COVOITURER EN BRETAGNE : UN HACKATHON LES 18 ET 19 JANVIER

L’État souhaite installer le covoiturage dans le quotidien des Français. Pour réduire l’impact sur l’environnement, limiter le coût de la mobilité, les dépenses énergétiques, lutter contre l’autosolisme et multiplier les alternatives à la voiture individuelle, l’État et les acteurs de la mobilité en Bretagne (collectivités, entreprises, opérateurs, associations…) lancent un hackathon les 18 et 19 janvier 2022 en format distanciel afin de favoriser le covoiturage.

Le covoiturage est défini dans la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte (TECV) datant de 2015. Il s’agit de « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte ».

En France, la voiture est le premier mode de déplacement et le transport routier est le plus gros contributeur en matière de pollution atmosphérique et d’émissions de gaz à effet de serre. Près de 20 millions de Français habitent ainsi dans des zones où les dépassements des seuils de polluants atmosphériques définis par l’Union Européenne sont réguliers. Le transport constitue par ailleurs le premier poste de dépense des ménages et les zones mal desservies par les transports sont perçues comme facteurs d’injustice sociale.

Sachant que 70 % des déplacements domicile-travail se font seul et en voiture, le covoiturage du quotidien, source de nombreux bénéfices pour la collectivité et les usagers, constitue l’une des réponses à l’ensemble de ces problématiques.

Pour autant le covoiturage est la plupart du temps pratiqué pour des trajets ponctuels de moyenne ou longue distance. En 2019, 14 millions de trajets longue distance ont été effectués par le biais du covoiturage. Il semble plus difficile à mettre en place pour des trajets domicile-travail, car les contraintes sont plus nombreuses.

L’ambition gouvernementale : tripler le nombre de trajets réalisés en covoiturage d’ici 2024

Pour favoriser un réel changement des pratiques de mobilité, l’évolution des comportements a été identifié comme l’une des priorités à l’échelon national. Une démarche est donc lancée afin d’identifier et de mettre en place des incitations à l’usage du covoiturage, en identifiant les « coups de pouce » possibles.

Cette approche a pour objectif d’inciter à adopter une attitude ou un comportement sans créer d’obligation ni d’interdiction. Un « coup de pouce » peut par exemple prendre la forme d’un message démonstratif, d’un retour d’expérience ou encore d’un dispositif ludique.

Un hackathon pour faire appel à l’intelligence collective

Sur ces sujets de société, l’évolution des comportements doit émerger de l’intelligence et des pratiques collectives. Dans cet esprit, les services de l’État en Bretagne lancent un hackathon centré sur la recherche de méthodes innovantes pour diffuser la pratique du covoiturage au quotidien les mardi 18 et mercredi 19 janvier en format distanciel.

L’objectif est d’imaginer de façon collaborative, sous la forme d’un challenge entre équipes aux compétences variées, des mesures concrètes, simples à mettre en œuvre et peu onéreuses pour inciter les citoyens à changer leur comportement en faveur du covoiturage au quotidien.

Les mesures les plus prometteuses seront testées sur le terrain puis évaluées en continu afin d’être améliorées, l’objectif étant de diffuser à plus grande échelle celles qui fonctionnent.

Un événement ouvert à tous, adeptes du covoiturage ou non

Gratuit sur réservation en cliquant ici

Bon à savoir : la carte ouverte et toutes les infos pour préparer votre trajet en covoiturage se trouve sur https://www.ouestgo.fr.

la Région Bretagne, le Département du Finistère, Rennes Métropole, Nantes Métropole, Brest Métropole, la CARENE St Nazaire Agglomération et l’Etat (DREAL Bretagne), soutenus par l’ADEME, portent collectivement depuis juin 2016 le projet ouestgo de développement d’une plateforme mutualisée et solidaire pour le covoiturage de proximité. La plateforme ouestgo est :