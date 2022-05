BD Cosmozone. Cyb récidive et nous amène en orbite !

Cosmozone – Au delà de l’enfer, la toute première BD de Cyril Jégou alias Cyb, est enfin disponible en version papier. Le dessinateur d’Ille-et-Vilaine nous rappelle à bord de son vaisseau spatial Hippocampe et nous emmène à l’aventure en compagnie du commandant John.W Cool et de ses acolytes.

Extrait de Cosmozone

Le scénariste et dessinateur Cyril Jégou installé à Rennes, continue de nous faire rire avec la parution en avril dernier d’une de ses premières réalisations : Cosmozone. Nous l’avions rencontré il y a quelques mois à l’occasion de la sortie de sa BD Bubble Gôm Gôm. Vous retrouverez l’interview complète ici. Avec nous, il revenait sur son long parcours dans le dessin et le graphisme, entamé depuis l’enfance, puis sur la création de Cosmozone :

Cosmozone c’était pour m’obliger à faire au moins une ou deux histoires par semaine. J’ai fait cela pendant un à deux ans Propos recueillis lors d’une rencontre en novembre 2021

Membre d’un fanzine au lycée, Cyb nous confiait avoir été nominé, avec sa jeune équipe au Festival d’Angoulême. Il collabore par la suite avec les éditions Oktoprod (aujourd’hui disparues) mais aussi avec le magazine alter1fo.com dans le cadre d’un projet associatif. Durant toute cette période, Cosmozone est publié sur un blog et suscite un premier engouement. Du propre aveu de l’auteur, Cosmozone est une vaste aventure spatiale comique et absurde, inspiré des Monty Python, de Sergent Keroro et de Kaamelott notamment. Aux côtés du commandant John.W Cool, on suit dans la bonne humeur les aventures de cet équipage rocambolesque à travers la galaxie.

La BD prend la forme d’un comic strip US, composé de cases horizontales et habillées de dessins épais en noir et blanc. À chaque fois, la recette est la même et fait mouche : une histoire brève et efficace, conclue par une chute humoristique bien sentie. Chaque mini-histoire ne prend pas plus d’une page et se permet parfois de revenir quelques cases plus tard, sous la forme d’un running gag ou d’une suite. C’est l’occasion pour Cyb d’évoquer avec humour et légèreté des thèmes divers et légers, voire des questions de société comme l’amour, la religion, la démocratie ou encore la sexualité. Chaque personnage, à l’allure cartoon rappelant les figurine Pop!, possède son propre caractère, ses doutes, ses angoisses et bien sûr la confrontation en devient hilarante. Cette flopée de héros excentriques et hauts en couleur sont d’ailleurs adeptes de gags. Entre chaque arc de narration, des personnages de sagas cultes de la pop culture font leur apparition (Dark Vador ou Spock) et sont habilement tournés en dérision par le dessinateur. Notons aussi que les titres, eux aussi humoristiques, font souvent référence à des titres de films, de musiques ou même à des slogans publicitaires bien connus.

Portrait de Cyril Jégou

Là où Cosmozone fait preuve d’une originalité toute particulière, c’est dans le traitement de ses personnages. Les joyeux spationautes sont conscients d’être au cœur d’une BD et d’avoir un rôle à jouer dans le déroulement de l’intrigue. Surviennent alors des scènes « lunaires » où l’équipage doit trouver un moyen de sauver la bande dessinée. La mise en abîme amuse d’autant plus lorsque les héros jouent avec l’espace des cellules ou désespèrent de leurs vaines tentatives d’altérer un récit prédéfini. Plus qu’un simple recueil de gags parodiant les œuvres de science-fiction, (on pense à Spaceballs de Mel Brooks parodiant Star Wars en 1987), Cosmozone est une petite critique acérée de notre monde et de notre qualité d’être humains. La xénophobie ou encore le machisme sont traités dans cette BD qui a marqué un tournant dans la carrière de Cyril Jégou. Adaptée à tous les publics, jeunes et moins jeunes peuvent se retrouver, tout le monde étant certain de comprendre les références. Les 82 pages se lisent donc très rapidement et font esquisser au lecteur un sourire tout du long. Bon moment garanti !

Cosmozone, Cyb, Éditions Kämbarba Productions, 82 pages. Parution : 19 avr. 2022. 9.90€

