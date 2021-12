CULTURE CLUB SPÉCIAL LIVRES AU NAKAMA DE RENNES

L’émission Culture Club animée par Thibaut Boulais en compagnie de Nicolas Roberti est tournée chaque mois dans un lieu emblématique de la Métropole de Rennes. TVR et Unidivers – 2 regards culturels en 1 pour le même prix (gratuit). Culture Club, l’essayer c’est l’adopter !





Spécial Livres avec le chef étoilé rennais Julien Lemarié pour son livre « Donburi », Georges Guitton pour « Le phoque de Flaubert » et Etienne Grandjean pour le nouveau tome du professeur Tito Bingo. Et une sélection de livres publiés en Bretagne ou non loin…