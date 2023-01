Côtes d’Armor. Ornélie Prioul et Bruno Pansart sont des Irréductibles Talents

La sculptrice Ornélie Prioul de Dinan et l’artiste Bruno Pansart de Lamballe sont lauréats de la seconde édition du concours des Irréductibles Talents des Côtes d’Armor. La première a remporté le Prix des arts, le second le Prix des créateurs. Unidivers vous raconte le parcours de ces deux artistes.

Initié par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, le concours les Irréductibles Talents a pour objectif de dénicher des savoir-faire talentueux parmi les Costarmoricains. La seconde édition s’est déroulée en ligne du 22 mars au 22 octobre 2022. Au gré des participations, la plateforme est devenue une vitrine éclectique des talents du département et chacun a pu voter pour ses personnalités favorites. Tout au long du concours, des Talents Coup de Cœur ont été régulièrement sélectionnés et mis en lumière, avant la remise des Prix Irréductibles Talents.

les lauréats du concours

85 candidats concouraient dans 12 catégories : le Prix de l’environnement, celui du public, des initiatives solidaires ; le Prix des arts, celui des créateurs, des langues bretonnes ; Le Prix des irréductibles en herbe, de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) ; le Prix du sport et jeunesse, celui des ambassadeurs, du 8 mars la journée de la femme et le Prix du jury.

Cette fois encore, le concours a mis en lumière celles et ceux qui façonnent les Côtes d’Armor et en font un territoire dynamique, porteur, unique et irrésistible. La remise des prix s’est déroulée au cours d’une belle soirée festive ouverte à tous le 21 décembre 2022 à l’hippodrome d’Yffiniac. Ornélie Prioul et Bruno Pansart ont été sélectionnés avec 10 autres lauréats. Elle a reçu le Prix des arts, et lui le Prix des créateurs. En plus de gagner la somme de 500 euros, le Département a proposé aux 12 gagnants une visibilité à travers ses nombreux partenariats et supports de communication (les réseaux sociaux, la presse et le réseau d’affichage abribus, etc.)

Ornélie Prioul recevant son prix

Ornélie Prioul crée des sculptures gothiques pleines de charme qui rappellent les personnages de Tim Burton, réalisateur et scénariste du cinéma fantastique américain. On plonge dans le regard de ses personnages féminins, on se laisse envoûter par leur grâce.

Parce qu’elle était fille unique et seule pendant son enfance, Ornélie Prioul s’occupait en dessinant, une occupation qui va vite devenir une passion. Elle intègre l’école de la création visuelle Les Gobelins à Paris, après avoir passé le concours d’entrée quatre fois, l’essentiel pour elle étant de réussir à étudier dans la prestigieuse école. Au fil de ses études, elle se dirige vers la profession de dessinatrice pour le cinéma d’animation de longs métrages. Le dessin occupe ses journées depuis 13 ans maintenant. Pour obtenir une seconde de film, Ornélie Prioul doit dessiner douze images en décomposant le mouvement de chaque personnage.

En 2019, elle s’installe à Dinan avec sa famille dans la maison qui avait été celle du peintre et professeur de dessin Yves Floch, un lieu d’inspiration comme l’est aussi l’architecture de la cité médiévale. Elle se lance en autodidacte dans la sculpture et choisit un style de création qui mêle le gothique et le victorien. Réalisées en résine, pâte de polymère (argile polymère) et pâtes scupersculpey et premo (fermes et malléables, ses sculptures représentent des figurines féminines issues de châteaux effrayants et de maisons hantées, des entités et des spectres qui la passionnaient quand elle était enfant. Elles sont parfois encadrées ou déposées sous des cloches de verre.

Bruno Pansart reçoit son Prix

Bruno Pansart transforme quant à lui des déchets en petits personnages. Originaux et poétiques, ils rappellent ceux des Machines de l’Île à Nantes et les objets étranges du Naïa Museum de Rochefort-en-Terre.

La passion de la transformation des objets, Bruno Pansart l’a acquise lorsqu’il était agent de la RATP, où il était chargé de la gestion des déchets à 18 m sous terre pour entretenir la ligne 13 du métro. Ce Parisien d’origine est aussi vice-président d’une ONG au Burkina Faso : un agent artistique bénévole pour promouvoir les œuvres des artistes burkinabés. Les créations de ces derniers sont exposées dans une galerie au quartier Montmartre de la capitale au début des années 2000.

Il perfectionne ses compétences grâce des cours d’art à l’école municipale d’arts plastiques de Sarcelles (Val-d’Oise), sa ville natale. Petit à petit, les visiteurs s’intéressent à son travail. Bruno Pansart récupère dans les brocantes et vide- greniers des objets en ferraille ou en argen qui ne servent plus pour confectionner avec son chalumeau des objets de décoration qui, pour beaucoup, représentent des animaux en métal : des chouettes, des coqs, des phoques, des vaches, des cigognes, des insectes, mais aussi des ustensiles de cuisine, des pièces de robinetterie, etc.

En 2002, il participe à Paris à la première ressourcerie artistique fondée sur le principe du recyclage. Il s’installe à Lamballe en 2015 et se consacre désormais à plein-temps au récup’art et participe à des expositions pour présenter ses œuvres insolites. Le sculpteur propose aussi des initiations à la soudure.

