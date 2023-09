Quiberon. La Cour d’Orgères ou 50 ans de délicieuses confitures artisanales haute couture

La Cour d’Orgères, Maître artisan confiturier sis à Quiberon, Morbihan, mais implanté dans tout la Bretagne, y compris la Loire-Atlantique, fête cette année ses cinquante ans de créativité, de qualité et de singularité. A la tête de l’entreprise familiale deux jeunes femmes entretiennent l’héritage du savoir-faire de leurs aînés afin de faire perdurer les confitures de nos grands-mères, avec les techniques et les usages actuels.

La Cour d’Orgères est une aventure familiale qui a commencé en Ille-et-Vilaine. D’abord avec Margareth et Pierre-Jan Indekeu, Maître Confiturier de France qui en 1973 qui fondent l’entreprise sise à Orgères près de Rennes. Le couple renoue avec un savoir-faire traditionnel en confectionnant des confitures et des gâteaux puis des glaces savoureuses à Saint-Pierre Quiberon (Morbihan). En 2006, ils transmettent la passion du goût et leur patrimoine culinaire à leurs deux filles. Marie-Charlotte et Vérène Indekeu sont à la tête de l’entreprise de confitures artisanales depuis 2010. Les deux sœurs se sont réparties les tâches. Alors que Marie-Charlotte, pilote la partie gestion et le développement commercial, Vérène, Maître artisan confiturier gradée au sein du Collège Culinaire de France, imagine, teste et concocte des confitures d’exception, une pléiade de recettes originales et élaborées à la perfection.

Vérène et Marie-Charlotte

La cellule familiale s’est grandement élargie, depuis l’époque où la famille Indekeu s’est installée à Orgères. Des marchés à la première boutique de Saint-Pierre Quiberon dans le Morbihan, il a fallu moderniser, installer de nouveaux ateliers de production. L’effectif de l’entreprise compte aujourd’hui neuf boutiques : l’atelier de Quiberon, Saint-Pierre Quiberon, Port-Maria, Auray, La Trinité-sur-Mer et Vannes pour le Morbihan et trois pour La Loire-Atlantique : Pornic, La Baule et Nantes ; 38 collaborateurs sont recensés, dont une majorité de personnel féminin, et 200 revendeurs se partagent le territoire français auprès des épiceries fines, des traiteurs, des chocolatiers et des meilleurs restaurants. Tout ce réseau est très engagé et attaché à l’esprit de la maison, souhaitée par Vérène et Marie-Charlotte, en accord avec leur histoire familiale. 400 000 pots sortent chaque année de l’atelier, avoisinant la centaine de tonnes de confitures naturellement préparées.

A La Cour d’Orgères, il est de rigueur de prendre soin et de sélectionner les fruits mûrs à point tout en respectant les fruits de saisons. Les producteurs sont tous français et locaux et de choix. Les confitures artisanales sont élaborées avec des ingrédients d’exception : les meilleurs fruits et condiments du marché. Elles sont cuites à l’ancienne dans des chaudrons de cuivre rouge par petites quantités, puis remuées à l’écumoire et la cuillère en bois de hêtre. Elles préservent ainsi la saveur et l’authenticité des fruits. Les recettes réunissent la tradition d’antan et la modernité, en ajoutant très peu de sucre sans aucun colorant ni conservateur et font de ces confitures qui contiennent 60 à 90% de fruits, un plaisir des sens ! On doit ressentir la sensation de manger un fruit frais et mûr à point ; la texture doit être souple, ni trop compacte, ni trop liquide !

Plus de 70 variétés de confitures artisanales, bénéficiant d’ingrédients de grande qualité, sont proposées à la clientèle. Une gamme de confitures allégées est assurée aux consommateurs pour répondre à une demande qui tend à une alimentation moins sucrée

Le Maître confiturier propose trois gammes de confitures : Les Traditionnelles : avec les fruits du verger, les fruits rouges, les fruits exotiques et les agrumes ; Les Audacieuses est une association réalisée de manière délicate entre les fruits, les légumes et les épices ; Les Voluptueuses et légères : la texture est onctueuse où domine le goût du fruit. Elle est légèrement sucrée avec juste une pointe de fructose cristallisé

Fruits du verger Fruits rouges et noirs

les agrumes Les fruits exotiques

Il y a aussi : les confitures et chutneys épicés aux fruits ou légumes ; les confitures sans pépins, les confitures sans morceaux et les gelées pulpeuses made in Bretagne ; le caramel au beurre salé, la pâte à tartiner et la confiture de lait ; la savoureuse sélection de miels d’apiculteurs bretons, etc.

Dans l’atelier de Quiberon, des visites guidées gratuites et des dégustations sont organisées, car les deux cheffes d’entreprise souhaitent présenter au public leur façon de fabriquer…

Infos pratiques :

La Cour d’Orgères, 1 allée Véga, Parc d’Activités Plein Ouest à Quiberon (Morbihan)

Contact par téléphone du lundi au vendredi : +33 2 97 29 34 05

de 9h00à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Pour la vente en ligne, et pour plus de renseignements sur les produits et les boutiques : http://www.lacourdorgeres.com et

les-boutiques-de-confitures-de-la-cour-dorgeres