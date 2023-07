Finistère. Le Festival des Filets bleus s’empare de Concarneau du 11 au 15 août

Le Festival des Filets Bleus de Concarneau dans le Finistère est un rendez-vous familial festif et incontournable de l’été breton du vendredi 11 août et jusqu’au mardi 15 août 2023. Le long des quais, au pied de la Ville Close, le public retrouvera toute la richesse et la diversité de la culture vivante de la Bretagne. Pour sa 101e édition, le festival proposera sa grande parade, des animations plurielles, des expositions, diverses initiations, une brocante, un village de la mer, des concerts, etc.

Plus ancienne manifestation folklorique de Bretagne, la Fête des Filets Bleus s’est déroulée la première fois en 1905. Elle tient son nom de la couleur des filets utilisés par les pêcheurs pour piéger la sardine, un usage répandu au lendemain de l’Exposition Universelle de 1861. Dès sa création, une tradition veut qu’une reine des filets bleus soit élue. Cette dernière était auparavant choisie parmi les ouvrières des conserveries locales… Pour la 101e édition, le festival des Filets bleus sera heureux de présenter Claire Moallic la reine du festival, Margaux Perez la vice-reine et les demoiselles d’honneur, Adelyne Garo, Marine Le Corre et Daphné Ferré de l’édition 2023.

La reine 2023 et ses demoiselles d’honneur

Les concerts des jeunes talents, comme ceux d’artistes confirmés, seront gratuits.

Programme du vendredi 11 août

10h00-18h00 : Le village de la mer invitera le grand public à la découverte de la pêche et de ses métiers, des espèces de poissons et des coquillages locaux, des algues, de la météo, de la gastronomie, etc. Depuis 2014, l’espace est également destiné à promouvoir la pêche fraîche française

10h00-19h00 : L’exposition des œuvres de Mik Jégou, peintre qui fait danser la couleur, qui a créé l’affiche du festival. À voir également aussi l’exposition de cartes postales et d’affiches, soit 400 cartes postales de Georges Bruno, la collection d’affiches et de programmes de Gérard Le Meur. Ensemble, ils plongeront le public dans une rétrospective captivante du Festival.

L’intérieur du Village de la mer

expo cartes postales

14h00-14h30 : The Basement Boyz est un groupe à la formation talentueuse et au répertoire varié. The Basement Boyz réservent un accueil chaleureux au public pour un concert des plus participatifs, pour une grande scène de soul, de pop, de funk et de rock.

14h30-15h00 : Banda Gaites Llacin a été créée en 1998 au cœur de l’École de Musique Traditionnelle de la Asociación Cultural y Etnográfica Llacín à Porrúa, Llanes. Ils se produisent à l’international, notamment en Chine, en Amérique. En 2022 ils étaient présents au Festival Interceltique de Lorient. Son répertoire voyage entre la musique traditionnelle et la musique actuelle asturienne, avec des compositions propres issues de la musique de la culture des pays du Arc Atlantique, à laquelle la Banda appartient. En costumes traditionnels, ils ont sont les ambassadeurs.

The Basement Boyz Banda Gaites Llacin

14h00-18h00 : atelier de broderie : la broderie est omniprésente sur les costumes bretons. Elle est utilisée comme signe de reconnaissance territoriale et sociale

15h00 : démonstration de sauvetage en mer, avec le concours de la SNSM, des gendarmeries maritime et nationale, de la marine nationale, des Etablissements Cotten, de la Croix Rouge et du SDIS.

15h00-16h00 : atelier de danse traditionnelle : quelques unes seront proposées à l’initiation : Hanter Dro (demi-tour), Gavotte de l’Aven, danse de couple la Scottish.

15h00-19h00 : atelier chocolaté avec la Maison Larnicol : les enfants auront l’occasion de revêtir la toque d’apprenti chocolatier et de créer un objet ou une sucette en chocolat, assistés bien sûr par des chocolatiers professionnels.

16h00-17h30 : Mouez Port Rhu : est un groupe de chants de marins fondé à Douarnenez (29) en 1992, au moment des grandes fêtes maritimes de Douarnenez et Brest. Le groupe est composé d’une vingtaine de vaillants gaillards, accompagnés d’une accordéoniste, d’un guitariste, d’un banjoïste et d’un flûtiste. Cet équipage interprète des chants d’auteur mais aussi ses propres compositions et des chants de marins traditionnels qui évoquent la mer, sa beauté et ses difficultés.

Mouez Port Rhu

17h30-18h30 : Le Bagadig Bro Konk Kerne, le Cercle celtique Ar Rouedou Glas, la Banda Gaites Llacín, l’équipage de la Marine Nationale, la reine, la vice-reine et les demoiselles d’honneur défileront dans les rues du centre-ville.

À partir de 19h, des concerts auront lieu sur la grande scène

19h00-20h30 : Brin d’Zinc : depuis six ans, ces Bretons chantent sur scène, devant les comptoirs et sur les trottoirs. Réunis par la chanson, ils se nourrissent de leurs nombreuses influences avec : Paulo à l’accordéon et au chant ; avec Anna à la clarinette qui chante également ; avec Pauline au violoncelle et à la contrebasse ; avec Nyf à la batterie et Ludo à la guitare et au chant. Le groupe offre au public une musique populaire, tantôt brutale, tantôt douce et toujours aux allures punk musette. Il parle d’amour, de vie et beaucoup de la mer. Le public embarque alors pour une fête authentique où les mots mettent du vent dans les voiles et permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour.

Brin d’Zinc

20h45-22h15 : Nerzh, c’est l’association de l’esprit rock et breton de la cinquantaine de musiciens du Bagad Kemper et de Red Cardell qui converge lorsqu’il s’agit de parler de fête. Cette confrontation de deux langages musicaux transmet une envie irrépressible de bouger et de danser. Nerzh fait ressentir à son public une émotion à couper le souffle. Depuis leur rencontre il y a huit ans, les deux ensembles ont toujours cherché à transmettre ce sentiment de force, de puissance et d’énergie : c’est une évidence, d’où l’appellation Nerzh ! Le courant passe bien entre les deux formations qui ont déjà collaboré en 2011 avec leur spectacle Fest Rock. L’ensemble est homogène et fait de cette fusion un travail de collectif et un groupe à part entière

Bagad Kemper est un grand habitué de la scène. Il a écumé les salles et les festivals : zéniths, Olympia, Bercy, Francofolies, Vieilles Charrues, sur tous les continents. Au rythme de ses créations aussi nombreuses que variées, le bagad a toujours su bien s’entourer pour créer des collaborations uniques. Le bagad s’illustre aussi au championnat national des bagadoù, cumulant 22 titres de champion et 15 titres de vice-champion, un record.

Red Cardell est né dans la mouvance des groupes alternatifs de la fin des années 80 qui fusionnent avec le rock, les chansons françaises et les musiques du monde. Avec plus de 2000 concerts au compteur et plusieurs tournées en Europe et dans le monde, le groupe a su se renouveler au fil de ses vingt albums tout en conservant une énergie intacte née de ce rapport tribal avec la scène.

Bagad Kemper Red Cardell

22h30-00h00 : Les Vrillés, groupe constitué d’une bande de copains qui deviennent carrément fous une fois lâchée sur scène. Les Vrillés représentent l’énergie et la fougue de huit musiciens bretons en kilts qui transmettent au public leur énergie débordante et partagent avec lui leur bonne humeur. La recette de ces artistes débridés se cuisine à la bombarde, aux guitares électriques et aux cornemuses endiablées. Ils partagent un lien direct très fort avec les spectateurs et n’hésitent pas à inviter de nombreux copains musiciens à les rejoindre sur scène. Avec les Vrillés, le public avale un grand bol d’eau salée par les oreilles, à la mode bretonne !

Programme du samedi 12 août

10h00-19h00 : Village de la mer ; Exposition des oeuvres du peintre Mik Jégou ; Exposition cartes postales et affiches (idem au vendredi)

11h : Dictée des Filets Bleus : les amoureux des belles-lettres et du vocabulaire maritime se retrouveront sur les bancs de l’école : il s’agira de maîtriser le vocabulaire de la mer. La dictée existe depuis plus de 30 ans. Elle sera dispensée par Jean-Paul Ollivier, auteur de nombreux ouvrages, journaliste et notamment historien du Tour de France.

14h00-18h00 : Atelier de broderie (idem au vendredi)

15h00-18h00 : visite de l’Elorn, la vedette de la gendarmerie nationale, longue de 20 m et naviguant à 25 nœuds

15h00-18h30 : Kement Tu sont les rencontres des ensembles traditionnels de la confédération Kenleur : Bannalec ; La Forêt-Fouesnant ; Landrévarzec ; Quimper (Mederien Penhars) ; Riec-sur-Belon ; Quimperlé.

15h00-19h00 : atelier chocolaté avec la Maison Larnicol (idem au vendredi)

17h30 : Conférence en français « Un siècle de langue bretonne, de l’abandon à la renaissance », tenue par Lukian Kergoat qui a enseigné à l’université de Rennes 2. L’histoire récente du brezhoneg a été ponctuée d’évolutions radicales et contradictoires. Il y a un siècle, la langue était pratiquée en Basse Bretagne, par une large majorité de la population. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle va subir un déclin fulgurant qui la singularise parmi les autres langues minorisées en Europe…

Elorn, vedette de la gendarmerie maritime

À partir de 19h, sur la grande scène se produiront :

19h00-20h30 : Harisson Swing s’évertue depuis 2014 à faire danser les corps et serrer les cœurs grâce à son mélange de swing, de chansons et de Jazz. Le groupe offre à son public un cocktail aux saveurs manouches. Il explore le style en glissant ses influences entre compositions et reprises. Ces cinq Bretons invitent le public à chavirer aussi entre les valses et le swing. A la fois populaires, romantiques et humoristiques, leurs histoires dévoilent un regard teinté de nostalgie festive.

Harisson Swing

20h45-22h15 : Sanseverino, un trio blues-rock-funk composé de François Puyalto à la basse, Stéphane Huchard à la batterie, Sanseverino à la guitare et au chant. Le groupe a enregistré Les deux doigts dans la prise en février dernier au studio Pigalle de Paris. Ils sont maintenant prêts à repartir sur les routes et remonter sur scène pour entendre les bruits d’une salle et ses premiers applaudissements.

Sanseverino

22h30-00h00 : Le Pied de la pompe est un groupe à l’énergie rock folk festive et singulière, aux textes conscients et ciselés : un full band musclé, généreux et sincère.

En son nom propre ou au sein du Collectif 13 (membres de Tryo, La Rue Ketanou, Massilia Sound System, Le Pied de la Pompe, etc.), le groupe se joue des codes, dynamite les préjugés et continue d’avancer au rythme d’un rock folk unique. Le groupe n’a qu’un seul mot d’ordre : Jouer et partager sa vision d’un monde dans lequel le pire peut côtoyer le meilleur.



Programme du dimanche 13 août

À 10h30 : 30 cercles celtiques et bagadoù, 2000 danseurs et musiciens défileront en cortège dans les rues de Concarneau pour La Grande parade. Le festival offrira aussi la possibilité aux petites filles et petits garçons de 3 à 6 ans de défiler sur le char des poupées. Il faudra cependant qu’ils possèdent leur propre costume.

La grand parade du dimanche













Le char des poupées



De 13h à 18h :

Battage à l’ancienne avec Les Moissonneurs du Moros : ils prennent part aux Filets Bleus depuis une quinzaine d’années pour présenter l’autre facette de Concarneau : son patrimoine agricole. Le public assistera à une démonstration de battage à l’ancienne, et quelques animations diverses autour de cette thématique, sans oublier la dégustation de produits locaux faits sur place : pommes et cidre doux, etc.

Lutte bretonne, appelée le Gouren : ce sport est complet. Il fait travailler tous les muscles du corps. La maitrise de soi et la courtoisie doivent régner pendant les combats. La puissance physique est importante, mais n’est pas l’essentiel : agilité, adresse et souffle sont aussi déterminants que la force. Avant chaque combat, un sermon atteste et engage les valeurs chères aux lutteurs: Je jure de lutter en toute loyauté, sans traitrise et sans brutalité, pour mon honneur et celui de mon pays. En témoignage de ma sincérité, et pour suivre la tradition de mes ancêtres, je tends à mon émule ma main et ma joue.

Battage à l’ancienne Le gouren

De 13h à 19h :

13h00-19h00 : Village de la mer ; Exposition Mik Jégou ; exposition de cartes postales et affiches (idem vendredi et samedi)



18h30 : Triomphe des sonneurs Dans Breizh & Danse des Mille

Au départ de l’avenue de la gare de Concarneau, les sonneurs des bagadoù débuteront avec le classique Fañch Menez. Le moment bien particulier sera plein d’émotions et de frissons. Viendront ensuite, les danseurs des cercles avec leur mouvement chorégraphique : Dañs Breizh Express. Ce déplacement les mènera au coeur de la fête Quai Carnot et la danse finale les rassemblera tous au pied de la grande scène.

Le triomphe des sonneurs

À partir de 20h45 : concert grande scène

20h45-22h15 : The Basement Boyz seront de retour : (voir programme du vendredi à 14h)

22h30-00h00 : Komodrag and the Mounodor : leur formation est issue de la fusion du duo paimpolais Moundrag et du quintet de rock douarneniste Komodor. Il s’agit d’un jeune et super groupe breton qui commence à être très apprécié et reconnu. Il a notamment participé aux Transmusicales de Rennes en 2021. Le groupe promet un show extravagant, ébouriffant, intense, très rock’n roll des années fin 60 et début 70 : du rock seventies en accord avec une batterie explosive

Komagrad et Monoudor

Programme du lundi 14 août

10h00-19h00 : Village de la mer ; Exposition de Mik Jégou ; Exposition de cartes postales et affiches (voir le programme du vendredi)

12h00-14h00 : Fanfare Poissondéons : pour tous ceux qui aiment le poisson et l’accordéon ! Après un passage remarqué aux gras de Douarnenez, l’équipe du Diable Bleu est réunie autour de leur professeur d’accordéon Greg Aussy au sein de la fanfare des Poissondéons

14h00-15h30 : Défilé et prestation des cercles enfants : Le cercle celtique a été créé en 1945 et, depuis ce jour, des générations de passionnés se succèdent.

Le groupe est composé d’une trentaine d’enfants et d’adolescents de 6 à 14 ans.

14h00-18h00 : atelier de broderie : groupe réservé aux enfants

15h00-19h00 : atelier chocolaté de la Maison Larnicol (voir programme du vendredi)

16h00-17h00 : atelier de danse traditionnelle réservé aux enfants

17h00-18h30 : Jean-Luc et Noah Roudaut : accompagné de son fils Noah, l’énergie du breton Jean-Luc Roudaut ne date pas d’hier. Depuis plus de trente ans, ce chanteur pour enfants, ancien instituteur, séduit son jeune public grâce à ses chansons drôles, parfois sérieuses, mais toujours entrainantes sur des rythmes d’ici ou d’ailleurs.

L’ouverture sur le monde, le respect de la nature et le respect des autres sont les valeurs que souhaitent transmettre ce duo. Ses concerts sont une fête où l’on chante et danse !

Fanfare Poissondéons Jean-Luc et Noah Roudaut

À partir de 19h : concerts grande scène

19h00-20h30 : Brazakuja : ce sont trois voix avec un violoncelle, un accordéon, et une batterie. Entre Brésil et Balkans, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, le groupe varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Leurs morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent. Leurs mots donnent le sourire aux lèvres au public autant qu’ils donnent la larme à l’œil.

Unis par leur amitié, les trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité.

Brazakuja

20h45-22h15 : Chico and the Gypsie : Un groupe de légende convie le public pour un spectacle d’exception avec sept artistes guitaristes chanteurs et plus de 30 ans d’existence.

Leur musique est populaire à la renommée mondiale. Ce rendez-vous est destiné à tous et toutes, fans de la 1ère heure comme grand public à ne pas manquer pour chanter, danser aux accents d’une musique chaleureuse et festive : un moment inoubliable sans nul doute.

Chico and the Gypsies

22h30-00h00 : Fleuves : c’est toujours un trio très attendu sur les scènes bretonnes pour danser en fest-noz sur des compositions aux accents traditionnels et électros.

Formé par Émilien Robic, Samson Dayou et Romain Dubois, le groupe allie la clarinette, le piano et la basse. Il revisite des notes populaires bretonnes.

Fleuves

Programme du mardi 15 août

9h00-18h00 : Puces de mer : une brocante d’une trentaine de professionnels et particuliers, de vendeurs d’objets marins, sera à retrouver quai Carnot.

Les amateurs pourront y trouver des accessoires nautiques et de pêche, de l’accastillage, des vêtements marins, de l’artisanat et des peintures, des cordages, des filets, des cartes postales, des livres, des sacs de voile de bateaux, etc.

10h00-19h00 : Village de la mer ; Exposition de Mik Jégou ; Exposition de cartes postales et d’affiches (voir programme du vendredi)

12h00-14h00 : Koroll : animation musicale orchestrée par Christian à l’accordéon diatonique avec Marcel au violon, Serge à l’accordéon diatonique et à la guitare électro acoustique et Marie à l’accordéon diatonique et la flûte traversière. Réunis autour d’un répertoire de musiques traditionnelles d’hier et d’aujourd’hui, et d’airs à danser de Bretagne et d’ailleurs, ils ont formé le groupe Koroll.

Koroll

14h00-15h00 : atelier de danse traditionnelle (voir programme du vendredi)

14h00-18h00 : atelier de broderie (voir programme du vendredi)

15h00-17h30 : Fest Deiz :

Tristan Gloaguen & Hyacinthe Le Henaff ; Guy Cazuguel & Sterenn Cazuguel

Kerleguer ; Didrubuilh ; Christian Carrer & Johann Perennou.

À partir de 19h : concerts grande scène

19h00-20h30 : Les P’tits Fils de Jeanine À travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes. Les voix se mêlent et se répondent. L’improvisation et le théâtre sont omniprésents. Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs et indisciplinés, les p’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur prochain concert et plaire à tous : aux petits et grands, aux punks et fonctionnaires car tous aiment vibrer au rythme de mémé !

21h00-23h00 : Coeur de Bretagne : à l’affiche du festival, le spectacle @Cœur de Bretagne regroupera des chanteurs, des musiciens et des danseurs pour un voyage entre Terre et Mer : ils représenteront cette culture vivante. 20 artistes de talent seront sur scène et feront découvrir et partager avec le public les multiples facettes de la culture bretonne traditionnelle, mais aussi vivante et moderne. Le rendez-vous sera poétique et riche en émotions avec deux heures de spectacle exceptionnel.



23h30 : le feu d’artifice clôturera cette nouvelle édition en lumières.

Infos pratiques : Festival des Filets Bleus à Concarneau (29): au pied des remparts

Programmation complète à retrouver sur le site

Pour la grande parade du dimanche 13 août :

Tarifs : 8 € en prévente ou 10 € le dimanche – gratuit pour les moins de 12 ans.

Points de vente billetterie : (pas de vente en ligne)

– à partir du 20 juillet : Offices de Tourisme de Concarneau, de Trégunc, de Pont-Aven, de Névez, de Rosporden, de Quimperlé, de Riec-sur-Bélon, de Moëlan-sur-Mer, de Clohars-Carnoët, de Fouesnant et La Forêt-Fouesnant

– à partir du 1er août : Chalet Filets Bleus Quai d’Aiguillon (près de l’Office de tourisme).

Contact : 02 98 97 09 09 ou filets.bleus@wanadoo.fr