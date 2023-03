Trédrez-Locquémeau. Aline Pénitot fait escale en creux du Dourven

Dans le cadre de sa programmation 2023, résolument tournée vers la mer, la Galerie du Dourven invite l’artiste Aline Pénitot à composer une pièce musicale spécifiquement pour son lieu d’exposition. L’œuvre Dans le creux sera présentée du 18 mars au 18 juin 2023. Un vernissage est prévu le 17 mars.

Aline Pénitot est compositrice de musique concrète et réalisatrice de documentaire radiophonique (notamment pour France Culture). Depuis plusieurs années, elle développe un travail autour des relations musique et environnement, en cherchant à déceler la musicalité des sons de la nature.

Aline Pénitot © Nadia Rabhi

Au regard de l’importance et de l’effervescence de la création sonore en Trégor, la Galerie du Dourven a souhaité donner ponctuellement une place au son au sein de sa programmation, d’habitude recentrée sur les arts plastiques. Implantée dans un espace naturel sensible d’exception ouvert sur la mer, la Galerie du Dourven s’inscrit aussi plus largement dans un territoire fortement caractérisé par le développement de l’électronique et des télécommunications à Lannion, tout autant que par sa façade littorale et son activité maritime.

Dans ce contexte, inviter cette artiste amoureuse de l’océan, pour qui les paysages marins et sous-marins sont au cœur d’un formidable travail de recherche, d’écriture et de composition électroacoustique à la croisée de l’art et de la science, a semblé tout naturel.

Dans le creux, l’histoire d’une rencontre

Invitée en résidence de recherche et de création*, l’artiste a séjourné au Dourven à différentes périodes de l’année. Sa découverte du site naturel et de l’espace d’exposition, à l’acoustique irrégulière et à l‘architecture en colimaçon, a trouvé une résonance toute particulière avec un texte qu’elle était en train de composer pour la revue Latitude mer, portant sur l’écoute d’une vague.

Pour la Galerie du Dourven, Aline Pénitot adapte ce texte en musique. Nourrie de son exploration du site et de captations sonores in-situ, l’artiste a travaillé à la composition intitulée Dans le creux, imaginée spécialement pour le lieu et mise en espace par la scénographe Perrine Villemur.

Perrine Villemur

Perrine Villemur, avec qui Aline Pénitot a déjà collaboré pour ses créations Puissantes en 2019 et Voyage sonore, une exploration de l’écoute en 2020, s’attache à déployer la composition dans une scénographie cousue sur mesure, qui nous immerge en douceur et en délicatesse dans la matière du son et de l’oreille.

Composition pour la Galerie du Dourven :

ALINE PÉNITOT – Conception, composition électroacoustique, texte, prise de sons, dispositif PERRINE VILLEMUR – Scénographie

FLORIAN GAZAGNE – Basson

BREWEN FAVRAU – Uillean pipe

EMILY LECHNER – Voix

Note d’intention de l’artiste

« La musique électroacoustique, que je pratique, a la particularité de tendre l’écoute sur des phénomènes sonores, des types et des morphologies de son. Elle se déploie sur des haut-parleurs et parfois convoque des instrumentistes pour devenir musique mixte. Quelque chose de singulier se niche alors dans le creux de l’oreille des auditeurs et des auditrices : une musique. […] Mais voilà que j’étais en train d’écrire un texte pour la Revue Latitude mer sur l’écoute d’une vague, sur ce qu’il se passait pour l’oreille à l’écoute de ce bruit blanc, sur la manière dont notre cerveau et nos neurones réagissaient à ce bruit à la fois si commun et si singulier… et je suis entrée dans la galerie du Dourven. Amusée. Très amusée. […] Les relations entre mon texte et le lieu m’ont paru si évidentes. Et à travers elle, la question de l’écoute, de l’oreille et de son fonctionnement à l’épreuve de l’écoute d’une vague. D’une simple vague qui irait se nicher dans le creux de notre pavillon, puis dans l’oreille interne et enfin notre cerveau. Cela est aussi simple qu’un coquillage que l’on pose à son oreille. Un Nautile nacré par exemple. Cela est aussi complexe que l’acoustique et la psycho-acoustique, des aspects art-sciences qui j’affectionne particulièrement. »

La Galerie du Dourven, un espace de création et de diffusion

La Galerie du Dourven est un espace de création et d’exposition dédié à l’art contemporain. Située dans un espace naturel sensible exceptionnel de 16 ha, elle repose sur une pointe rocheuse du littoral de Trédrez-Locquémeau, à l’embouchure de la baie de Lannion. Faisant écho à ce cadre naturel remarquable, les expositions présentées mettent à l’honneur des projets d’artistes plasticiens actuels, français et internationaux, toutes techniques confondues, autour de la notion de paysages.

Depuis ses débuts en 1992, la Galerie du Dourven a marqué son soutien actif à la création contemporaine à travers une politique exigeante d’exposition, de production et d’accompagnement des publics, menée pendant plus de vingt ans par l’association Itinéraires Bis. Après près de cinq ans de fermeture au public, la Galerie du Dourven renaît depuis 2021 sous l’égide de Lannion-Trégor Communauté. Le nouveau projet culturel et artistique de la Galerie du Dourven est développé avec le même dessein : renforcer la présence des arts plastiques et de la création contemporaine sur le territoire, tout en rayonnant bien au-delà de ce périmètre géographique. La programmation s’articule autour de trois expositions par an. Elle peut conjuguer des expositions monographiques et des expositions collectives, issues d’invitations directes à des artistes ou à des commissaires d’exposition. Des projets hors les murs sont également menés en partenariat avec d’autres structures du milieu de l’art contemporain ou des établissements scolaires. La Galerie du Dourven est membre du réseau Art contemporain Bretagne.

Ancienne maison d’habitation construite en 1912, la Galerie du Dourven est composée de deux espaces d’exposition : une salle intérieure de type cube blanc, et une véranda panoramique ouverte sur le bout de la pointe du Dourven et la baie de Lannion.

La Galerie du Dourven est un lieu de résidence de recherche et de création qui offre aux artistes un espace de vie et de travail, du temps, ainsi que des moyens financiers, techniques et humains pour les accompagner dans leur démarche artistique. Les artistes sont sélectionnés soit sur invitation, soit au moyen d’un appel à projet. Les résidences durent une moyenne d’un mois et donnent en général lieu à une restitution sous la forme d’une exposition pensée spécifiquement pour la Galerie du Dourven.

Pour accompagner les expositions, un programme d’actions culturelles et pédagogiques est mis en œuvre, qui permet de sensibiliser les publics pluriels et les inclure dans le projet. À travers des visites commentées et des visites-ateliers en présence des artistes ou d’un médiateur, des conférences et des actions culturelles, la Galerie entend favoriser les échanges avec ses publics et tisser des liens durables entre eux et l’art contemporain. De la même manière, dans le cadre de sa politique d’éducation artistique et culturelle, la Galerie du Dourven mène chaque année une résidence en milieu scolaire au sein d’un établissement du territoire. Elle donne en général lieu à une restitution hors les murs.

*Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif d’aide aux résidences de recherche et de création d’artistes en territoire mis en place par la DRAC et la Région Bretagne. Il est aussi le fruit d’une co-production avec la Compagnie Ondas et reçoit le support matériel de l’entreprise Shokz.

Infos pratiques

DANS LE CREUX d’Aline Pénitot – du 18 mars au 18 juin 2023 à la Galerie du Dourven

Allée du Dourven, 22300 Trédrez-Locquémeau. Vernissage le vendredi 17 mars à 18h00.

Ouverture du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h30. Entrée libre