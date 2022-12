Rennes. Thomas Lebrun danse le monde au Triangle

À l’approche des fêtes de fin d’année, le chorégraphe Thomas Lebrun nous embarque dans un voyage poétique dansé avec Dans ce monde, le 16 décembre 2022 au Triangle. France, Mali, Russie, Vietnam, Brésil… Ce périple dansant traverse les cinq continents, avec trois propositions de voyage pour les tout-petits et les plus grands. Le tour du monde version Thomas Lebrun est une danse colorée, tantôt festive, tantôt méditative, qui fait valser nos imaginaires. Un instant d’émerveillement à partager, comme un prémisse aux rassemblements à venir.

Directeur du Centre Chorégraphique National de Tours, Thomas Lebrun aime jongler avec les univers et esthétiques chorégraphiques, sans jamais se replier dans un style défini. Son spectacle Dans ce monde est une création jeune et tout public qui n’est ni un cours de géographie ou d’histoire, ni un mélange de danses folkloriques ou traditionnelles venues des quatre coins du monde.

Il s’agit plutôt de convoquer chez les tout-petits et les plus grands la poésie, l’émerveillement et de montrer la diversité des cultures et des danses à travers le monde. En solo, en duo puis en quatuor, les interprètes nous embarquent dans un voyage sans cliché ; au cœur de couleurs éclatantes, de sonorités méconnues, d’étoffes chatoyantes… De la carioca brésilienne aux gongs asiatiques, en passant par le blues africain, Thomas Lebrun partage une chorégraphie jubilatoire. Une trêve poétique pour oser voir le monde autrement.

“ Que ce soit les tout-petits ou les grands-parents, sans oublier l’âge ingrat de l’adulte, tout le monde a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde autrement, pas uniquement comme on nous impose de le voir, mais plutôt comme on aimerait le regarder. ”

Dans ce monde, une pièce familiale à partir de 2 ans

Trois propositions de voyages pour tous les âges :

LE PETIT VOYAGE : à partir de 2 ans (30 min) – ven. 16 décembre à 10h30

Pays traversés : France, Mali, Bulgarie, Russie, Vietnam, Brésil.

Deux danseurs vous feront visiter quelques pays. Le choix des musiques et des danses proposées seront adaptées à l’âge des tout-petits.

LE PLUS LONG VOYAGE : à partir de 6 ans (40 min) – ven. 16 décembre à 14h30

Pays traversés : France, Algérie, Mali, Bulgarie, Russie, Pakistan, Mongolie, Vietnam, Brésil.

Deux danseurs vous feront traverser les continents, des chants du froid glacial aux voix du désert, des rythmes africains aux sonorités sud-américaines.

LE TOUR DU MONDE : tout public (1h) – ven. 16 décembre à 19h

Pays traversés : France, Algérie, Mali, Bulgarie, Russie, Pakistan, Syrie, Mongolie, Japon, Vietnam, Cuba, Brésil, Argentine.

Quatre danseurs vous feront traverser les continents en passant par des paysages et des sonorités méconnues, en solo, en duo puis en quatuor, et terminant en Amazonie sur une composition de Philip Glass.

À propos de Thomas Lebrun

Interprète pour les chorégraphes Bernard Glandier, Daniel Larrieu, Christine Bastin, Christine Jouve ou encore Pascal Montrouge, Thomas Lebrun fonde la compagnie Illico en 2000, suite à la création du solo Cache ta joie !. Implanté en région Nord – Pas de Calais, il fut d’abord artiste associé au Vivat d’Armentières (2002-2004) avant de l’être auprès de Danse à Lille / Centre de Développement Chorégraphique (2005-2011).

Depuis sa nomination au Centre chorégraphique national de Tours en janvier 2012, Thomas Lebrun a créé 13 pièces chorégraphiques. Par ailleurs, il a co-écrit plusieurs pièces.

Il chorégraphie également pour des compagnies à l’étranger, comme le Ballet National de Liaonning en Chine (2001) ou encore le Grupo Tapias au Brésil (2009).

Pédagogue de formation, Thomas Lebrun place la transmission au cœur de sa démarche. Ainsi, il est intervenu entre autres au Centre national de la danse de Pantin et de Lyon, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à la Ménagerie de Verre, au Balletéatro de Porto, à la Formation du danseur interprète de Coline, au CNDC d’Angers…

Depuis 2018 et en lien avec le CDCN de Guyane et Tropiques Atrium, scène nationale de la Martinique, il développe « Dansez-Croisez », un projet d’échanges et de croisements chorégraphiques avec les artistes des territoires d’Outremer et de la Caraïbe en métropole et intervient en Guyane, Martinique, Guadeloupe et à Cuba.

En juin 2014, Thomas Lebrun a reçu le Prix Chorégraphie décerné par la SACD et, en mars 2017, a été nommé au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Infos pratiques :

Tarifs : 9€ tarif unique – 4€ SORTIR ! – 2€ SORTIR ! enfant

Adresse : Le Triangle, Cité de la danse – Boulevard de Yougoslavie

(Station Le Triangle / Bus 13 32 61 161ex / Vélo Star station Italie)

https://letriangle.org

Page Facebook

Instagram