Le Musée de la Pêche de Concarneau innove dans sa médiation en faisant appel à l’intelligence artificielle. Il met en place un chatbot nommé Pélagie pour visiter l’Hémérica, un chalutier transformé en bateau-musée et une des pièces maîtresses de la collection du musée.

Le musée souhaite proposer à ses visiteurs des outils innovants pour aider à découvrir les collections et rendre les visites enrichissantes. C’est dans cette optique que le musée a fait appel à la société Ask Mona spécialisée dans l’intelligence artificielle générative pour créer des expériences au service des institutions culturelles et de leurs publics.

Grâce au soutien du Ministère de la Culture, les cofondateurs d’Ask Mona, Marion Carré et Valentin Schmite, ont pu lancer un premier chatbot de recommandations de sorties culturelles. Après plusieurs prix remportés, un passage à Station F puis à l’Incubateur du patrimoine, une première levée de fonds et le recrutement d’une équipe, ils ont décidé d’aller plus loin en répondant aux sollicitations d’institutions culturelles : se doter de leurs propres assistants conversationnels en créant le Studio d’Ask Mona. A ce jour, plus de 80 institutions culturelles ont développé cet outil.

Après appel à projets et entretiens, Ask Mona a été retenu pour imaginer l’expérience innovante de visite de l’Hémérica au Musée de la Pêche. L’idée est de mener l’enquête à bord du bateau tout en délivrant des connaissances sur le mode de vie à bord : au moment d’embarquer, le capitaine ne retrouve plus ses plans de pêche. Il refuse de quitter le port de Concarneau sans eux. Seul un membre de l’équipage a pu monter à bord du bateau pour s’en emparer. Le visiteur doit donc enquêter auprès de chaque marin pour découvrir qui est le coupable et son mobile.

Le public doit simplement flasher le code (aucun téléchargement requis) sur la signalétique présente dans le musée, suivre les consignes de Pélagie et l’expérience commence !

