Colpo. La commune en fête le 1er juillet et le Second Empire à l’honneur le 2 juillet 2023 

La Ville de Colpo, dans le Morbihan, vient de dévoiler les affiches de son futur weekend festif. La traditionnelle fête du bourg aura lieu samedi 1er juillet. Au programme : les groupes Off Road et The Vynils et un feu d’artifice. Dimanche 2 juillet, Colpo revêtira son habit de fête du Second Empire pour animer cette belle journée et commémorer la création de la commune par Napoléone Baciocchi.

Fête du bourg 2022

Samedi 1er juillet ce sera la fête dans le bourg de Colpo, de 18h à minuit.

De 18h à 20h, le groupe Off Road se produira sur scène à proximité du Kiosque Central. De 20h15 à 23h15, trois heures d’un grand bal populaire sera orchestré par The Vynils, sur le podium, près du Petit Kiosque à proximité à l’école Le Petit Prince. Et une fois la nuit tombée, aux environs de 23h15, un feu d’artifice illuminera le ciel.

2) Dimanche 2 juillet de 10h30 à 18h : Colpo en fête pendant le Second Empire et sa création par la cousine de Napoléon III

De 12h à 13h : prise d’armes, défilé costumé et danses

À 14h30 : mariage d’époque Second Empire

De 15h à 17h30 : Des animations, danses, campements d’époque animeront cette belle journée, ainsi qu’une conférence sur l’Histoire de Colpo. Deux napoléons, un en or et l’autre en argent, seront à gagner en participant à un quiz !

Avec la participation de :

l’association Crinolines et Cie de Pontivy spécialisée dans l’évocation historique entre 1858 et 1945, trois époques différentes. Elle organise des sorties historiques et costumées dans toute la Bretagne, des ateliers, des stages, etc.

Bottines et Canotiers, l’école de danse de Gourin pour couples de 1850 à 1914, qui dansera des polkas, des quadrilles, des mazurkas et des valses,

Une page d’Histoire, association de reconstitutions historiques,

l’association Espace Napoleone qui a pour objet de valoriser les richesses historiques et patrimoniales de Colpo,

L’association Les Fuseaux Colpéens qui donne des cours de broderies et dentelles.











Le Second Empire à l’honneur



L’histoire de Colpo est intimement liée à Napoléon III et plus encore à sa cousine germaine, Napoléone Baciocchi (1806-1869).

La princesse Napoléone Baciocchi

L’empereur envoie Napoléone Baciocchi en Bretagne en 1857 : elle est à la fois sa cousine, mais aussi la nièce de Napoléon Bonaparte, (la fille de sa sœur Elisa qui a épousé Félix Baciocchi). L’objectif de la cousine de l’empereur est de prendre, à sa demande, la température politique de cette région avant sa propre venue sur les terres bretonnes. Elle accepte et souhaite construire un grand domaine agricole. Elle cherche alors un terrain de 1000 hectares dans le Morbihan.

Après plusieurs tentatives d’achat qui se révèlent infructueuses à Guer, à Rochefort-en-Terre, elle va trouver son bonheur en avril 1858. Elle achète 300 hectares et demande à la mairie de Grand-Champ d’expulser les marginaux et les bohémiens qui y résident ! Certains d’entre eux seront employés sur l’exploitation agricole plus tard par la princesse Napoléone elle-même qui avait la réputation d’être généreuse financièrement ! Les terres acquises sont pauvres, faites de landes peu fertiles et se situent autour de l’actuelle commune de Colpo. Elle va les transformer en un domaine agricole exemplaire au développement avant-gardiste. Elle encouragera aussi l’artisanat et l’élevage de poissons et d’huîtres. Au départ, il n’y a là qu’un hameau avec quelques longères. Napoléone fait construire le domaine de Korn-er-Houët, « le Coin du bois » en français. Ses initiales, NB, figurent sur le médaillon au-dessus de l’entrée principale. La construction débute en 1860. De style Louis XIII, il présente une ordonnance classique avec un escalier monumental et une grande verrière sur le côté.

Château de Corn-er-Houët,

En 1864, elle bataille avec les élus du secteur. L’empereur Napoléon III séjourne à Korn-er-Houët en 1865 et Colpo sort de terre en 1866, grâce au soutien financier à hauteur de 100 000 francs accordé de sa part à sa cousine. Outre sa résidence au château, Napoléone Baciocchi fait construire trois fermes à Korn-er-Houët où sont développées de nouvelles techniques comme l’utilisation d’une charrue à vapeur. Elle diffuse les progrès de l’agriculture avec la création d’un concours et des encouragements à l’élevage et l’agronomie. La mairie, l’école, la poste, la gendarmerie et les habitations sont inaugurées.

En janvier 1868, Napoléone Baciocchi est victime d’un accident de calèche à Rennes. Suite à une fracture du col du fémur, elle devient handicapée. Elle revient à Colpo et y meurt en février 1869, à l’âge de 63 ans. 15 000 personnes sont présentes aux obsèques de la bonne dame de Colpo ou de Madame Napoléone, comme elle a été rebaptisée par les habitants de Colpo, en raison de ses actions caritatives. Son corps repose dans le tombeau en l’église de Colpo.

La princesse enfant Napoléone Ici, avec Elisa, sa mère et soeur de Napoléon 1er Le tombeau de la princesse Napoléone Baciocchi dans l’église de Colpo

Le bourg de Colpo conserve aujourd’hui son style particulier. Il a gardé la majorité des bâtiments de cette époque. Sur le frontispice de la mairie, il ne figure pas d’inscription avec liberté, égalité, fraternité, mais on y voit l’aigle impérial.

INFOS PRATIQUES

1) Fête dans le bourg de Colpo : samedi 1er juillet 2023, de 18h à minuit

Buvette et restauration sur place dès 17h30

Tables et bancs disponibles autour du Kiosque Central

Entrée libre et gratuite pour tous

2) Colpo en Fête : Le Second Empire à l’honneur : dimanche 2 juillet, de 10h30 à 18h

Buvette, restauration, pique-nique, sur place

Jeux bretons en bois

Entrée libre et gratuite pour tout public.

Une collecte de photos anciennes est toujours en cours, vous pouvez les déposer directement à la mairie de Colpo…