Vannes. Les Paysages de Corinne et Pierre Collin au musée des beaux-arts

Le couple d’artistes morbihannais Corinne Véret-Collin et Pierre Collin est invité à exposer ses créations au musée des Beaux Arts de Vannes. Jusqu’au dimanche 12 mars 2023, l’exposition Lignes croisées, réunion des deux pratiques autour du paysage des deux dessinateurs, sculpteurs et graveurs, habille les murs du musée. Plusieurs ateliers autour de leurs œuvres sont proposés aux enfants et adolescents.

Depuis le 19 novembre 2022, le musée des Beaux Arts de Vannes propose Lignes croisées, un voyage artistique de deux univers de peintures et de sculptures, celui de Corinne Véret-Collin et de Pierre Collin. C’est la première fois que les deux artistes, en couple dans la vie personnelle, exposent ensemble. Si le thème du paysage les réunit, il est cependant traité différemment.

Corinne Véret-Collin et Pierre Colin

Elle, dessine et crée des volumes avec un fil conducteur et des ombres. Les scènes des paysages, souvent en trois dimensions, sont de véritables invitations aux voyages imaginaires tant dans le dessin que dans la sculpture. Lui, est toujours en quête de paysages environnants qu’il parcourt et épluche dans le temps, un récit qui de jour en jour observe la course du soleil. La mer et l’horizon sont omniprésents. Le public appréciera les dessins, les peintures, les gravures et les sculptures, à la fois dans le concret et dans l’abstrait, de ce couple d’artistes qui signe ici un aboutissement artistique réalisé à quatre mains.

Les enfants à partir de sept ans et les adolescents jusqu’à 18 ans sont invités au musée. Ils auront l’occasion de participer à de nombreux ateliers et à partir de la découverte des créations de Corinne et Pierre Collin, Promenade à Conleau, boîte-tunnel. Ce sera une belle source d’inspiration pour eux qui les conduira à construire à leur tour une scène dans une boîte, pleine de profondeur et de poésie, avec du papier découpé et superposé.

Biographies :

Corinne, née Véret en 1956 à Paris, fait son entrée à l’âge de 19 ans à l’Ecole Nationale Supérieure des Métiers d’Art. Deux ans plus tard, elle se spécialise en section sculpture à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts, toujours à Paris. En parallèle, elle se forme aussi à la gravure aux ateliers de la ville de Paris, à l’atelier Frélaut-Lacourière et auprès de Jean Delpech (1916-1988), graveur, peintre mais aussi médailleur et dessinateur de timbre poste. La même année, c’est la rencontre avec Pierre Collin à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1977, avec lequel elle partage sa vie depuis 1981.

Elle séjourne à Barcelone en 1984 et expose pour la première fois à l’Institut français, puis l’année suivante à New-York à la Galerie Jus de pomme. Au cours des années 90 , le fil de fer et le métal font leur apparition et deviennent ses outils de prédilection pour dessiner dans l’espace. Les expositions se multiplient, mais des problèmes de santé l’obligent à interrompre son travail et les expositions ne reprennent que dans les années 2010. Elle se consacre à de petits carnets de silhouettes faites de trouées de lumière et de zones d’ombre. Les silhouettes habitées se déploient sur le papier avant de prendre place aussi dans ses sculptures. Les découpes, les broderies, les collages et le fil de fer accompagnent aussi le crayon et les encres dans ses dessins.

Pierre Collin est né aussi à Paris et aussi en 1956, comme son épouse ! Il se passionne dès l’âge de 16 ans pour la gravure. Il fréquente l’Ecole supérieure des Beaux Arts de Paris et participe aux ateliers de peinture, de sculpture et de gravure. Il rencontre Corinne, sa future épouse. De 1980 à 1982 il est pensionnaire à la Casa de Vélazquez à Madrid et en 1985 il reçoit une bourse de la région Ile-de-France. Son travail se développe dès le début des années 80 un peu par séries : son œuvre est une succession d’allers et retours entre le dessin, la peinture et la gravure. Elle exprime un quotidien plutôt tranquillement pittoresque : une grange, une plage, etc. Il a réalisé une trentaine de toiles sur le thème des rochers et travaille la verticalité notamment avec les arbres. Il expose dans la capitale, aux galeries Biren et Lacourière-Frélaut, mais également à l’étranger : à la galerie Chalcographie nationale de Madrid et à la galerie Brody de Washington. Pierre Collin est élu membre de l’Académie des beaux-arts, dans la section Gravure, au fauteuil IV, le 25 avril 2018.

Le couple est domicilié sur la presqu’île de Conleau (à 5km de Vannes) dans le Morbihan depuis 1999.

Exposition Corinne et Pierre Collin, jusqu’au 12 mars au musée des Beaux Arts La Cohue, 15 place Saint-Pierre, Vannes (56)

Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit pour les moins de 25 ans / Pass’ Musée : 14 € (valable 1 an) Tous les dimanches de 13h30 à 18h : Gratuit.

VISITE GUIDÉE : les 11 et 25 février et le 11 mars 2023 à 15h

Cette visite sera également accessible pour les personnes sourdes avec la présence d’un interprète en Langue des Signes Française.

Tarifs : 5 € plein tarif – 3 € tarif réduit et gratuit moins de 25 ans.

Contacts : 02 97 01 63 00 / musees@mairie-vannes.fr

Ateliers pour enfants et adolescents : Pour plus de renseignements, pour connaître les tarifs et parce que le nombre de places est limité par atelier, les renseignements et réservations sont recommandées.

Ateliers (Heure unique : 15h) :

*Les mardis 14, 21 et 28 février 2023 – Atelier carte pop-up. (pour les 7- 12 ans) “En observant les œuvres de Corinne Véret-Collin et de Pierre Collin, crée à ton tour une carte peuplée de personnages découpés dans du papier. Imagine une histoire avec des figures aux longues jambes et aux chapeaux rigolos.”

*Mercredi 22 février – Atelier boîte-paysage en famille : “Venez contempler la création inédite à quatre mains de Corinne-Véret Collin et de Pierre Collin : Promenade à Conleau, boîte-tunnel. Cette belle source d’inspiration vous mènera à construire à votre tour une scène dans une boîte, pleine de profondeur et de poésie, avec du papier découpé et superposé.”

*Jeudi 23 février – Les couleurs sens dessus-dessous (pour les 3 ans accompagnés par un adulte) : “Les peintres posent les couleurs de façon étonnante : en faisant des petits points, en les mélangeant ou une à deux couleurs à la fois. Joue avec elles et trouve ta couleur préférée parmi toutes ces découvertes”

*Les vendredis 17 février et 3 mars – Atelier leporello : “ Fabrique un livre original : un leporello. Il se déplie et se replie comme un accordéon. Inspire toi des jeux de reflets et de miroirs visibles dans le travail de Pierre Collin. Découvre aussi les secrets de fabrication des paysages-collages de Corinne Véret-Collin pour créer des compositions surprenantes.”