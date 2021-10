DANSE. NEW ORLEANS FEVER A BREST HENNEBONT ET RENNES

Le projet “New Orleans Fever” imaginé et conçu par Marie Houdin s’inscrit dans la démarche développée par la chorégraphe depuis plusieurs années, baptisée « The Unexpected Dance », autour des danses créolisées issues des diasporas africaines et natives américaines. A découvrir à Brest, Hennebont et Rennes.

En mars 2020, Marie Houdin, Cambo et Virginie Savary danseurs du projet « Red Line Crossers », s’étaient envolé.e.s pour la Nouvelle-Orléans afin de rencontrer et d’échanger avec trois danseur.se.s locaux, virtuoses et experts du footwork « buckjumping » des second lines, mais aussi du bounce et du zydeco. Ensemble, ils ont ainsi posé les bases d’une collaboration artistique malheureusement écourtée par le covid-19. A l’automne 2020, le volet français du projet a également été reporté d’un an à cause de la crise sanitaire.

La venue attendue des trois danseurs de Louisiane – Jessica Donley, Terrylyn “Secondline Shorty” Dorsey et Shelby “Skip” Skipper – aura lieu à Rennes du 4 au 26 octobre et à Brest du 27 au 30 octobre. Le travail d’échange culturel et artistique, amorcé en 2020, sera poursuivi, et mis en musique par DJ Freshhh qui rejoint l’équipe au Triangle où ils seront accueillis en résidence.

https://www.engrenages.eu/wp-content/uploads/2021/05/new-orleans-fever-teaser-2min.mp4

« New Orleans Fever » ce sont aussi et surtout des temps forts, en espaces publiques et culturels, à la rencontre du public.

Rendez vous pour une performance dansée : « Les bons temps rouler » (expression de la Nouvelle Orléans signifiant « apprécier le moment présent »), précédée d’une parade avec le brass band Fonk’Nola le 17 octobre dans le cadre de « Dimanche à Rennes » au Triangle. Rendez-vous également pour une conférence suivi de la projection du film “Buckjumping” de Lily Keber à l’Institut Franco Américain de Rennes le 12 octobre, et le 21 octobre pour une rencontre et conférence à l’université Rennes 2 pour les étudiants en musicologie. Rendez vous enfin le 30 octobre au Mac Orlan à Brest, pour « les bons temps rouler » accompagnés par dj Freshhh et le brass band Fonk’Nola ainsi qu’une création amateur.

Des stages tout public, des ateliers scolaires et des master class pour les danseurs, à Rennes, Hennebont et Brest, sont également mis en place afin de s’initier à ces danses de la Nouvelle Orléans, des danses créolisées (en référence au poète Edouard Glissant), qui reflètent l’histoire des communautés qui les ont créés, et qui ont donné naissance au jazz puis au funk …

Distribution

Danseurs France : Marie Houdin « Ma Funky Boo » Virginie Savary , Cambo Houth « Bboy Cambo »

Danseurs Nouvelle-Orléans : Shelby « Skip » Skipper, Terrylyn Dorsey « Second line shorty », Jessica Donley

Musiciens France : Dj Freshhh , HOT SHOT BRASS BAND (anciennement Fonk’Nola)

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES PUS DE 12 ans

PROGRAMMATION

RENNES

> le 6 octobre de 15h à 16h30 // GRATUIT sans inscription// goûter dansé dans le hall du Triangle avec tous les danseurs + DJ Freshhh

> le 12 octobre à 18h30 // GRATUIT // l’Institut Franco Américain : projection du documentaire “Buckjumping” de Lily Keber (80′) suivie d’une conférence danséeavec les 3 danseurs américains, Marie Houdin et Dj Freshhh (60′) // réservation :https://ifa-rennes.org/billetterie/

> le 14 octobre de 19h à 22h // 9€ et 4€ tarif sortir // au Triangle // Atelier découvertes tout public des danses de la Nouvelles Orléans, avec les 3 danseurs américains et Marie Houdin //inscription : https://letriangle.org/pratiquer-ateliers-hebdomadaires-stages/workshop-new-orleans-fever / infos@letriangle.org

> le 16 octobre de 10h30 à 12h // GRATUIT // au Triangle // Atelier complices ouverts à toutes et tous , en famille ou entre amis (atelier organisé par les Tombées de la Nuit /Triangle)// inscription : infos@letriangle.org

> le 17 octobre // GRATUIT // Parvis du Triangle dans le cadre de “Dimanche à Rennes” : “Les bon temps rouler” // Avec le 6 danseurs, le HOT SHOT BRASS BAND (anciennement Fonk’Nola) (Rennes) et dj Freshhh (Rennes) // à 15h Parade New Orleansdans le quartier du Blosne, puis à 16h : Ondulation, bounce, swing, vibration… La fièvre de New Orleans s’empare du Triangle pendant 2h00 , les artistes de New Orleans Fever vous convient à une performance rayonnante et participative inspirée des fanfares et des parades dansées de La Nouvelle Orléans

> le 25 octobre de 18h30 à 22h30 // 40 euros // à La Tour d’Auvergne : Masterclass pour danseurs avancés et confirmés avec les 3 artistes américains et Marie Houdin // inscription et réservation : contact@engrenages.eu

HENNEBONT

> les 23 octobre de 15h à 16h30 // Centre culturel Jean Ferrat : CAFE CULTUREL « L’esprit de la musique et de la danse à la Nouvelle Orléans » Accès libre avec présentation du pass sanitaire// avec Jessica Donley, Shelby Skipper, Terrylyn Dorsey, Marie Houdin et DJ FReshhh

Workshops accessibles // Tout âge (à partir de 14 ans) – Tout niveau // Tarif Workshop : 15 euros Forfait Workshops Weekend : 70 euros // inscription : quality.street.asso@live.fr

Le 23 Octobre // 17h à 18h30 // // Workshop “Footwork” // Centre culturel Jean Ferrat // Avec Terrylyn Dorsey

// Avec Terrylyn Dorsey Le 23 Octobre // 19h à 20h30 // Workshop”The unexpected dance” // Centre culturel Jean Ferrat // Avec Marie Houdin

// Avec Marie Houdin Le 24 Octobre // 10h à 12h30 // Workshop”AfroBeats” // Centre culturel Jean Ferrat // Avec Jessica Donley

// Avec Jessica Donley Le 24 Octobre // 13h30 à 15h // Workshop”Bounce” // Centre culturel Jean Ferrat // Avec Shelby Skipper

> Le 24 Octobre de 16h à 18h // Centre culturel Jean Ferrat : Invitation à la JAM « NEW ORLEANS FEVER » Accès libre avec présentation du pass sanitaire. Avec Jessica Donley, Shelby Skipper, Terrylyn Dorsey, Marie Houdin et DJ FReshhh

BREST

> le 30 octobre à 20h00 // GRATUIT // au Mac Orlan // soirée “Les bon temps rouler” au Mac Orlan à Brest// Avec les 6 danseurs, le HOT SHOT BRASS BAND (anciennement Fonk’Nola) et dj Freshhh , et présentation du spectacle des jeunes de la MPT Pen Ar Creac’h