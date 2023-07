Clohars-Carnoët. Un été à Kloar : Musicales de Saint-Maurice, veillées contées et Claude Huart…

Retrouvez toute la programmation culturelle estivale de Clohars-Carnoët : les traditionnelles Sorties de bain, les Parenthèses Musicales, les veillées contées. Mais également les animations proposées par le Site abbatial de Saint-Maurice et la Maison-Musée Gauguin. Une exposition « Huart Intime » consacrée à Claude Huart sera présente du 1er juillet au 27 août à la Galerie La Longère, à la Chapelle Saint-Jacques et à la Médiathèque Robert Badinter. Un tarif couplé est proposé pour visiter l’exposition, le site abbatial de Saint-Maurice et la Maison-Musée Gauguin pour 10 €. Tous les spectacles payants sont accessibles sur réservation via www.billetweb.fr, de 3 à 15€.

Les veillées contées et les sorties de bains

C’est la programmation phare, divisée en deux catégories : les spectacles vivants et les contes.

Les spectacles vivants sont tous des rendez-vous tout public (danse, théâtre, cirque…) qui ont lieu tous les dimanches du 9 juillet au 20 août sur l’esplanade de l’Océan au Pouldu.

Les contes, eux, viennent ponctuer l’été pour offrir de quoi émerveiller petits et grands avec des histoires où poésie, émotion et humour se côtoient.

Les spectacles attirent un large public venant de la commune, de la région quimperloise et des touristes fréquentant les plages du Pouldu.

Les Musicales de Saint-Maurice

Du 30 juillet au 8 août 2023

Anciennement Apéro Opéras, ces concerts essentiellement axés autour de la musique classique sont de retour une fois de plus cette année afin de proposer des moments où élégance et finesse épousent la poésie offerte par le cadre de Saint-Maurice. Si vous rêvez d’évasion et êtes amateur de musique, les Musicales de Saint-Maurice sont le rendez-vous à ne pas rater. Programme à venir

Les expositions

Pour ponctuer la programmation culturelle estivale, nous vous proposons plusieurs expositions, ainsi que des ateliers ou encore des balades tout au long de l’été afin de découvrir toute l’inspiration artistique que génère Kloar depuis toujours.

Huart intime

Du 1er juillet au 27 août 2023, venez re(découvrir) les œuvres et l’artiste à travers cette exposition hommage

Claude Huart, né en Picardie en 1931, a passé sa jeunesse dans le Nord. Il a découvert la Bretagne en 1956 et ne l’a plus quittée. En 1988, il démissionne de la direction de l’École des Beaux-Arts de Lorient qu’il avait créée en 1961 pour se consacrer entièrement à la peinture et à la gravure. Les spécialistes considèrent qu’il est un des artisans du renouveau de la gravure sur bois. Reprenant les mots de son ami Xavier Grall, il se disait « breton devenu » et avait choisi de vivre entre Doëlan et Le Pouldu. Dernier de la joyeuse « Pontaveniste bande », il s’est éteint en 2022.

Une exposition hommage

L’exposition Huart Intime se déroule du 1er juillet au 27 août 2023 dans 3 lieux de la commune : la galerie La Longère, la Chapelle Saint-Jacques et la Médiathèque Robert Badinter. Durant, cette exposition, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les œuvres de l’artiste, mais également des photos plus intimes.

Galerie La Longère : 4, rue Saint-Jacques, du mercredi au dimanche : 15h-19h, le samedi : 10h-13h.

Chapelle Saint-Jacques : du mercredi au dimanche : 15h-19h, le samedi : 10h-13h.

Médiathèque Robert Badinter : rue Lannevain – Mardi / jeudi / vendredi : 14h-18h – Mercredi /samedi : 10h-14h.

Des ateliers seront également proposés avec Klo’Arts plastiques et Mallaurie Charles :

Atelier gravure sur zinc avec Klo’Arts plastiques

le 04/07 et 05/07 – 14h/18h

À la Maison des associations

25€/séance (matériel fourni)

Renseignements et inscriptions : 06 61 41 51 44 / kloarts.plastiques@gmail.com

Atelier découverte gravure en taille d’épargne et en taille-douce avec Mallaurie Charles

le 18/07, 25/07, 01/08 et 08/08 – 15h/17h30

À la Médiathèque Robert Badinter

Pour ados/adultes, gratuit avec carte Matilin

Renseignements et inscriptions : 02 98 96 22 53 / mediatheque@clohars-carnoet.bzh

Pour avoir plus d’informations sur l’exposition :mairie@clohars-carnoet.bzh02 98 71 53 90