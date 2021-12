COVID À RENNES. VOEUX ET BAL DU NOUVEL AN ANNULÉS

Épidémie de Covid-19 : point sur les événements de fin d'année à Rennes

Alors que la circulation du virus Covid-19 reste préoccupante, la plus grande vigilance s'impose dans l'organisation des évènements de fin d'année, notamment ceux qui se déroulent en intérieur. Dans ce contexte, la Ville de Rennes a décidé d'annuler le bal du 31 décembre prévu au Liberté. Rennes et Rennes Métropole annulent également l'ensemble des cérémonies des vœux prévues au mois de janvier 2022. Les autres événements, prévus en extérieur dans le cadre des festivités "cet hiver à Rennes", sont maintenus.

La cellule de crise de la Ville et Métropole de Rennes s'est réunie ce mercredi 15 décembre pour faire le point sur la situation épidémiologique et la traduction locale des mesures de prévention prises au niveau national. Le strict respect des préconisations, et notamment la distanciation physique, condition indispensable pour contenir la propagation du virus, a conduit la Ville de Rennes à annuler le bal de la Saint-Sylvestre, prévu au Liberté le 31 décembre, à partir de minuit. Près de 9.000 personnes étaient attendues pour célébrer la nouvelle année, jusqu’à 5 h du matin. Cette décision s'impose d'autant plus que le Gouvernement a interdit aux discothèques d’accueillir du public jusqu'au 6 janvier 2022 et que cette interdiction s'applique aussi aux activités de danse dans les établissements recevant du public, tels les restaurants ou les bars.

Toutes les cérémonies de vœux organisées par la Ville et la Métropole et prévues au mois de janvier sont également annulées.

"Restons prudents"

Pour autant, la Ville de Rennes a souhaité maintenir les animations en extérieur qui ne présentent pas de risque si les mesures sanitaires sont strictement respectées. Ainsi, le spectacle pyrotechnique "Les petits plaisirs de la vie" proposé le 31 décembre à 23h40, place de l'Hôtel de Ville, est maintenu.

Les projections sur la façade de l'Hôtel de Ville de la création graphique et musicale, "Reines", réalisée par la société Spectaculaires, sont elles aussi maintenues. Elles débuteront comme prévu le vendredi 17 décembre.

De même, le marché de Noël du mail François-Mitterrand et le village de Noël, place du Parlement, le marché des créateurs, place Hoche, le marché local et solidaire à l'Hôtel-Dieu (dimanche 19 décembre), la fête foraine, esplanade Charles-de-Gaulle, ainsi que tous les marchés alimentaires sont maintenus (à noter : les marchés des Lices et du Blosne, qui se tiennent habituellement le samedi, sont avancés aux vencredis 24 et 31 décembre, les samedis 25 décembre et le 1er janvier étant fériés).

La Ville de Rennes appelle chacune et chacun à la plus grande vigilance. Si le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public et les lieux clos, il l'est aussi en centre-ville et dans tout lieu public extérieur à forte densité ou dans des zones d’attroupement. Il est impératif de continuer à respecter scrupuleusement tous les gestes barrières : distanciation physique, port du masque, lavage des mains, aération régulière, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique…