La Compagnie de 2mains à l’aube d’un théâtre nouveau

Samedi 15 octobre 2022 à Vitré, près de Rennes, la compagnie de Théâtre de 2mains a présenté deux pièces de théâtre bien particulières : elles étaient jouées en Langue des signes française ! Il s’agissait de la pièce Je suis sourd, je chante et je vous emmerde de Jean Chalude et La Perverse de Thomassina. L’une venant de Paris, l’autre de Montpellier ; toutes deux écrites et jouées par des personnes sourdes qui le revendiquent fièrement !

©DR

Un peu d’histoire…

En France, entre 4 à 7 millions de personnes sont sourdes ou souffrent de problèmes d’audition à degrés divers. Communément appelées « sourds » ou « malentendants« , de nombreuses personnes concernées réfutent ce dernier terme car elles l’estiment porteur d’idées négatives et sujet à de trop nombreuses méprises auprès d’un public encore trop peu sensibilisé. Cette méconnaissance a redoublé pendant la crise du covid où les lèvres, et donc les mots, étaient cachés. Le recours au masque transparent, aussi efficace que le masque opaque aurait dû être massivement utilisé afin de ne pas exclure de toute communication avec les entendants, les personnes sourdes. En effet, comme il est toujours bon de le rappeler, même appareillées, la plupart des personnes sourdes ne se mettent pas à entendre si les entendants crient à la place de parler, idée souvenant reçue avec l’idée de « malentendant ». C’est pourquoi ces personnes préfèrent le terme de « surdité » pour parler de leur situation, qu’il voit finalement peu comme un handicap. Il y a une véritable culture et identité sourde avec une histoire, des valeurs et une langue riche et belle, avec un statut officiel de Langue depuis 2005. C’est sur ce principe d’accessibilité et de transmission de la culture sourde que les théâtre en Langue des signes française ont vu le jour…

©DR

La compagnie de théâtre de 2main a été fondée en 1994 par des personnes entendantes, pratiquant la Langue des signes qui perpétuent depuis, la tradition d’un théâtre signant. Le théâtre est désormais mixte, les acteurs entendants font des stages, des formations et des mises à niveau en LSF puis intègrent ensuite la compagnie après entretien. A Rennes, deux centres de formation proposent des mises à niveau en Langue des Signes Francaise : Visuel au centre ville, et Anvol, à l’Alma. Dans ces deux centres, les élèves apprennent auprès de professeurs sourds, ce qui permet une immersion et progression rapide et complète.

Arrivée en 2014 dans la compagnie, Betty Soret qui est depuis deux ans la directrice de la compagnie de Théâtre, a beaucoup voyagé avec la troupe, beaucoup joué. Ils ont participé ensemble à des concours de théâtre français signant et ont gagné différents prix de mise en scène, de la meilleure réalisation, du jeu des comédiens… Au total, 5 coupes, qu’ils appellent ou plutôt qu’ils signent « fêtes des mains« .

© DR Fêtes des mains

Assistante maternelle de formation, Betty Soret s’occupe depuis longtemps d’enfants, sourds ou non, signant ou non, et a fondé Les Bébés signeurs sur l’idée que tout bébé s’épanouit en apprend à signer et peut ainsi communiquer plus rapidement. Dans son métier, elle constatait que les demandes d’activités en Langue des Signes Francaise pour les enfants étaient nombreuses de la part des parents souhaitant une activité inclusive pour leurs enfants, comme de la part des enfants eux-mêmes. Chaque année, un spectacle de Noël était proposé par la compagnie aux enfants et avait un grand succès auprès des petits auditeurs.

Sur ces observations, Betty Soret, peu avant le covid, a lancé l’idée d’un théâtre en Langue des Signes Française pour enfants. Après sondage auprès des écoles spécialisée ou bilingues, nombreuses à Rennes, le projet a été lancé et a reçu tellement de demandes qu’un filtre d’âge a dû être posé à partir de 6ans. Désormais la compagnie de théâtre est ouverte aux plus petits et propose des activités théâtrales adaptés à eux.

Régulièrement, la Compagnie de 2mains propose des spectacles ou ateliers afin de continuer à s’amuser et à divertir, tout en sensibilisant le spectateur à une autre réalité du théâtre.