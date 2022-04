RENNES. DREAM THEATER EN CONCERT AU LIBERTÉ LE 26 AVRIL

Les pionniers du métal progressif reviennent pour quatre concerts exceptionnels en France dans le cadre de leur tournée ‘Top of the World Tour 2022’.

Composé de James LaBrie (chant), John Petrucci (guitare), Jordan Rudess (clavier), John Myung (basse) et Mike Mangini (batterie), le groupe sortira son quinzième album studio intitulé ‘A View From The Top Of The World’ à l’automne. Le premier single ‘ The Alien ’ est déjà disponible. Après un passage remarqué début 2020 à Paris et Lyon pour célébrer le 20ème anniversaire de l’album ‘Scenes From a Memory’, Dream Theater sera de retour en France en 2022 pour quatre concerts qui s’annoncent déjà incontournables.

Dream Theater est un groupe de metal progressif américain, originaire de Long Island dans l’état de New York. Le groupe est actuellement composé de John Petrucci (guitare), John Myung (basse), Jordan Rudess (claviers), Mike Mangini (batterie) et James LaBrie (chant).

Formé en 1985 par le guitariste John Petrucci, le batteur Mike Portnoy et le bassiste John Myung, le groupe est complété par le claviériste Kevin Moore et dans un premier temps par le chanteur Chris Collins avant que celui-ci ne soit remplacé par Charlie Dominici. Dream Theater sort son premier album When Dream and Day Unite en 1989 mais c’est en 1992 avec l’album Images and Words qu’il connaît le succès. Le groupe allie à la fois la complexité des compositions propre au rock progressif, une grande maîtrise technique et un son proche du heavy metal. Après une longue tournée mondiale, ils sortent en 1994 l’album Awake dans la continuité du précédent puis une longue suite progressive de 23 minutes intitulée A Change of Seasons (1995). Leur maison de disque souhaite alors capitaliser sur leur succès et les incite à composer un album plus commercial avec des morceaux pouvant être facilement diffusés à la radio. L’échec relatif de l’album Falling into Infinity (1998) leur permet de retrouver leur liberté artistique. En 1999, ils sortent avec leur nouveau claviériste Jordan Rudess l’album Metropolis Part 2: Scenes from a Memory, un concept-album dans la tradition du rock progressif.

Au cours des années 2000, le groupe enchaîne les albums et les tournées sans qu’il n’y ait de tournant majeur ni dans la vie du groupe ni dans la musique proposée mais en 2010, le batteur Mike Portnoy, un des piliers du groupe depuis le début, annonce son départ de Dream Theater. Il est remplacé par Mike Mangini.

En plus de leurs nombreux albums, les membres de Dream Theater participent tous à de nombreux projets parallèles. James LaBrie a enregistré plusieurs albums solo. John Myung crée avec Ty Tabor (King’s X) et Rod Morgenstein (Dixie Dregs) les groupes Platypus et The Jelly Jam. Jordan Rudess, Mike Portnoy et John Petrucci ont participé avec Tony Levin à Liquid Tension Experiment et Mike Portnoy fait partie avec Neal Morse (ex Spock’s Beard), Roine Stolt (The Flower Kings) et Pete Trewavas (Marillion) du « supergroupe » de rock progressif Transatlantic.

