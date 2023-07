Corps-Nuds. Le Festival Gourmand réunit les communes aux noms burlesques

Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) accueille le Festival Gourmand des communes de France aux noms burlesques les 8 et 9 juillet 2023. Bourgougnague, Latronche, Plumaudan, Saint-Pompom, Trécon et une quarantaine d’autres communes aux noms qui font sourire composent cette association fondée en 2003. Ses deux principes phares ? Le rire et le terroir. Chaque année, ces communes se réunissent pour un événement festif mettant en avant leurs spécialités locales et leur patrimoine rural.

Les 8 et 9 juillet 2023, Corps-Nuds aura le grand honneur de recevoir le Festival Gourmand des communes de France aux noms burlesques et chantants. Au programme de ce festival itinérant : marché des terroirs, salon des vins, stands de créateurs, visites dans Corps-Nuds, grandes bouffes et musique. Un joyeux aperçu de la France des bons vivants.

L’histoire de ce festival et de l’association des Communes de France aux noms burlesques commence en Occitanie, plus précisément à Minjocèbos. Le nom de ce hameau de la commune de Saint-Lys (Haute-Garonne) a pris bien des graphies au cours de son histoire : Mingecèbes, Mingecèbos, Meingessebe. Toutes viennent de l’occitan Minjacebas, qui signifie « mange des oignons ». Ce petit village est associé à deux personnages du théâtre burlesque populaire de la région, Catinou et Jacouti.

Aussi, depuis 1995, il s’y tient une fête champêtre sur le thème du rire et de la convivialité où se retrouvent des maires d’autres communes du coin au nom évocateur : Escanecrabe, Rebirechioulet, Cassaniouze, Bourgougnague, Clochemerle, etc. En 2003, Patrick Lasseube, alors maire de Saint-Lys, décide de donner à la blague une ampleur nationale. Il invite les communes de France aux noms pittoresques, burlesques et chantants à se rassembler sous une devise : « profiter de son nom pour se faire un nom ».

« À l’heure de l’intercommunalité, pourquoi ne prendrait-on pas au sérieux le regroupement volontaire de communes qui ont pour point commun celui d’avoir un nom burlesque, pittoresque, chantant ou même bizarre ? En somme des noms évocateurs qui prêtent à rire ou à sourire. » Cocasse, l’initiative fait sienne la phrase d’Alphonse Allais : « Les gens qui ne rient pas ne sont pas des gens sérieux ». Mais au-delà du croquignolet, l’association de ces communes repose aussi sur la volonté de mettre en avant des savoirs de terroir et des patrimoines ruraux, la plupart de ces communes comptant moins de 1500 habitants.

Aujourd’hui, une quarantaine de communes adhèrent à l’association, réparties sur le territoire de l’Hexagone, de Bellebrune dans le Pas-de-Calais à Vinsobres dans la Drôme. Chacune a ses spécificités patrimoniales et ses spécialités gastronomiques. Et chaque, elles se réunissent dans l’une d’entre elles pour leur Festival Gourmand.

Cette année, c’est Corps-Nuds en Ille-et-Vilaine qui accueille les festivités les 8 et 9 juillet. Kermesse géante le temps d’un week-end, on y trouvera un marché des terroirs, un salon des vins, des stands de créateurs locaux et différentes animations : atelier galette, fanfare, bagad, jeux pour toute la famille. Le samedi soir se tiendra un grand repas des délégations, avec des représentants des quarante communes aux noms burlesques, ainsi qu’une soirée de concerts. Le week-end sera aussi l’occasion de découvrir Corps-Nuds : visite guidée de l’église, randonnée ou encore portes ouvertes de la brasserie Sainte-Colombe. Un week-end champêtre et convivial pour les gourmands et les curieux.

