Opéra de Rennes. Cupid and Death se joue de l’amour et de la mort

Que se passerait-il si un chambellan farceur inversait les flèches (et donc les pouvoirs) de Cupidon – le dieu de l’Amour – et de la Mort ? Cupid & Death répond à cette question à l’Opéra de Rennes le 29 septembre puis le 1er et le 2 octobre.

Tel est le point de départ de Cupid & Death, un divertissement somptueux au rythme effréné et à l’humour débridé, sur fond de musique baroque interprétée par l’ensemble Correspondances dirigé par Sébastien Daucé et une distribution de premier ordre. Un joyau rare et inclassable (un « masque » anglais du 17e siècle, précurseur de l’opéra) qui se prête parfaitement à la relecture moderne du tandem de metteurs en scène Jos Houben & Emily Wilson et qui mêle avec burlesque et poésie la comédie, la musique et la danse.

Rennais d’origine, Sébastien Daucé à la tête de l’ensemble Correspondances s’affirme depuis une dizaine d’années comme l’un des plus grands défricheurs du théâtre musical de l’époque baroque. Après un Ballet royal de la nuit inoubliable, Cupid & Death est son nouveau coup de maître, salué avec le même enthousiasme par la presse, les professionnels, les spectatrices et les spectateurs.

Cupid & Death à l’Opéra de Rennes

Durée 2h environ

Opéra chanté en anglais, surtitré en français

À partir de 8 ans

Dates

Jeudi 29 septembre à 20h

Samedi 1er octobre à 18h (mise à disposition de gilets vibrants et de boucles magnétiques pour les personnes en situation de handicap auditif – sur réservation)

Dimanche 2 octobre à 16h



Tarifs de 4 à 45€

Réservation en billetterie à partir du 18 juin 2022 et sur Internet à partir du 21 juin 2022.

