Rennes. Quel miaoupède sera élu Plus beau chat en 2023 ?

Qui sera élu “Plus beau chat de Rennes” en 2023 ? C’est parti pour la 5ème édition du concours du plus beau chat de Rennes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 juin 2023.

Pour participer : https://cat-bnb.fr/concours-du-plus-beau-chat-2023/

Et si votre félin était couronné le plus beau de Rennes ?

CatBnB organise un concours visant à élire le matou le plus mignon de la capitale bretonne. Les inscriptions ont débuté vendredi 16 juin 2023.

A gagner ? La distinction de posséder le plus beau chat de la ville, mais pas que ! Son propriétaire se verra offrir la garde pendant un an, ainsi qu’un shooting photo professionnel.

L’an passé, Lokie avait été sacré parmi plus de 700 candidats. Appelons un chat un chat, la concurrence sera rude. Si vous souhaitez que votre félin lui succède, il suffit d’envoyer une belle photo de lui sur ce site internet avant le 23 juin à 18 heures.