Clohars-Fouesnant. La galerie de peinture du manoir de Squividan se visite

Le manoir de Squividan, à Clohars-Fouesnant dans le Finistère, est un lieu de charme dont le parc aux belles essences d’arbres et la galerie de peinture sont ouverts au public. Aujourd’hui propriété du département, il a appartenu à Madeleine Fié-Fieux (1897-1995), mécène et amie du grand peintre Émile Simon (1890-1976).

Le manoir de Squividan a été cédé au département du Finistère par la peintre Madeleine Fié-Fieux afin que soit créé un musée dédié à son oeuvre et à celle de son ami, le peintre Emile Simon. Le musée y présente cette œuvre néo-impressionniste, avec un côté ethnologique qui séduit les amoureux de la Bretagne en général et plus encore ceux de la Cornouaille. Depuis 2009, le manoir est devenu la maison des peintres.

La peintre Madeleine Fié-Fieux Le peintre Emile Simon

Aujourd’hui géré par le Musée départemental breton, le domaine de Squividan expose une sélection d’une quarantaine d’œuvres, renouvelée chaque année grâce aux 1500 tableaux de Madeleine Fié-Fieux et d’Emile Simon que compte la collection. Les visiteurs apprécient le regard que ces deux artistes ont posés sur la Bretagne, le Finistère et ses habitants. Ils ont aussi l’occasion de flâner dans un superbe parc où la flore est détaillée par panneaux indicateurs, avant d’accéder à l’entrée du manoir.

Le manoir de Squividan a été construit au milieu du XIX e siècle sur le site d’un ancien fief. Ayant appartenu à des roturiers, il devient la propriété de nombreuses familles nobles au fil des siècles, avant d’être vendu au début du XXe siècle en deux lots : l’un à des métayers et l’autre à Jules Verlingue, un industriel de la faïence. C’est lui qui a créé le parc, le mur d’enceinte et le portail d’entrée. Le manoir est ensuite le bien d’une famille anglaise qui le fuit quand la seconde guerre mondiale éclate.

Le manoir de Squividan devient après la guerre le domaine de Philippe et Madeleine Fieux. Madeleine Fié est issue d’une famille aisée. Elle suit des cours de dessin et de peinture à la prestigieuse Académie Julian à Paris. C’est Après son mariage qu’elle s’établit à Nantes où elle rencontre le peintre rennais Emile Simon qui poursuit une brillante carrière, nommé directeur de l’école des beaux-arts de Nantes. Elle devient son élève. Émile Simon peint sans retouche, de manière spontanée. Ses paysages et ses portraits sont de style figuratif, presque des esquisses. Animés par la même passion de la peinture, Émile Simon et Madeleine Fié-Fieux s’installent au Domaine de Squividan. Elle développe, à ses côtés, sa pratique artistique par la réalisation de portraits, de compositions florales et d’études de la statuaire religieuse. Ils peignent et parcourent ensemble la Bretagne, à la recherche de paysages et de scènes de vie. Attirés par l’architecture, ils sont aussi attentifs aux costumes et aux fêtes de la civilisation rurale.

Emile Simon décède au Domaine de Squividan en 1976. Ayant tous les deux très peu exposé de leur vivant, à la mort de Madeleine Fié-Fieux, les deux peintres laissent au manoir une impressionnante collection de plus de 1500 tableaux. Cependant la peintre avait stipulé par testament au Conseil général du Finistère que cette propriété, ayant abrité deux artistes peintres régionaux, Émile Simon et elle-même devait servir de maison d’artistes et être le témoignage de la vie en Cornouaille, une mission culturelle à réaliser au travers des collections qu’elle abritait. La conservation de toutes ces oeuvres et leur mise en valeur ont été confiées au Musée départemental breton de Quimper (29).

Madeleine Fié-Fieux : le bouquet de pivoines Auto-portrait

Emile Simon : la bigoudène au Pardon de Tronoen Le Breton près du foyer

Quant à l’association Les amis du Squividan créée en 2002, elle organise régulièrement des expositions dans plusieurs communes du Finistère. Elle propose aussi des ateliers, des concours de peinture dans le parc du manoir, avec parfois des animations, telle la chasse aux oeufs à Pâques…

Infos Pratiques

Manoir de Squividan, route de Squividan à Clohars-Fouesnant (29)

Jours et heures d’ouverture : du 5 juillet au 3 septembre 2023 : du mercredi au dimanche – 13h à 18h

Gratuit

Contact : 02 98 54 60 02 – manoir.squividan@finistere.fr

