qui a rassemblé jazz, comédie musicale et drag. Présentée le 31 mars 2022 à la Salle de la Cité à Rennes, ce spectacle aura été un franc succès où bonne humeur et découverte était au rendez-vous. Voyage au cœur de la comédie musicale et du drag !

Elle apparait sur scène dans une robe noire brillant de mille feux et chaussée de Jimmy Choo encore plus étincelante. Elle a le sourire aux lèvres et derrière elle un groupe de jazz formé de cinquantenaires, des « papis du jazz » comme elle les appelle affectueusement. Ils s’en donnent à cœur joie sur leurs instruments. Elle c’est Darling Millie, drag queen rennaise, qui anime ce one night stand entourée par les musiciens d’Initial Big Band et la troupe de Broadway French. Au programme : du jazz, de la comédie musicale, du drag, de la danse et beaucoup de bonne humeur. Sans compter les paillettes, les strass et les pop corn généreusement distribués aux quelques 300 spectateurs dans une salle en liesse. Bienvenue au Darling Millie One Night Only !

Pour comprendre comment est née l’idée de cette soirée bien particulière il faut retourner des années en arrière. Un enfant appelé Mathieu Guiral, alias Darling Millie, grandit avec un rêve fou : celui de chanter sur scène. Aujourd’hui, le rêve est devenu réalité grâce au drag. Initialement, le jeune metteur en scène devait fouler les planches pour son premier spectacle intitulé Comme une vierge, en mars 2020. Deux ans après son annulation à cause du confinement, le metteur en scène aura marqué le coup. Dès septembre, l’équipe de Broadway French s’était mobilisée pour lui redonner l’opportunité de monter sur les planches en tant que Darling Millie.

Depuis trois ans le personnage de Darling Millie que Mathieu Guiral a construit lui a permis de se faire connaitre pour enfin monter sur scène et enchanter de sa voix les amateurs de comédie musicale et de Broadway. Avec Darling Millie One Night Only, elle nous a emmenés à la découverte de son histoire et des rencontres marquantes qui ont forgé son parcours. Celle que beaucoup connaissaient pour ses recettes de cuisines partagées sur Internet durant le confinement ou encore pour les fameux Darling Millie Musical Quizz à l’Uzine l’auront certainement découverte sous un jour à la fois plus intimiste et plus spectaculaire qu’à l’ordinaire. Pour l’occasion, la Salle de la Cité dans le centre de Rennes était réquisitionnée et bel et bien au complet. 300 personnes se sont pressées à la porte de la salle de spectacle billet en main.

© Multiregard

Comme une rétrospective, cette fresque musicale s’est ouverte par la présence d’Initial Big Band, un groupe de jazz rennais découvert par Mathieu Guiral lors d’une fête de la musique. Enchanté, il les contacte en septembre, dès que nait l’idée d’un spectacle autour du personnage de Darling Millie. Ces derniers, enthousiastes, acceptent la proposition. Darling Millie sera donc accompagnée de la vingtaine de musiciens d’Initial Big Band en plus de la troupe de danseurs et chanteurs de Broadway French. Sans oublier la présence des invités d’honneur de la soirée, le pianiste de jazz Jean-Marc Montaut et la metteuse en scène et ancienne chanteuse de l’Opéra de Paris Françoise Galais.

De Chicago à La Mélodie du Bonheur, en passant par Le Magicien d’Oz, le répertoire a rassemblé la comédie musicale, le jazz et la culture queer. Cette dernière a notamment été évoquée avec « Le Jazz Hot », un morceau tiré de la comédie musicale Victor/Victoria. Ce film relate l’histoire d’une chanteuse classique qui décide de se faire passer pour un homme se produisant dans des spectacles de travestis. Une chanson qui aura permis à Darling Millie de partager également au public sa vision du drag : s’amuser en explorant les symboles et attributs liés au genre.

© Multiregard

Darling Millie aura également chanté « My favorite things », sorti tout droit de La mélodie du bonheur, et pour l’occasion réarrangé dans une version swing et jazz. Quoi de mieux qu’un grand classique pour faire vivre cette soirée ? Et parmi les grands morceaux phares de la comédie musicale, Darling Millie a interprété « Somewhere over the rainbow » une musique composée pour Le Magicien d’Oz et chantée originellement par Judy Garland. L’émotion était au rendez-vous durant cette soirée. Darling Millie a fait monter sur scène son ancienne professeure de chant Françoise Galais et elles ont interprétés ensemble « Get Happy/Happy Days Are Here », de Barbra Streisand et Judy Garland. Des retrouvailles émouvantes partagées avec le publics.

Avec le concept américain du one night only, Darling Millie s’est ainsi offert un rendez-vous autour de son histoire tout en apportant une reconnaissance de son travail ainsi que celui de Broadway French, ces quatre dernières années. La mise en scène aura recréé une ambiance cabaret chic des années 1950 avec un mélange entre élégance des scènes de Broadway et exubérance du drag. La magie a opéré et cette soirée aura été un grand succès.

Un résultat de qualité qui aura nécessité des mois de répétitions. Depuis janvier la troupe de Broadway French et Initial Big Band ont répétés sans relâche les morceaux choisis pour ce spectacle. Grâce à desnombreuses contributions comme celle du répétiteur François Tual et de l’arrangeur Simon Haize.

Suite à cette soirée, Broadway French sera de retour pour de nouveaux événements What the drag aux mois d’avril, mai et juin. Le 10 juin sera l’occasion de retrouver la troupe sur la scène ouverte des Fleurs du Mail, un festival musical qui se déroulera sur le mail François Mitterand de Rennes. Le 21 juin marquera aussi le retour avec le groupe de jazz Initial Big Band. Les deux ensembles se produiront à l’occasion de la fête de la musique dans la cour de l’association de Bourg l’Évêque.

De nouveaux rendez-vous qui promettent encore de la bonne humeur et du drag, à retrouvez prochainement

