COMPETITION DE COURTS-MÉTRAGES EN ILLE-ET-VILAINE LES 14 ET 16 OCTOBRE

Les 14 et 16 octobre 2021, 27 cinémas en Ille-et-Vilaine se retrouvent autour de la Compétition de courts-métrages.

Après une année tumultueuse pour les salles de cinéma, l’association CinéMA35 souhaite réunir autour d’un temps fort festif et convivial les cinémas associatifs d’Ille-et-Vilaine en donnant rendez-vous pour sa traditionnelle Compétition de courts-métrages.

Unique en son genre, cette compétition fait la part belle à la production francophone. Parmi les 250 œuvres reçues, a été extraite une fine sélection de 7 courts-métrages qui portent un regard pluriel sur les thématiques contemporaines.

Ce programme sera projeté simultanément dans 27 salles du département bretillien le jeudi 14 octobre, séances où les spectateurs sont invités à voter pour attribuer le Prix du public.

Le lauréat sera annoncé le 16 octobre au Cinéma Le St-Michel de Liffré, lors du traditionnel gala de remise des prix, à l’issue d’une journée de délibération. Ainsi, les différents Jurys réunis pour l’occasion remettront à tour de rôle les prix du Jury Jeunes, du Jury Professionnel et le prix du Public.

Le Prix du jury professionnel

avec le soutien du département d’Ille-et-Vilaine

Le Prix du public

en partenariat avec le Crédit Mutuel de Bretagne

Le Prix du jury-jeunes

remis par CinéMA35

*Les séances seront accessibles pour un tarif préférentiel de 2€ (sauf exception)

CinéMA35 est un réseau de 34 salles adhérentes en Ille-et- Vilaine, majoritairement associatives. Depuis sa création, l’association a pour but de donner de la visibilité et de soutenir les salles du réseau par des actions culturelles et pédagogiques sur le territoire brétielline participant à la valorisation de la diversité et richesse du cinéma.

CONTACT

festival.cinema35@gmail.com 02.99.62.29.18 www.cinema35.fr