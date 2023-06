Combourg. Loutipi promeut le slow-tourisme et un van électrique eco-responsable

Et si vous partiez en vacances avec ce van électrique ? À Combourg, l’agence Loutipi a conçu un van électrique avec des matériaux éco-responsables

Située au cœur de la Bretagne Romantique, entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, Loutipi est une agence bretonne et familiale de location d’hébergements nomades. Vous y trouverez votre partenaire d’aventure entre vans neufs, combis vintages ou tentes de toit mais aussi des idées d’itinéraires, location de vélos, … Tout cela avec une approche responsable, slow et inclusive.

Installé à Combourg depuis un an, l’agence de location Loutipi propose un nouveau van aménagé 100% électrique et une activité d’aménagement d’intérieur des vans sous la licence de marque Yakavan Pays de Saint-Malo.

C’est l’histoire d’une aventure familiale. Celle de Delphine et Eric Lecointre et de leurs trois enfants Louis, Titouan et Pierre, dont les premières syllabes composent le nom de leur agence : Loutipi. C’est une tradition familiale : tout le monde adore les vacances en camping-car façon slow-tourisme. Au coeur de leur démarche, la vanille : vivre l’aventure près de chez soi, en Bretagne, en mode cool avec à la clé la découverte du terroir et de ses produits. Linge de lit, serviettes notamment sont compris dans la location.

Plus d’infos :

LOUTIPI

1 allée de Lohon

35270 Combourg

07 88 93 69 14

www.loutipi.fr