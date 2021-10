RENNES. PLONGEZ DANS LA DANSE AVEC LE FESTIVAL WATERPROOF 2022

La Cité de la danse – Le Triangle, et le CCNRB, Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne se sont associés en 2020 afin de créer une première édition du festival Waterproof, plongez dans la danse ! À vos agendas : le festival Waterproof, le grand rendez-vous annuel de la danse à Rennes, revient du 26 janvier au 6 février 2022.

À l’aube de sa première saison au CCNRB, le collectif FAIR[E] et le Triangle étaient allés à la rencontre des partenaires culturels de la ville de la Métropole de Rennes dans une optique de mutualisation. Une petite graine qui a porté ses fruits : le festival Waterproof, plongez dans la danse !

« Créer une programmation commune avec un des partenaires phares du territoire était au cœur du projet, un de ses axes principaux » (Ousmane SY)

Le regretté Ousmane Sy, membre du collectif FAIR[E], aux journées portes ouverts du CCNRB, dimanche 22 septembre 2019

Dans le prolongement du festival Agitato, dont le festival Waterproof semble une évolution d’envergure régionale, voire nationale, la Cité de la danse – Le Triangle et le CCNRB ont conçu en 2020 un nouveau festival de danse dans le paysage rennais ! 20 partenaires composent aujourd’hui ce festival qui promet de rayonner sur le territoire. Ce melting pot d’associations et d’institutions culturelles implantées dans le territoire rennais résonne comme autant de promesses de surprises à venir : Au bout du plongeoir, Ciné Corps, CPPC-Le MeM, Danse à tous les étages !, le Conservatoire de Rennes, le FRAC Bretagne, L’intervalle - centre culturel de Noyal-sur-Vilaine, Lillico, le Musée des Beaux-Arts de Rennes, l’Opéra de Rennes, le Pont Supérieur, Réservoir Danse, Spectacle vivant en Bretagne, le Théâtre National de Bretagne, Les Tombées de la Nuit, les Trans, le Festival Travelling, L’Université Rennes 2 – service culturel…

« Travailler ensemble avec le territoire est ce qui nous motive afin de célébrer la danse dans de multiples lieux et avec tous les partenaires culturels du territoire. C’était une évidence et cette inscription a pris la forme d’un festival – nous expliquait en 2020 le regretté Ousmane Sy du collectif FAIR[E]. L’envie de se rencontrer était là et tout le monde a répondu présent. Waterproof est co-piloté par le CCNRB et le Triangle, mais l’avis et les propositions de tous les partenaires comptent ». Pour l’heure, la ligne éditoriale de cette édition 2022 reste un mystère, mais une chose est sûre, cette nouvelle proposition artistique interroge le rapport au spectateur et la fonction de l’œuvre afin de défricher de nouveaux terrains de jeu et d’expérimentation.

Linda Hayford, membre du collectif FAIR[E], aux journées portes ouverts du CCNRB, dimanche 22 septembre 2019.

Alors que le rayonnement de l’édition 2020 s’étendait à l’échelle de la Métropole (un peu plus large en intégrant également l’Intervalle à Noyal sur Vilaine), le festival est voué à évoluer au fil des saisons pour, in fine, s’implanter durablement dans le Grand-Ouest. Avec cette proposition hivernale, Waterproof s’inscrit dans une dynamique déjà présente sur le territoire breton, entre le festival Trajectoires à la mi-janvier à Nantes et Dans Fabrik à Brest, au début du mois de mars. « À terme, le festival de danse Waterproof s’inscrirait dans cette dynamique afin de guider le spectateur entre ces deux régions » souligne Lucile Lesage, chargée de communication du CCNRB. Plus qu’un nouveau festival, le CCNRB et la Cité de la danse – Le Triangle, et tous les partenaires, semblent imaginer une traversée dans la création chorégraphique bretonne, dans laquelle Rennes sera un passage obligatoire pour les férus de danse.

Le programme est à découvrir dès le mardi 7 décembre 2021 sur le site dédié.