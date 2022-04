COMMENT TIRER PROFIT DES BASES DE DONNÉES ORIENTÉES GRAPHE ?

Initialement utilisées pour les moteurs de recherche, et plus récemment pour les réseaux sociaux, les bases de données orientées graphe, ou Graph Databases, peuvent être très pratiques pour n’importe quelle entreprise. Dans cet article, vous découvrirez certains des domaines où les bases de données orientées graphe peuvent faire des merveilles.

Les bases de données orientées graphes, la puissance illimitée des mathématiques

Comme son nom l’indique, une base de données de graphes utilise le système des graphes pour stocker les données et interroger les relations entre elles. Elle permet de gérer d’immenses volumes de données en formant des collections de nœuds, ou nodes, représentant chacun une entité (une entreprise, un groupe d’individus ou une personne). Les relations entre tous ces nœuds possèdent des propriétés uniques et forment des listes chaînées.

Une base de données orientée graphe permet d’interroger ces relations et d’obtenir une mine d’informations sur chacune des entités et de ses habitudes. C’est la mise en application de la théorie mathématique des graphes. Grâce à cet outil, une entreprise peut déterminer les préférences de ses clients. Elle peut aller plus loin et obtenir des indications concernant le profil des acheteurs d’un certain type de produit, par exemple. La force de ce type de base de données est à l’origine de la réussite de Google sur le Web.

Source : Pixabay

Les bases de données SQL et les Graph Databases : le duo gagnant

Chaque entreprise doit travailler avec des bases de données performantes. Les plus ambitieuses choisissent de combiner bases de données de graphes, de type NoSQL, et bases de données SQL. Pourquoi ? Parce que ces deux types de bases de données sont complémentaires. La première est fondamentale pour la gestion des données internes de la société et la seconde est indispensable pour sa stratégie commerciale et RH.

Pour exploiter les bases de données SQL au maximum, il faut veiller à investir dans un outil favorisant l’optimisation des requêtes SQL. L’intérêt est majeur, puisqu’il permet de détecter et de corriger rapidement les requêtes SQL problématiques. De la surveillance constante des bases de données SQL dépend le contrôle et le stockage des données essentielles à l’entreprise.

Comment atteindre et dépasser vos objectifs grâce aux bases de données ?

Les bases de données de graphes peuvent être aussi surprenantes qu’efficaces. Voici trois domaines dans lesquelles elles peuvent produire des résultats très satisfaisants.

Doper votre stratégie marketing

En récupérant l’ensemble des données laissées par les prospects et les clients lors de leur parcours d’achat, l’entreprise peut affiner sa stratégie commerciale. L’analyse de ces données, grâce aux bases de données de graphes, permet l’élaboration de campagnes plus précises. Les conclusions issues de la lecture de ces données peuvent, par exemple, aider à mettre en place une campagne marketing orientée pour les supports mobiles.

Réduire votre empreinte carbone

Les Graphs Databases sont également très pratiques pour aider les acteurs de l’entreprise à s’engager sur le chemin du développement durable. En identifiant les sources de gaspillage ou d’augmentation de l’empreinte carbone, elles mettent en relief les bonnes habitudes à adopter et les mauvaises à délaisser. Un atout indispensable, aussi bien pour le fonctionnement interne de l’entreprise que pour son image de marque.

Améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs

Les informations collectées durant le travail des collaborateurs peuvent être également précieuses pour détecter des signes avant-coureurs de burn-out et de mal-être au travail. Les Graphs Databases contribuent ainsi à améliorer les conditions de travail. Elles permettent aussi de rationaliser les tâches et ajuster les missions des collaborateurs selon leurs compétences et ambitions. Une aide précieuse à l’ère des démissions généralisées et de la difficulté à recruter les talents, et à les garder.

Source : Pixabay

Les bases de données font partie intégrante de la vie d’une entreprise. La combinaison intelligente des bases de données SQL et des Graphs Databases peut se révéler fructueuse, à condition de les exploiter au mieux. Et vous, quels aspects de la vie de votre entreprise allez-vous améliorer grâce aux bases de données ?