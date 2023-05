Côtes-d’Armor. Le Festival Lieux Mouvants fête ses 10 ans

La 10ème édition de Lieux Mouvants, au hameau de Saint-Antoine dans les Côtes d’Armor, aura lieu du 8 juillet au 27 août 2023. L’association accueille également la chorégraphe Jennifer Dubreuil Houthemann en résidence artistique du 10 au 12 mai 2023.

Pour les 10 ans de Lieux Mouvants, nous attendons vos témoignages !

La 10ème édition de Lieux mouvants se prépare activement. Ça se fête, non ?

On trie les cartons d’archives : autant de souvenirs de petites et de grandes histoires, de rêves et de paris fous le plus souvent gagnés. On retrouve des photos hors d’âge, des visages amis, des émotions intactes… Partout les traces d’instants et d’engagements partagés avec vous au fil des ans. On pleure. On rit. On invente déjà la suite.

Depuis ce petit territoire auquel nous sommes si attachés, l’horizon s’est ouvert en grand sur un ailleurs qui ne cesse d’interroger notre capacité à rêver le monde, à le partager, mais aussi à résister coûte que coûte aux tourmentes.

Si le cœur vous en dit, racontez-nous VOS Lieux Mouvants : une première fois, une rencontre, une découverte, une émotion, un coup de cœur, un coup de gueule, un orage, un coup de soleil, une œuvre à Saint-Antoine, à Locuon, au Coscro, à Buthulet, au Grand Launay, au jardin en ville…

Une créature étonnante chaussée d’échasses s’installe au hameau

Du mercredi 10 au vendredi 12 mai, Lieux Mouvants accueille la chorégraphe Jennifer Dubreuil Houthemann en résidence artistique pour sa création 2024.

Encore en étape de travail, BlOOm est une performance interactive, chorégraphique et musicale qui sera interprétée en live par la danseuse Jennifer Dubreuil Houthemann et la DJ, Marion Faure. BlOOm est une créature montée sur des échasses urbaines qui s’active et évolue dans un espace propice à la sociabilisation.

Soyez donc curieux, profitez d’une balade dans le hameau ou d’un passage à proximité de Lanrivain pour tenter de rencontrer cette étrange créature et qui sait, peut-être pourrez-vous échanger avec BlOOm !

