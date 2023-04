Danse à Rennes. Le projet Constellation Diverrès rend hommage à une chorégraphe emblématique

Alors qu’elle s’apprête à clore son parcours, le Théâtre National de Bretagne, le Triangle et le Frac Bretagne rendent hommage à la chorégraphe et danseuse Catherine Diverrès du 4 au 16 avril 2023 à Rennes.

Directrice du Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne de 1994 à 2008, Catherine Diverrès a créé plus de 30 spectacles depuis Consumer (1982). Elle invente une danse extrême, d’une grande puissance, qui entre en résonance avec les grands bouleversements de la vie, et qui dialogue avec les poètes. Jour et Nuit, pièce pour 9 danseurs est sa dernière création (2019). Elle a présenté au TNB : Fruits (1997), Le Double de la bataille (1999), San (2001), Cantieri (2003), Solides (2005), Alla prima (2006), La Maison du sourd (2008) et Ô Sensei (2012), et au Triangle : Voltes (2001), Echo (2004), Blowin (2007)…

Au programme

Dentro + Stance II

STANCE II – Créé en 1997, Stance II est le second volet de Stance I, pièce pour 10 danseurs. Prolonger dans un même espace leurs gestes, leur présence multiple en une ligne d’écriture du mouvement ininterrompu… Une forme poétique entremêlée au poème La Terra di Lavoro de et dit par Pier Paolo Pasolini.

DENTRO – Frères singuliers ou le pile et la face de chacun des 2 ? Dentro (2015) est un duo racontant les parcours de 2 danseurs, l’un grec, l’autre espagnol. La problématique du duo pose la symétrie plutôt comme un obstacle d’où émerge bien souvent la question de l’opposition ou de la fusion…

Au Triangle, mercredi 12/04 à 20h. Tarif unique 9€. Durée 1h10

Exposition de Lee Yanor Photographies

Photographe et plasticienne israélienne, Lee Yanor travaille de manière créative, entremêlant les arts plastiques, la photographie, la danse, la musique, le son et la technologie. Elle rencontre Catherine Diverrès en 1994 et photographie plusieurs de ses pièces. Au Triangle, les quelques photographies exposées témoignent d’une longue amitié et estime partagée entre les deux artistes.

Hall du Triangle du 03/04 au 12/04. Gratuit

S.A.S, quelques clés pour entrer dans la danse Atelier

Un SAS avant le spectacle pour partager la gestuelle poétique et raffinée de Catherine Diverrès. Sur un mode inventif, ludique et participatif, la danseuse et pédagogue Nathalie Salmon guide les publics sur les chemins de la danse.

Au Triangle, mercredi 12/04 à19h. Durée 45 min. Gratuit sur réservation

Echo

Catherine Diverrès reprend Echo 19 ans après sa création. Cette danse aux multiples visages est un album d’images chorégraphiques, regroupant les pièces les plus emblématiques de la chorégraphe : L’Arbitre des élégances, Corpus, Fruits et L’Ombre du ciel. Catherine Diverrès transmet à de nouveaux danseurs et danseuses sa gestuelle, son vocabulaire, sa pensée et son énergie.

TNB, Salle Vilar du 04/04 au 06/04 à 20h (19h30 le jeudi). Tarifs de 4 € à 30 €. Durée 1h15

Constellations Installation

Une installation sonore et visuelle où Catherine Diverrès croise et tisse les univers de ses affinités électives qui l’ont éclairée, accompagnée et déplacée, et projette ainsi une réflexion plus large sur la création contemporaine.

TNB, Salle Parigot du 04/04 au 06/04. De 13h à 23h. Gratuit en accès libre

Memento Projection

Catherine Diverrès a filmé les artistes avec qui elle a collaboré au fil de son parcours. Son projet ? Tenter de cerner avec eux le secret des multiples influences et strates qui modèlent chaque œuvre artistique.

Auditorium du Frac Bretagne du 11/04 au 16/04. Durée 3h02. De 12h à 19h. Gratuit

Et toujours le tarif unique pour les spectacles du Triangle !

Dans une démarche globale d’accessibilité, la majorité des spectacles présentés au Triangle sont au tarif unique de 9 €. Les tarifs SORTIR !, SORTIR enfant ! et le billet solidaire sont quant à eux toujours proposés.

S’y rendre

Le Triangle, Cité de la danse – Boulevard de Yougoslavie (Station Le Triangle / Bus 13 32 61 161ex / Vélo Star station Italie)

Site web / Page Facebook / Compte Instagram