RENNES. UN CONCERT À L’UNISSON DES ARMÉES

Embarquez avec la Musique des Transmissions pour le prochain et dernier voyage poétique et musical de l’année 2021 au son des quatre éléments ! Venez vibrer à l’unisson des militaires de la Défense nationale et de l’OPEX le vendredi 10 décembre à 20h au Triangle de Rennes.

Autour de nos quatre régions en zone de Défense Ouest, avec nos soldats, marins, aviateurs et sapeurs sauveteurs de la zone, la Musique des Transmissions évoquera les quatre milieux dans lesquels évoluent les militaires engagés au service de la France. Laissez-vous transporter par la symphonie Loch Ness de Johan de Meij ou In the Shadow of Napoleon de Bert Appermont. A vous de trouver le 5e élément, qui UNIT les hommes…

Les dons récoltés à chaque concert sont reversés à nos trois associations afin de venir en aide aux blessés et aux familles des militaires morts en service :

– TERRE FRATERNITÉ pour l’ Armée de Terre

– l’Entraide Marine-Adosm pour la Marine Nationale

– la @FOSA pour l’ Armée de l’air et de l’espace

La Musique des Transmissions

Aujourd’hui nommée Musique des Transmissions, la musique militaire est présente à Rennes depuis le début du XXe siècle. Au fil du temps, elle est devenue une musique professionnelle qui perpétue traditions et patrimoine musical militaire tout en participant à son renouveau. Fière de son implantation et de son appartenance à la Bretagne, elle s’identifie à cette région par l’usage des instruments représentatifs comme la cornemuse et la bombarde. Elle anime les cérémonies patriotiques et se produit en aubade ou en concert dans tout le grand Ouest de la France. Formation musicale de renom, elle est également très sollicitée pour de nombreux festivals de musique en France et à l’étranger.

TARIF UNIQUE : 10 €

Billetterie : Ligue Ouest de la Fédération des Clubs de la Défense

2, rue du Maréchal Gallieni 35200 Rennes

Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

* Sur place le soir du concert

Renseignements : 02 23 35 20 30 secretariat@ligueouest-fcd.fr

Pass sanitaire (suivant les réglementations en vigueur) obligatoire

