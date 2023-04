Corps-Nuds. Annaïg Delahaye présente sa Petite Boutique des curiosités

Cela fait une vingtaine d’années qu’Annaïg Delahaye a ouvert son entreprise La petite Boutique des curiosités à Corps Nuds près de Rennes. Elle crée des objets de décoration insolite à partir de matériaux de récupération destinés à être jetés. Elle les transforme en créations artistiques grâce à l’imagination et au rêve qu’elle conserve précieusement depuis son enfance. Son atelier et sa boutique sont ouverts au public. Le choix de la date et l’heure sont à déterminer, entre le visiteur et l’artiste, sur un simple appel téléphonique. Unidivers vous donne un avant-goût du monde merveilleux que vous allez découvrir en lui rendant visite.

Annaïg Delahaye

Entrer dans la Petite Boutique des curiosités c’est découvrir la caverne de Annaïg Delahaye. Il y a tant d’objets, de merveilles décoratives partout, qu’il est difficile au premier abord d’observer un endroit précis. Après le premier regard, il faut se poser, prendre son temps pour découvrir les différentes collections, un peu à la manière d’une visite dans un musée. On se rend compte alors que tout y est parfaitement structuré, rangé, classé par thèmes. Chaque pan de mur, chaque étagère, chaque vitrine recèlent des trésors de récupération qui avec le savoir-faire et l’imagination d’Annaïg sont devenus des objets de décoration surprenants, merveilleux, originaux et parfois animés. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs.

Annaïg se définit comme une scientifique naturaliste reconvertie en peintre plasticienne. Très jeune elle aimait déjà dessiner et créer. Étudiante en sciences et techniques, elle décroche à Rennes une maîtrise en aménagement du territoire. Elle entre dans la vie professionnelle, en qualité de coordinatrice et animatrice à l’association Eaux et Rivières de Bretagne, à l’antenne rennaise. Elle a en charge de l’accueil des personnes et de l’animation dans les établissements scolaires. En parallèle, elle est déjà inscrite à la Maison des Artistes.

En 2004, elle crée son entreprise et installe son atelier et sa boutique au fond du jardin de sa maison à Corps Nuds. Pour donner un nom à sa boutique, elle s’inspire à la fois des Cabinets de curiosités qui existaient à la fin du XVIe et adresse un clin d’oeil à la petite fille qu’elle a été, toujours attirée par les films fantastiques et en particulier par : La petite boutique des horreurs, ce film étrange qu’elle affectionnait tant. Son entreprise est alors baptisée La Petite Boutique des curiosités et ses réalisations sont axées sur l’étrangeté du monde naturaliste. Pour confectionner ses objets atypiques et uniques, Annaïg recueille au hasard de ses balades : des mosaïques, du cuir, de la ferraille, des chutes de tissus, des vieux miroirs, du verre, du carton, etc.

La récupération

La Petite Boutique des curiosités est un lieu à mi-chemin entre un laboratoire de sciences et un cabinet de curiosités où s’entassent d’étranges collections d’insectes mécaniques, des bocaux de champignons, des poissons, etc. Dans son atelier, Annaïg peint, découpe, colle, démonte, remonte, visse, déforme, soude, etc. Elle redonne vie à des matériaux de récupération en créant des articles fantasques et oniriques, souvent du quotidien, parfois imaginaires et déroutants : des lucioles de poche, des couverts humains, des oiseaux, des appareils photo. Le résultat de toutes ces créations est poétique et humoristique. Chaque année des nouveautés viennent compléter toutes ces collections.

Avec des outils ordinaires, tels qu’une paire de ciseaux, un marteau, un tube de colle, des crayons et après un travail soigné avec des manipulations des découpages et des collages, Annaïg donne du volume à ses insectes : la mante très religieuse ; le lucane casse-noisettes ; le papillon patapon ; le criquet coquet ; le coléoptère mécanique, et tous les autres







avant

après

avant

après

avant

après

avant

après





Les appareils photo sont d’inspiration rétro et peuvent être personnalisés. Ils permettent à celle ou celui qui se les procure de mettre en valeur ses photographies personnelles : celle de sa famille, de ses ancêtres, de ses animaux, car Annaïg les aura glissés dans l’objectif. Leur support est en bois, habillé de métal. La créatrice a utilisé des vieux couvercles, des mécanismes d’horlogerie, des vieux boutons de postes de radio, des chambres à air de vélo, de vieilles ampoules, etc.

Annaïg Delahaye confectionne aussi des cartes postales, certaines sont publicitaires et d’autres illustrent des métiers imaginaires. Les dessins sont poétiques, insolites, humoristiques et même loufoques. Vous l’avez compris, Annaïg offre de beaux voyages imaginaires à ses visiteurs, car elle dorlote l’esprit et la créativité avec une précieuse énergie, celle qui donne envie d’agir et de se reconnecter au vivant.

Pour l’arrivée du printemps 2023, la plasticienne s’est lancée dans la création d’une belle troupe d’oiseaux de jardin. A partir de vieilles boîtes métalliques retrouvées dans une armoire et en plein désir de reconversion, des oiseaux sont nés. “Ce sont les premiers d’une série d’oiseaux, destinés pour l’intérieur comme pour l’extérieur. Courageux et résistants, ils sont prêts à braver bec au vent les pires intempéries. Sportifs dans l’âme et avec endurance, ils pratiquent assidûment la balancelle”, nous raconte Annaïg.

Dernièrement, le samedi 4 mars, Annaïg Delahaye exposait ses œuvres d’art au marché des artisans, place Sainte-Anne à Rennes.

Toute l’année, elle invite le public, après avoir pris rendez-vous au téléphone, à la rencontrer dans son atelier où elle présente ses outils et ses matériaux et fait des démonstrations de son travail.

Elle participe chaque année au Marché des Créateurs de Rennes, pendant les trois semaines du mois de décembre.

Annaïg est également membre de l’association : Le Marché de Créateurs Trinqu’Arts de Corps Nuds (35), composée d’une vingtaine d’artisans d’art, qui organisent des circuits de visite d’ateliers pour le public.

Cette année, l’association a le projet de participer, en qualité de Marché de créateurs, au Festival des communes aux noms burlesques pittoresques et chantants de France, organisé à Corps Nuds, les samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023. “Pour l’heure, rien n’est encore déterminé, mais nous l’espérons vivement !”

Rappel historique : Les cabinets de curiosités, qui apparaissent à la Renaissance, étaient des lieux dans lesquels on exposait une multitude d’objets rares et bizarres qui représentaient un échantillon du monde autour de ses trois règnes : le monde animal, les mondes végétal et minéral et les réalisations humaines. Les cabinets de curiosités étaient de véritables petits musées scientifiques qui avaient pour objectif de faire découvrir le monde à ses visiteurs, et notamment le monde lointain. On pouvait y admirer : des minéraux cristallins, d’étranges animaux empaillés ou en squelettes, des herbiers, des pierres rares, des objets ethnographiques, etc.

Infos Pratiques

La Petite Boutique des curiosités : 18 rue des loisirs à Corps Nuds (35)

Pour tous renseignements complémentaires et pour prendre rendez-vous avec Annaïg Delahaye pour une visite de son entreprise :

Contact: 06 71 70 41 26