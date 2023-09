Rennes Court Métrange. Un voyage onirique et fantastique à bord de H2 OS

Le festival Court Métrange est de retour à Rennes pour une 19e édition et essaime un torrent de propositions cinématographiques et artistiques, jusqu’au dimanche 1er octobre 2023. Parmi elles, les expositions Onirique de Frédérique Jouvin et, en partenariat avec le Naïa Museum et l’université de Rennes – Campus de Beaulieu, H2 0S au Village Métrange.

Que serait la rentrée à Rennes sans la dose annuelle de fantastique et d’insolite que nous administre avec délectation le festival Court Métrange depuis 19 éditions ? Heureusement, nul besoin de noyer notre esprit de pensées négatives de ce type ! Comme l’eau d’un ruisseau qui vagabonde avant de se jeter dans la mer, le rendez-vous incontournable du cinéma de genre s’infiltre dans plusieurs lieux rennais pour y barboter quelques jours, jusqu’au dimanche 1er octobre.

3ème oeil, Suzie Leduc

La communauté métrangienne est invitée à découvrir deux nouvelles expositions dans l’espace dédié à cet effet au Village Métrange, quartier général de l’événement sur l’esplanade Charles de Gaulle.

La première, H2 OS, est une exploration sous-marine version Naïa Museum, leur fidèle partenaire. Les œuvres de trois artistes du musée de Rochefort-en-terre, dans le Morbihan, sont présentées pour une immersion dans les profondeurs de l’océan, peuplées de chimères aquatiques, d’œuvres hallucinées. Ainsi, les mondes picturaux fantastiques et fantasmés de l’artiste Arnaud Grappin côtoient les sculptures métalliques et visionnaires de Patrice Pit Hubert, ainsi que les expériences visuelles et sensorielles de Suzie Leduc avec notamment sa sculpture Troisième œil.

La participation de l’université de Rennes – Campus Beaulieu, propriétaire d’un patrimoine scientifique exceptionnel mais méconnu, enrichit ce cabinet de curiosités d’objets issus des collections de physique, de paléontologie et de zoologie. Qu’elles soient réelles ou fictives, de bien belles créatures chanteront (vous n’entendez pas ?) pour attirer tous les vaillants et les inviter la porte du village…

(c) Série Onirique, Frederique Jouvin (c) Série Onirique, Frederique Jouvin

La suite de la visite dans l’antre aux couleurs blanches se passe avec la Bretonne Frédérique Jouvin et ses photographies poétiques. « Imaginez un monde où les tortues volent, les pieuvres déambulent dans les forêts, les raies volent comme les hirondelles », voici ce que vous propose l’artiste avec sa série Onirique. Les animaux ne sont plus prisonniers de cages de verre, mais libres de nager dans les airs ou de brasser de leurs nageoires la terre. Nageant dans les eaux abyssales de l’irréel, la photo comme ami d’expérimentation, la photographe traduit sa vision poétique du monde et montre les potentialités d’un imaginaire infini. Qu’il est bon de ne jamais s’arrêter d’imaginer et de rêver, et Court Métrange le prouve chaque année.

Expositions visibles du mercredi 27 au vendredi 29 septembre de 16h à 21h30 et du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre de 12h à 21h30

Village Métrange, Esplanade Charles de Gaulle – 35000 Rennes

Site Internet Court Metrange