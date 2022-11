Cyclist Film Festival, la passion du vélo sur grand écran !

Cette année aura lieu la 2e édition du Cyclist Film Festival, du 9 au 26 janvier 2023. Présent dans vingt villes de France, Belgique et Suisse, il sera à Rennes, à Brest et à Nantes les 10, 11 et 12 janvier 2023.

Le Cyclist Film Festival est un « événement plaisir », un concept de divertissement nouvelle génération. Il projette une sélection de films inédits au cinéma et s’adresse à tous les fans de vélo, novices ou pratiquants. Ces soirées sont présentées par un animateur en présence des équipes des films projetés lorsque cela est possible.

Qui l’organise ?

Éditrice du magazine Cyclist depuis 2016, la société Turbulences Presse lance cet évènement singulier en complément de son activité presse. C’est son second coup d’essai depuis le Nature Trail Film Festival, lancé en 2020. Consciente du succès et de l’engouement pour ces soirées, le Cyclist Film Festival a vu le jour tout naturellement début 2022.

La tournée 2023

Rendez-vous dans vingt cinémas de France, Belgique et Suisse en janvier 2023. Découvrez sur grand écran cette 2ème édition avec 2 h 30 de surprises et d’émotions mêlant nature, sport et liberté.

Une sélection de plus de 2 heures d’aventures humaines extraordinaires, prenantes voire émouvantes ! 8 films sur le thème du cyclisme urbain ou outdoor (susceptibles de modifications).

Quelques films proposés :

Le petit braquet de Peignée Verticale (France – 35 min) : Liée par la passion du cyclisme, une bande de 12 potes part à l’assaut d’un road trip estival de 6 jours en étapes à vélo de route autour du Massif Central et de ses richesses. Une course atypique de 700 km pour 13 500 m de D+ où la bonne humeur est garantie !

One year on a bike de Martijn Doolaard (Pays-Bas – 46 min) : Martijn Doolaard a décidé de rallier Amsterdam à Singapour à vélo. La chronique de ce lent voyage solitaire de 17000 km mêle rencontres fortuites et paysages à couper le souffle à travers les régions sauvages d’Europe de l’Est, les montagnes du Kirghizstan et les temples du Myanmar. Un incroyable périple d’une année qui détaille la beauté du monde et les découvertes d’un aventurier hors pair.

Rainspotting de Luke Francis (Écosse – 17 min) : Une randonnée à vélo de 84 heures à travers les lugubres monts Grampians d’Écosse… Débarquant du train couchette à la station la plus haute et la plus éloignée de la West Highland Line, un groupe de cyclistes se lance dans un voyage hivernal pour parcourir le vieux réseau routier en gravier. De la neige, de la pluie, des tourbières, des scéniques et du cravachant… made in Scotland !

Goal zero power moves : Quinn Brett and the tour divide de Justin Boyer et Andy Earl (USA – 14 min) : Finir la plus célèbre course au monde en totale autonomie en étant une femme paraplégique… voici le défi que s’est lancé Quinn Brett, athlète para-cycliste : 4000 km, 25 jours, 1 vélo manuel adapté. Athlète accomplie, Quinn Brett est devenue en juin dernier la première cycliste adaptée à parcourir la Great Divide Mountain Bike Route ou Tour Divide.

Cyclist Film Festival, 9 au 26 janvier 2023.

Rennes : 10 janvier 2023 au cinéma CGR La Mézière (CAP Malo), La Mézière.

Brest : 11 janvier 2023 au cinéma CGR, Rue Jean Jaurès, Brest.

Nantes : 12 janvier 2023 au ciné Pôle Sud, Basse-Goulaine.

De 19 h 15 à 22 h 30.

Retrouvez toute la programmation et la billetterie sur : https://www.cyclistfilmfestival.fr/