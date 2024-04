213 collégiens de 5e et 17 encadrants du collège Le Sacré Coeur de Ploërmel, dans le Morbihan, ont l’occasion en ce mois d’avril 2024 de faire un voyage de trois jours pour visiter Paris (75) et le château de Versailles (78). Unidivers a rencontré le premier groupe composé de 106 collégiens et de huit encadrants mercredi 17 avril 2024.

« L’épidémie de Covid a relancé les voyages en France pour les élèves de 5e, pour lesquels la destination auparavant était l’Angleterre. Les voyages à l’étranger sont maintenant réservés aux collégiens des classes de 3e », explique Cécile Guillard, la responsable du Voyage à Paris du premier groupe. Cécile Guillard est professeur de Sciences et Vie de la Terre (SVT), responsable du niveau 5e et adjointe au directeur de l’établissement : Laurent Bouedo.

Le premier groupe de 106 collégiens : élèves de 5e et quelques-uns en situation de handicap appartenant aux classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) était encadré par huit salariés du collège composés de professeurs, de surveillants et de personnel de vie scolaire. Ils ont quitté Ploërmel lundi matin 15 avril pour leur destination au centre d’hébergement en Seine-et-Marne : le château de Lésigny, pour un environnement exceptionnel au sein d’un splendide domaine du style Renaissance, situé au sud-est de Paris à une trentaine de kilomètres de la capitale. Le groupe y prenait les dîners et les élèves étaient hébergés la nuit dans des chambres prévues pour quatre. Le site dispose de jeux de société et des activités sportives ont été proposées sur les terrains de football et de basket, etc.

le château de Lésigny

Le musée du Louvre

L’après-midi du lundi 15 avril a été réservée à la visite du musée du Louvre. Chaque encadrant avait la responsabilité de treize à quatorze adolescents et réalisait des visites séparées : les antiquités grecques, l’Égypte ou encore le Moyen Age, pour lequel la professeure d’histoire Corine David-Menier et son groupe étaient dans leur élément cette période étant au programme de 5e.

Visite du Louvre par les collégiens

Visite du Louvre par les collégiens

Visite du Louvre par les collégiens

Pour le côté artistique de cette visite, une préparation avait été observée en amont au collège par deux professeurs d’arts plastiques, Floriane Pouté et Vincent Sébillot, autour du Petit guide de survie en présence des chefs d’oeuvre du Louvre qui a permis de détailler :

– le Romantisme français de la salle 700, avec Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault (1791-1824) en 1819 ; La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix (1798-1863) en 1830 ; La Joconde de Léonardo da Vinci (1452-1519) en 1506 ; Les Noces de Cana de Paul Véronèse (1528-1588) en 1563.

– la Renaissance italienne de la salle 712, avec Les Saisons de Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) en 1563.

– la momie de la salle 322

– le Baroque français de la salle 912 avec Le tricheur à l’as de carreau de Georges de La Tour (1593-1652) en 1636.

– le Naturalisme et Rococo français de la salle 91 avec : La Raie de Jean Siméon Chardin (1699-1779) en 1728 ; Saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci en 1519

– Louis XVI de la salle 602 avec Louis XIV de Hyacinthe Rigaud (1659-1743) en 1701.

Le programme du mardi 16 avril a été consacré en matinée à la visite de l’incontournable Tour Eiffel. Hélas sa montée à pied jusqu’au second étage n’a pas été réalisée, car après une longue file d’attente, la pluie s’est invitée ! Une promenade au Trocadéro et un pique-nique dans le parc derrière la Dame de fer ont remplacé le programme initial !

L’après-midi du mardi, ce fut la découverte de la Cité des Sciences et de l’Industrie à la Villette avec ses expositions, « car il faut varier les plaisirs entre le patrimoine, l’aspect culturel, historique et aussi scientifique ! », explique Cécile Guillard. Le groupe a eu accès au Planétarium pour un spectacle immersif. La sensation de profondeur et d’immensité de cette expérience impressionnante lui restera inoubliable…

Versailles

« L’ouverture du monde aux XVI et XVII e siècles » et « Du prince de la Renaissance au roi absolu, de François 1er à Louis XIV » sont de grands chapitres au programme des classes de 5e. La visite du château de Versailles s’imposait donc, puisque c’est Louis XIII qui a fait bâtir le premier son pavillon de chasse à Versailles en 1623 ! Très sommaire, il le fera agrandir une décennie plus tard. Dès 1662, Louis XIV commence des travaux d’envergure qui perdureront jusqu’à sa mort en 1715…

Le groupe et la professeure d’Histoire

La visite du château de Versailles des collégiens de Ploërmel a eu lieu le mercredi 17 avril en matinée. Hélas devant le château place d’Armes, la magnifique statue équestre en bronze de Louis XIV, le roi Soleil, n’a pas pu être admirée par les collégiens, car elle est en restauration actuellement. Ils ont cependant profité de l’intimité royale en visitant l’intérieur des appartements royaux et de la cour ; la chambre du roi ; la chambre de Marie-Antoinette, la dernière reine de France ; la chapelle royale, etc.

Le groupe de Cécile Guillard dans la chambre du roi au château de Versailles Versailles, la chambre de la reine

Impressionnante avec ses 73 mètres de longueur, ses 10,5 mètres de largeur, ses 357 miroirs, ses trois rangs de lustres et ses 150 bougies, la célèbre Galerie des glaces a été la plus admirée par les collégiens.

La visite intérieure s’est terminée par la galerie des batailles, inaugurée le 10 juin 1837 par Louis Philippe. Elle regroupe les batailles les plus célèbres de l’histoire de France. Versailles devient alors le musée de l’Histoire de France, dédié à toutes les gloires de France, selon les volontés de Louis-Philippe.

En face du château, dans la Grande Ecurie des Écuries du roi, la dernière visite du groupe s’est observé dans la galerie des carrosses qui possède une collection d’exception, composée de carrosses, de chaises à porteurs et de traîneaux royaux et impériaux. La galerie des carrosses a aussi clôturé le Voyage à Paris. Le groupe a repris la route pour la Bretagne en début d’après-midi après un pique-nique pris sur le pouce.

la galerie des carrosses

À leur retour, après un jeudi de repos, les élèves consacreront la journée du vendredi 19 avril à travailler en classe sur le Voyage à Paris. Les quatre classes de 5e prépareront un jeu par classe du style Times UP ou jeu de l’oie. Ils créeront les questions en choisissant par petits groupes un des lieux visités au cours de leur Voyage à Paris ou d’un monument parisien. Chaque classe jouera ensuite avec le jeu créé par une autre classe et le gagnant remportera un cadeau.

Quant au second groupe de 107 collégiens et de 9 encadrants, il effectue son voyage du mardi 16 avril au vendredi 19 avril, en ayant lui, travaillé en amont en classe sur leur Voyage à Paris, le lundi 15 avril la veille de leur départ pour Paris…